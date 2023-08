¿Por qué todos los toldos de Madrid son verdes y cuándo se empezaron a usar?

En la ciudad de Madrid, cuando llega el verano, hay una estampa que se vuelve muy característica de esta época del año. Se trata de los toldos bajados en gran parte de las viviendas con el objetivo de reducir el calor en el interior de las distintas estancias de la casa.

No obstante, estos toldos tienen una característica muy particular que es su color, ya que, si has recorrido las calles de Madrid, en verano, habrás podido observar que la mayoría de los toldos son de color verde.

Por tanto, muchas personas se preguntan a qué se debe que casi todos los toldos de las viviendas de la Comunidad de Madrid sean de color verde, así como desde cuándo se da esta situación. A continuación, te contamos a qué se debe.

¿Por qué los toldos de Madrid son de color verde?

Una de las características más particulares de gran parte de las ciudades de España y, sobre todo, de Madrid es que gran parte de sus edificios se visten de color verde. Todo ello es consecuencia del despliegue de los toldos para reducir los efectos del calor dentro de los hogares.

Asimismo, otro de los usos de estos toldos es también evitar las miradas de vecinos y curiosos. Aunque, su uso más conocido es actuar como barrera contra los rayos de sol que entran por las ventanas, a muy altas temperaturas, como consecuencia de las numerosas olas de calor que suele haber en la capital durante esta época del año.

Ahora bien, ¿por qué la mayoría de los toldos son de color verde? El motivo es que este tipo de toldos de color verde se empiezan a utilizar a partir de los años 60 y se extiende hasta la década de los 80. En concreto, estas fechas coinciden con la época en la que se empiezan a construir de forma masiva bloques de pisos en toda España, como consecuencia del desplazamiento de la población de los pueblos a las ciudades.

¿Se pueden utilizar otros colores para los toldos?

Los toldos de color verde son los más habituales que vemos en la mayoría de bloques de pisos de la ciudad de Madrid. No obstante, estaban a disposición también otros colores que eran, además del verde, el naranja y el azul.

En concreto, el hecho de que la mayoría de los toldos sean de color verde es que se trataba de una moda de aquella época, ya que comenzó a ser el color más elegido entre las comunidades de vecinos.

Además, en el caso de que algún vecino colocará un toldo de otro color en su vivienda, podía ser acusado de romper la estética de la fachada exterior y verse obligado a retirarlo. De igual forma, en un principio, los toldos de color verde con un estampado en su parte interna eran los más usados, pero dejaron de utilizarse, para dar paso a los toldos completamente de color verde.

Así, los toldos de color verde pasaron a ser un elemento característico de casi todos los bloques de pisos de las distintas ciudades de Madrid, además de las persianas y las fachadas de ladrillo rojo descubierto.

