Maxi Iglesias, 35 años: "Hasta los 19 años viví en casa con mi madre, no tenía habitación propia"

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LO ESENCIAL Las claves Maxi Iglesias y Susana Abaitua presentaron en 'El Hormiguero' 'Nuda propiedad', dirigida por Alberto Utrera y estrenada en salas el 2 de octubre. La película aborda las dificultades de acceso a la vivienda mediante una pareja que compra un piso a mitad de precio bajo la fórmula de la nuda propiedad. Iglesias contó que vivió con su madre hasta los 19 años en un piso de 50 metros cuadrados, con tres perros y sin habitación propia. Susana Abaitua relató que tuvo que abandonar un piso por una invasión de cucarachas que afectaba a todo el edificio.

El actor Maxi Iglesias acudió este lunes 28 de septiembre junto a Susana Abaitua a 'El Hormiguero' para presentar 'Nuda propiedad', el nuevo trabajo de Alberto Utrera. Los coprotagonistas del proyecto le contaron a Pablo Motos los detalles del proyecto, que se estrena el 2 de octubre en salas.

La película aborda un problema social de la actualidad, como lo es el acceso a la vivienda. El filme lo afronta a través de Vera y Lucas, una pareja cercana a los 40 años de edad que se encuentra un piso a mitad de precio debido a la nuda propiedad, es decir, comprar un piso "mientras todavía hay alguien dentro y tienes que esperar a que se muera para acceder a la vivienda", explicaron los actores.

Pablo Motos incidió en la cuestión de la vivienda, asegurando que es una de las principales preocupaciones del país, y preguntó a sus invitados acerca de sus peores experiencias viviendo en pisos.

El presentador comenzó contando como fue su primera estancia en Madrid tras mudarse desde Valencia junto a otros compañeros para escribir 'El club de la comedia'. A Motos le alquilaron un piso en la calle Jorge Juan, en pleno Barrio de Salamanca.

"La vivienda era tan poco acogedora que «si caminabas fuerte, parecía que se iba a hundir», contó el presentador. Con el paso del tiempo, comenzó a aparecer una grieta en su despacho.

Un día entró a su habitación y se encontró con dos palomas. "Se iban metiendo las palomas, se iban metiendo dentro y no había manera de tapar aquello", aseguraba el presentador.

El propio Pablo Motos contó como el estado de la vivienda estuvo a punto de jugarle una mala pasada, cuando un día tirando de la cadena se le cayó la cisterna al lado. "Cayó justo a mi lado. Me habría matado. O sea, si me da, me mata", contaba.

Por su parte, Maxi Iglesias tuvo una situación distinta a la de sus compañeros. El actor vivió en casa con su madre hasta los 19 años, sin llegar a tener habitación propia.

"Era un pisito de unos 50 metros cuadrados con tres perros y yo sin habitación", explicó. El actor confesó que dormía en el sofá hasta que pudo empezar a trabajar y poder buscar vivienda propia.

Mientras, Susaba Abaitua también contó una mala experiencia. "Me tuve que ir de un piso porque había invasión de cucarachas», contó la actriz.

"Yo mataba la plaga que estaba en mi casa, pero volvía", decía. Hasta que decidió que no podía seguir allí.

El problema no se limitaba a su casa, sino que afectaba a todo el edificio. "«Había que fumigar como todo el edificio para irse del piso y había vecinos que no querían", explicó.