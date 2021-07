Toda la provincia de Málaga pasa a nivel 3 de alerta sanitaria por la Covid

La Junta de Andalucía acaba de acordar elevar a nivel 3 la alerta sanitaria en toda Málaga, con el consiguiente endurecimiento de las restricciones. Es la única provincia andaluza que se encuentra en esta situación.

La decisión, que será de aplicación desde las 00:00 de este viernes, se adopta tras la reunión de los comités de alertas provinciales, que ha tomado en consideración los informes de evaluación específica de cada territorio.

El resultado es fruto del agravamiento de la pandemia y el incremento de contagios y hospitalizaciones por la Covid en territorio malagueño. De acuerdo con la información oficial aportada por la Administración regional, los distritos de Málaga, Costa del Sol, La Vega, Guadalhorce y Axarquía pasan de nivel 2 a 3, mientras que Serranía pasa de 1 a 3.

La repercusión más inmediata se deja notar, por ejemplo, sobre la hostelería. En este sentido, se reduce a un 50% el aforo, con un máximo de 4 clientes por mesa en el interior de los establecimientos, mientras se mantiene el 100% de aforo en las terrazas, aunque con un máximo de 6 personas por mesa.

El cierre se fija para las 00:00 en el interior y hasta las 01:00 en el exterior, si bien no se permitirá la admisión de nuevos clientes ni servicio desde las 00:00. Ello no afecta a heladerías y chocolaterías, que podrán admitir nuevos clientes pero desde las 00:00 no podrán servir o vender bebidas alcohólicas.

Otra de los efectos, medida que ya empiezan a asumir los ayuntamientos implicados, es el cierre de las playas en horario nocturno, entre las 23:00 y las 07:00. Una acción con la que se espera evitar concentraciones de jóvenes en el litoral.

Lo que evitan los comités provinciales es proponer la aplicación del toque de queda nocturno, una opción puesta sobre la mesa sólo para localidades de más de 5.000 habitantes y con una incidencia acumulada superior a los 1.000 casos por 100.000 habitantes.

Una figura que ha estado sobrevolando sobre Marbella en los dos últimos días. Sin embargo, la mejora registrada en la incidencia acumulada en las últimas 24 horas, con un descenso en la tasa, le ha permitido esquivar el cierre de los movimientos nocturnos.

Sigue los temas que te interesan