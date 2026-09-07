Los Balmaseda, los madrileños que hacen en su taller de Leganés los uniformes de más de 400.000 alumnos de España

A la izquierda, una fotografía de la plantilla de Mc Yadra en 2012; arriba a la derecha, el taller de la empresa en Leganés, y abajo uno de los uniformes modernos. Cedida / Collage E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA La empresa familiar Mc Yadra, fundada por los hermanos Balmaseda en 1977, confecciona uniformes escolares para más de 400.000 alumnos en España. Mc Yadra fabrica al año más de 1.200.000 prendas y cuenta con una plantilla de 45 personas en su taller de Leganés. La empresa ofrece servicios innovadores como la instalación de tiendas dentro de los colegios para facilitar la venta de uniformes. Recientemente, la dirección general de Mc Yadra ha pasado a la siguiente generación familiar, manteniendo su carácter familiar.

Las familias destinan alrededor de 500 euros al arranque del curso. Y el uniforme escolar es uno de esos asuntos a tachar de esa interminable lista de cosas que comprar para la vuelta al cole, y el cual ya representa una media de 244 euros.

Detrás de su confección y diseño hay una empresa familiar que empezó hace casi 50 años con una pequeña tienda en el barrio madrileño de Aluche. Por aquel entonces, en 1977, los hermanos Balmaseda abrieron Deportes Europa por iniciativa del mayor de ellos, que ya venía del sector.

Con el tiempo, pasó de ser solo un comercio a fabricar ropa deportiva, principalmente el chándal, para luego vender colecciones a otras tiendas de deporte, a clubes deportivos y a algún colegio.

Fue entonces cuando se empezó a fraguar lo que finalmente hoy conocemos como Mc Yadra, un taller especializado en uniformes escolares donde ya han crecido hasta formar una plantilla de 45 personas.

"El negocio de las equipaciones deportivas estaba muy maduro. Las grandes marcas internacionales de deporte entraron con fuerza, por lo que la empresa tenía que dar un giro en su estrategia para poder ser viable", cuenta a Madrid Total Jorge Balmaseda, director comercial de la marca y uno de los hermanos fundadores.

Así, vieron el uniforme como "una buena opción de crecimiento" al ser "un nicho de mercado poco explotado". Sus primeros clientes fueron colegios como Los Ángeles, de Getafe; el Colegio Castilla de Torrejón de la Calzada o el Colegio Cossío, de Fuenlabrada.

Ahora ya son el primer fabricante a nivel nacional en el sector de la uniformidad escolar y visten a 400.000 niños y 600 colegios en toda España (en la Comunidad de Madrid son 100.000 niños y 120 colegios concertados y privados). Algunos de ellos son grupos de centros como La Salle, la FESD, los Salesianos o los Maristas.

Sede en Leganés

Mc Yadra primero se aposentó en la calle Vicenta Villegas, en el barrio de Lucero. Con los años y el crecimiento, finalmente, se movió a su ubicación actual: el municipio de Leganés. Y es que al año fabrican más de 1.200.000 prendas.

Además, han incorporado servicios novedosos como la distribución en el propio colegio: "Se monta una tienda Mc Yadra y el colegio solo tiene que ceder su espacio, sin tener que preocuparse de la venta".

Ejemplo de uniforme actual de Mc Yadra para los colegios de la fundación EFI. Mc Yadra

La creación de un uniforme empieza un año antes del curso en el que se vaya a implementar. "Nos reunimos con el colegio para conocer de primera mano cuáles son sus gustos y necesidades, qué imagen quiere transmitir, si quiere un uniforme clásico y formal, o un uniforme más moderno y funcional", cuenta el director comercial. "Cada vez más colegios demandan diseños innovadores".

Con esta información se pasa a la fase de propuesta, donde el departamento de diseño elabora varias opciones, de las cuales el cliente elige la definitiva.

Una de las 'Tiendas del cole' que implanta Mc Yadra en los centros para vender los uniformes más fácilmente. Mc Yadra

Después empieza la producción: "Primero se hacen los patrones de cada prenda, sus diferentes tallas y las diferentes partes que la componen. Luego, en la fase de corte, hacemos las marcadas en el área que ocupa el tejido, que sería como hacer un puzle con las partes de una prenda. Se encajan de tal forma que se aproveche al máximo la tela. Después se pasa al taller de personalización, donde se borda el logo del colegio".

La etapa final sería la confección, donde se cosen las diferentes partes de la prenda y se finaliza. Cuando el diseño ya está definido y los colegios simplemente hacen pedidos nuevos en base a él, estos empiezan desde enero y terminan entre junio y agosto.

Pese a esta expansión, Jorge Balmaseda asegura que no quieren perder "el carácter familiar con el que nació la empresa". "Hace poco se ha producido el relevo generacional en la dirección general (con Roberto Balmaseda, hijo de José Balmaseda y sobrino de Jorge, como nuevo director general), por lo que se mantendrá en los próximos años", concluye.