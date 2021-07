El taró vuelve a las playas de Málaga: prohibido el baño el martes por la mañana

El Ayuntamiento de Málaga ha prohibido este martes el baño en todas las playas de la capital provincial debido a los problemas de visibilidad derivados de la espesa niebla conocida como taró.



De acuerdo con la aplicación municipal Playas de Málaga, en toda la costa onda la bandera roja: San Andrés, Sacaba, La Araña, Las Acacias, La Misericordia, La Malagueta, La Caleta, Guadalmar, Fábrica de Cemento, Peñón del Cuervo, El Palo, El Dedo, El Candado, Campo de Golf-San Julián y Baños del Carmen.



A lo largo del año, ya han sido varias veces en las que ha reaparecido el taró en la ciudad. Se trata de un fenómeno que habitualmente es consecuencia de los cambios de temperatura, es decir, de las variaciones fuertes de calor y frío, además de la humedad acumulada, algo habitual en Málaga al encontrarse frente al mar.



El pasado domingo fue uno de los días en los que este fenómeno climatológico hizo acto de presencia y afectó al baño, que también fue prohibido. Dos días después, la ciudad de Málaga vuelve a tener una jornada de banderas rojas.



No obstante, a lo largo del día se prevé que se pueda levantar la prohibición si la niebla remite, lo que daría la posibilidad de volver a bañarse, eso sí, con precaución. Fue la situación de este lunes, cuando fueron las banderas amarillas las que coronaron el litoral malagueño.



Esa pasada jornada, no obstante, la niebla no fue la única protagonista: las medusas hicieron acto de presencia en tres playas (La Misericordia, La Malagueta y La Caleta), una advertencia que también se dio en algunos puntos durante el domingo. Avisos de verano que invitan a tener precaución a la hora de planear tanto un baño rápido como una excursión de más longitud a la playa, pese a que la temperatura invite a ello.

