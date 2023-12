Estos son los supermercados que van a estar en huelga en la Comunidad de Madrid esta Navidad

La Navidad se encuentra a la vuelta de la esquina, al igual que las festividades de nochebuena y nochevieja. Por lo que se trata de unas fechas en las que los supermercados van a estar más abarrotados, debido a que muchos esperan a la última hora para comprar lo que necesitan.

Sin embargo, ha ocurrido algo que puede alterar los planes de muchos clientes que quieran hacer sus compras de cara a las celebraciones. Y es que UGT ha convocado varios días de huelga en los supermercados de la Comunidad de Madrid.

¿A qué se debe la huelga?

El motivo es que el sindicato UGT ha convocado un paro de cuatro jornadas en los supermercados de la región.

Esta huelga tendrá lugar los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre. La causa de este parón se produce en respuesta al 'estancamiento' en las negociaciones del convenio colectivo y las demandas laborales de los trabajadores de este sector.

¿Qué supermercados van a estar en huelga?

Realizar las compras de última hora en la Comunidad de Madrid va a ser una tarea complicada para muchos, ya que, estos cierres se encuentran muy cerca de fechas como la Navidad, Nochebuena y Nochevieja.

Según ha indicado UGT, esta huelga llega después de haber agotado "todas las vías de negociación previas" y que, por tanto, "se presenta como la última medida para presionar a las patronales a mejorar las condiciones laborales del comercio de alimentación en Madrid".

Esta huelga afectará a diversas cadenas de supermercados como Alcampo, Hiper Usera, Hiber, La Sirena, Carrefour, Eroski, Supercor, Lidl, Aldi, Alimerka, Condis, Froid, Ifa y Mercadona entre otros, así como a los mercados tradicionales, galerías comerciales y tiendas de calle dedicadas al comercio de alimentación.

Posibilidad de un acuerdo

La convocatoria de estas jornadas de protesta responde a los "intentos fallidos" durante meses por parte del sector de Comercio de UGT para desbloquear la negociación del convenio colectivo del Comercio de Alimentación en la Comunidad de Madrid, según informó este sindicato en un comunicado.

A su juicio, los "esfuerzos realizados se han visto frustrados una y otra vez por la postura adoptada" por las patronales del sector, representadas por ACES, Asedas, Unica, Adepesca, Adefrutas y Asdhac.

"Estas patronales han obstaculizado injustificadamente la firma del convenio, lo que afecta a alrededor de 51.000 trabajadores en la Comunidad de Madrid", añadió UGT, que explicó que este "bloqueo" ha llevado al sindicato a denunciar públicamente la falta de avances en las condiciones laborales de estos empleados.

Sin embargo, el sindicato de UGT confía en no tener que hacer huelga y llegar a un acuerdo antes de los días clave de este cierre de los supermercados. En concreto, el sindicato ha indicado que "están a tiempo" de un acuerdo antes de la huelga en Madrid.

Por tanto, si se llega a un acuerdo, es muy probable que la huelga finalmente se paralice y que los ciudadanos de Madrid puedan aprovechar para hacer sus compras navideñas de última hora.

Adiós a las compras de última hora en Navidad

Normalmente, los clientes de los supermercados suelen hacer sus compras de la comida de Navidad, Nochebuena y Nochevieja con antelación.

El motivo de adelantar estas compras es obtener los mejores precios a la hora de adquirir los alimentos en los supermercados, ya que cuando están más cerca estas celebraciones el precio de los productos se dispara.

Aunque lo tengamos todo preparado, siempre puede haber un producto o ingrediente que se nos ha olvidado y que tenemos que comprar a última hora a pesar del precio.

No obstante, si finalmente no se desconvoca esta huelga, las compras de última hora no van a ser posibles. De esta forma, los clientes van a tener que hacer tiempo en los días previos a estos posibles cierres.

Por tanto, aquellas personas que estén acostumbradas a hacer las compras de última hora, el día antes de las festividades más importantes de diciembre, van a tener que adelantarla sus planes.

