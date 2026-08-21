Emanuele, fontanero autónomo en España: "He facturado 2.540 euros por un único arreglo de 12 horas de trabajo"

Las claves

Las claves Generado con IA Emanuele Armeli Moccia, fontanero italiano en España, facturó 2.540 euros tras 12 horas de trabajo en un solo encargo. El trabajo consistió en la reparación integral de un baño, incluida la sustitución de tuberías y una instalación personalizada en cobre. Emanuele aclara que la facturación no equivale al beneficio real, ya que debe descontar materiales, desplazamientos, impuestos y cuotas de autónomo. El fontanero destaca la alta demanda de profesionales cualificados en el sector y utiliza sus redes sociales para mostrar la realidad de los oficios manuales.

Emanuele Armeli Moccia llegó a España en 2017 procedente de Italia en busca de nuevas oportunidades laborales. Encontró en la fontanería una profesión con la que ganarse la vida y, desde hace años, trabaja como autónomo. Ahora, además de dedicarse a los arreglos e instalaciones, muestra en redes sociales cómo es su día a día y cuánto puede llegar a facturar en una jornada de trabajo.

Una de sus últimas publicaciones ha llamado especialmente la atención por la cantidad alcanzada después de una jornada de 12 horas de trabajo. "Hoy he trabajado 12 horas seguidas y he facturado 2.540 euros", explica Emanuele en uno de sus vídeos publicados en TikTok.

La cifra corresponde a un único encargo realizado en el cuarto de baño de un cliente. Sin embargo, no se trataba de una reparación sencilla, sino de una intervención que requirió una jornada completa de trabajo y varias actuaciones sobre la instalación de agua de la vivienda.

12 horas

El baño presentaba diferentes problemas. La vivienda no disponía de agua caliente y varios de los lavabos no funcionaban correctamente. Además, las tuberías presentaban importantes deficiencias que obligaron al profesional a intervenir sobre buena parte de la instalación.

Emanuele tuvo que sustituir algunas de las conducciones antiguas y realizar una nueva instalación para garantizar el suministro tanto de agua fría como de agua caliente.

El trabajo tenía además una dificultad añadida. El propietario quería que una parte de las nuevas tuberías quedara visible y estuviera realizada en cobre, lo que obligó al fontanero a adaptar la instalación a las exigencias del cliente. Tras doce horas de trabajo, la factura ascendió finalmente a 2.540 euros.

La cantidad se encuentra entre las más elevadas que el profesional ha mostrado en sus redes sociales, aunque asegura que no es algo completamente excepcional dentro de su actividad. "1.900, 1.500, 900 euros… depende del día", explica Emanuele al referirse a las cantidades que puede llegar a facturar en una jornada.

Facturar

Pese a las llamativas cifras que aparecen en sus vídeos, el fontanero insiste en una cuestión fundamental cuando habla de su trabajo como autónomo: facturar 2.540 euros no significa ganar 2.540 euros.

De la cantidad que aparece en una factura tiene que descontar los materiales utilizados en cada intervención, los desplazamientos y otros gastos derivados de su actividad profesional. También debe hacer frente a los impuestos y a las cuotas correspondientes por trabajar por cuenta propia.

Por ello, la facturación diaria que muestra en sus redes no equivale al dinero que finalmente termina en su bolsillo. Además del componente económico, Emanuele pone el foco en otro aspecto de su profesión: las largas jornadas de trabajo. En este caso concreto, los 2.540 euros llegaron después de 12 horas seguidas trabajando.

"Hay trabajo"

Precisamente mostrar esa realidad es uno de los objetivos que persigue Emanuele con sus publicaciones. El profesional utiliza sus redes sociales para enseñar tanto los trabajos que realiza como las posibilidades laborales que, a su juicio, ofrecen los oficios manuales.

"Gracias a mí mucha gente se está animando a aprender ese oficio. Lo hago para que vean que hay trabajo y que no te mueres de hambre", asegura.

El fontanero considera que existe una elevada demanda de profesionales cualificados y que actualmente no hay suficientes trabajadores para cubrir todos los encargos que reciben.

La situación llega hasta el punto de que, en determinados momentos del año, él mismo se encuentra desbordado de trabajo. Tanto él como otros profesionales del sector se ven obligados entonces a aplazar algunos avisos durante varios días porque no cuentan con capacidad para atender todas las solicitudes.

Demanda

El caso de Emanuele va así más allá de la cifra de 2.540 euros que aparece en su vídeo. Sus publicaciones muestran la realidad de un sector en el que existe una demanda constante de reparaciones, instalaciones y reformas y en el que, según el propio profesional, cada vez resulta más complicado encontrar trabajadores cualificados.

Emanuele llegó a España desde Italia en 2017 y convirtió la fontanería en su profesión como autónomo. Ahora utiliza las redes sociales para mostrar el trabajo que hay detrás de cada factura y para reivindicar los oficios manuales como una alternativa laboral.

Sus vídeos han convertido sus jornadas de trabajo en contenido viral, pero también sirven para mostrar el contraste entre las elevadas cifras de facturación que puede alcanzar un profesional en un día y el esfuerzo, los gastos y las horas de trabajo que hay detrás de ellas.