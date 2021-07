Málaga tampoco tendrá Feria en septiembre: el Ayuntamiento lo descarta

Lo que muchos malagueños temían ya es una realidad: finalmente, no habrá Feria de la ciudad este verano. Pese a que anteriormente se planteó la posibilidad de que se celebrara finalmente en septiembre, el Ayuntamiento ha descartado este martes que se pueda celebrar siquiera en esas fechas.

El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha achacado esta decisión al alza de la pandemia, que este martes posee una incidencia acumulada en Málaga de 782,1 casos registrados por cada 100.000 habitantes.

El alcalde, @pacodelatorrep, acaba de anunciar que tampoco se celebrará la Feria de Málaga en septiembre ante la evolución de la incidencia de #COVID19 — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) July 20, 2021

De la Torre ya confirmó el pasado 30 de junio que las posibilidades de que la Feria se celebre en agosto no existían: "Si hay Feria será en septiembre... y ya veremos". Advirtió de que no tenían "certezas" y serían "responsables al máximo".

El anuncio no pilla por sorpresa a uno de los sectores más afectado por la actual situación sanitaria, el de la hostelería. "La decisión no es buena para nosotros, pero ya no solo por la suspensión de la Feria sino por la razón que lleva a tomarla que es la subida de los contagios", expresa a EL ESPAÑOL de Málaga Javier Frutos, presidente de la principal asociación de empresarios, Mahos.

Pese al impacto que tiene la cancelación de los festejos, por segundo año consecutivo, Frutos se muestra comprensivo. "Entendemos que la decisión es comprensible; hay que asumirla", ha añadido.

Tradicionalmente la Feria de Agosto, junto a Navidad y Semana Santa, era uno de los acontecimientos que más incidía en la actividad de los restaurantes y bares de la capital de la Costa del Sol. "Que no haya eventos lógicamente nos perjudica", ha insistido, quien ha valorado la necesidad de "no dar un paso atrás" en el actual contexto económico.

La posición actual del Ayuntamiento, una vez tomada la decisión, es la de potenciar la celebración de actividades culturales y musicales en la ciudad a lo largo de estos meses. Así lo ha señalado el alcalde, que ha subrayado la necesidad de "mantener el espíritu de animación psicológica" en la ciudad. Un factor al que suma la necesidad de dar posibilidades de trabajo a un sector, el cultural, muy marcado por la pandemia.

Se da la circunstancia de que la suspensión se conoce el mismo día en que el Ayuntamiento ha adjudicado a Mundo Management el contrato para la celebración de las actividades artísticas en la Feria y el Carnaval. El pliego de condiciones fijaba la celebración de numerosos conciertos en el auditorio de Cortijo de Torres, eventos que podrían tener lugar al tratarse de un espacio acotado. El valor del contrato alcanza los 489.000 euros (IVA incluido).

