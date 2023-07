Esta es la línea de Metro de Madrid que circulará hasta las 4 de la mañana este fin de semana de julio

Con motivo de la celebración del festival de música Mad Cool, el transporte público madrileño sufrirá algunos cambios, haciendo que así los asistentes puedan disfrutar sin problemas de este evento que se lleva celebrando en la capital de España desde el año 2016. De cara a la sexta edición, los organizadores del festival han decidido optar por otro emplazamiento para su celebración, dejando atrás Valdebebas para tener lugar en Villaverde.

Una de las grandes novedades relacionadas con el transporte público y el festival es que este último hará que la línea 3 de Metro circule hasta las 4:00 horas de la mañana durante tres días, del 6 al 8 de julio. De esta manera, dicha línea durará dos horas más de lo habitual.

Tren lanzadera para Mad Cool Festival

El funcionamiento del Metro hará las veces de tren lanzadera, y de esta manera, tan solo hará dos paradas hasta el final del trayecto, siendo el propio festival el que asuma el coste que supone ampliar el horario de funcionamiento de dicha línea.

La estación de Villaverde Alto, que es la que se encuentra más próximo al lugar de celebración del Mad Cool, supone que los asistentes tengan a pie una distancia por recorrer a pie de 20 minutos. Desde esta estación será de la que parta el tren lanzadera que permitirá a muchos usuarios moverse con comodidad.

En resumen, llegar a Mad Cool Festival en Metro, la parada que se debe utilizar es la de Villaverde Alto, con la Línea 3 de Metro de Madrid. Para volver, el metro abrirá hasta las 4:00 horas de la mañana con viajes gratuitos para volver a casa. Para esto último, la ruta será desde Villaverde Alto a las siguientes paradas: Legazpi (18 minutos), Embajadores (23 minutos), y Sol (25 minutos).

Otras alternativas de transporte

Durante los tres días de celebración del Mad Cool, está previsto que cerca de 70.000 personas disfruten de los conciertos, por lo que ha sido necesario buscar alternativas de transporte, sobre todo después de que el propio festival incitase a los asistentes a hacer uso de medios de transporte privado para llegar al propio recinto.

En cualquier caso, el festival también pondrá a disposición de los asistentes una flota de una veintena de autobuses con cámara doble que se encargará de conectar Villaverde Alto con el centro de la capital de España. En este caso, el horario de estos buses será de 1:00 a 3:30 horas, con una frecuencia estimada de un autobús cada 10 minutos para evitar problemas de congestión de tráfico. La parada más cerca al recinto del festival se encontrará a 800 metros de este.

Para llegar y regresar del Mad Cool Festival en bus, las líneas disponibles serán las siguientes:

Línea 22 - Legazpi - Villaverde Alto (5:30 a 23:45 horas).

Línea 428 - Getafe - Valdemoro (6:00 a 0:40 horas).

Línea T41 - Villaverde Alto - Polígono Industrial La Resina (5:30 a 23:45 horas).

Línea 79 - Legazpi - Villaverde Alto (6:00 a 23:30 horas).

Línea N14 - Cibeles - Villaverde Alto (23:40 a 5:50 horas).

Aquellos que prefieran hacer uso del tren, podrán recurrir a las líneas C3 (Parada San Cristóbal Industrial), C4 (Villaverde Alto) y C5 (Villaverde Alto). En este caso los horarios van desde las 4:30 a las 23:30 horas.

De igual forma, Mad Cool Festival dispondrá puntos específicos de parada de Taxi y VCT en las inmediaciones del festival. Si Así, los asistentes tendrán diferentes vías a las que recurrir para poder acudir al festival y posteriormente regresar a su hogar.

Desincentivar el uso del coche privado

De forma general, la ampliación de los transportes públicos busca un menor uso de los vehículos privados. De hecho, para tratar de apoyar este compromiso fue el no preparar ninguna infraestructura para el aparcamiento de coches en los alrededores del recinto. De esta forma, aquellos que decidan acudir al festival en su propio vehículo, tendrán que buscar un lugar para aparcar en las calles más cercanas, sin que haya un lugar específico para detenerlo.

A pesar de que será la primera vez que el Mad Cool se celebre en Villaverde, el plan de movilidad no es nuevo, ya que, en la edición de 2018, que tuvo lugar en Valdebebas, la línea 8 de Metro permaneció operativa casi toda la noche, además de haber un servicio especial de autobuses para facilitar el transporte de los asistentes a este popular festival madrileño.

Nuevo recinto para Mad Cool Festival

El Mad Cool Festival 2023 se celebrará del 6 al 8 de julio ocupando un nuevo espacio en Villaverde, en el Sur de Madrid, donde se podrán disfrutar de algunas ventajas con respecto a su anterior ubicación. Tras dos años sin poder celebrar el festival, la última edición fue todo un éxito logrando reunir a más de 310.000 personas y 149 artistas.

El nuevo recinto ha sido elegido por la organización junto a la Comunidad de Madrid para ofrecer un espacio más accesible para los asistentes al festival, además de crear un nuevo punto de encuentro, un espacio cultural y social que ayude a la transformación de la ciudad. En total contará con 185 metros cuadrados en los que habrá 8 escenarios.

En la presente edición se podrá disfrutar de decenas de artistas entre los cuáles se encuentran Robbie Williams, The Offspring, Lil Nas X, Sam Smith, Queens of the Stone Age, The Black Keys, The Prodigy, Liam Gallagher o Red Hot Chille Peppers, entre otros.

