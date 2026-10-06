Samantha Vallejo-Nágera, cocinera: "Me tomo 18 raciones. Me encanta. Jesús es uno de los mejores camareros de Madrid"

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LO ESENCIAL Las claves Samantha Vallejo-Nágera recomienda Rootina Kitchen para comer sano y económico, con platos elaborados de inspiración libanesa. Como joya oculta, la chef elige el restaurante chino Royal Cantones, en Usera, del que destaca su cocina cantonesa tradicional. Entre sus locales habituales, Vallejo-Nágera destaca El Doble por su comida y la atención de Jesús, al que considera uno de los mejores camareros de Madrid. La cocinera ensalza el salpicón de El Doble y asegura que allí se toma «18 raciones de todo» por lo mucho que le gusta.

Samantha Vallejo-Nágera es una de las figuras más conocidas de la gastronomía española, gracias a su paso como jurado por el programa Masterchef. En una breve entrevista, la chef compartió distintas opciones de restaurantes.

En un vídeo publicado en TikTok por Kino Jerez, la chef confesó cuál era su restaurante favorito de la capital de España, eligiendo Los 33, una parrilla uruguaya que mezcla la tradición gastronómica del país latinoamericano y una ejecución contemporánea con una cuidada selección de platos.

“Yo creo que todo el mundo lo conoce, así que poca explicación vamos a dar… ¿Dónde comer por menos de 20€?”, preguntó Kino Jerez.

La chef se decantó por Rootina Kitchen, un local de comida saludable que había visitado recientemente y que recomendaba a aquellos que buscan una alternativa más económica.

"A mí me gusta mucho cuando voy rápido a comer… El otro día fui a un sitio de comida sana y rica que se llama Rootina Kitchen. Pollo guisado con unas verduritas y luego unas espinacas, comida elaborada pero con un toque libanés", explicó la exjurado de Masterchef.

Al ser preguntada por una 'joya oculta', la chef eligió el Royal Cantones, de Usera. "Es como el chino de toda la vida que había antes, me encanta". El restaurante chino, abierto desde 2009, recibe usualmente a algunas de las caras más conocidas por la sociedad española.

El local cuenta con varias especialidades, como puede ser la barbacoa cantonesa con panceta crujiente, cerdo rojo y pato, el guiso de berenjena con carne picada, manitas de cerdo o incluso un guiso de tendones de vaca para los más atrevidos. La chef lo definió como una "maravilla".

Entre los lugares a los que siempre vuelve, la chef destacó a El Doble por dos motivos: la comida y la atención que recibe cada vez que acude.

"Me tomo 18 raciones de todo porque me encanta. El salpicón es inmejorable, Jesús es uno de los mejores camareros de Madrid, a mí se me saltan las lágrimas cuando le veo”, aseguró.

La carta de El Doble está compuesta de diversos mariscos, conservas como los berberechos, embutidos y raciones que van desde el pulpo hasta boquerones, pasando por mojama o salpicón. Abierto en 1987, es uno de los bares más míticos de la capital.