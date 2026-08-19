La vivienda de lujo más deseada de Madrid está en Arganzuela: un ático de 150 m² con piscina a un paso del Palacio Real

Las claves

Las claves Generado con IA Un ático de 150 m² en Arganzuela, con terraza de 60 m² y piscina comunitaria, es la vivienda de lujo más visitada en Idealista Madrid. Situado cerca del Palacio Real, el inmueble cuesta 1.175.000 euros e incluye garaje, trastero y domótica en una urbanización moderna. La zona Imperial de Arganzuela destaca por su transformación y proximidad al centro histórico, con buenas conexiones de transporte público. Otras viviendas destacadas del ranking incluyen un ático-dúplex en Aravaca con múltiples servicios y un piso señorial en Chamberí con mirador y balcones.

Madrid esconde viviendas que, por sus características, ubicación y precio, despiertan el interés de quienes buscan una casa exclusiva en la capital. Una de ellas es este ático situado en la calle de Manzanares, en el barrio Imperial, que se ha colado entre las diez viviendas de lujo más visitadas de Idealista.

La vivienda, comercializada por Gilmar, tiene un precio de 1.175.000 euros y cuenta con 148 metros cuadrados construidos, tres dormitorios, dos baños y una espectacular terraza de 60 metros cuadrados.

El inmueble se encuentra en una cuarta planta exterior con ascensor y fue construido en 2020. Además, incluye una plaza de garaje y un trastero, dos elementos especialmente cotizados en una zona céntrica de Madrid.

Gran terraza

Uno de los principales atractivos de este ático es su terraza. Con 60 metros cuadrados, supone una extensión considerable de la vivienda y ofrece un espacio al aire libre en pleno centro de Madrid.

La propiedad dispone de tres dormitorios exteriores, todos ellos con entrada de luz natural, además de dos baños completos.

El interior cuenta también con domótica, aire acondicionado, armarios empotrados, puerta blindada y suelo de tarima.

El edificio dispone de piscina comunitaria, portero físico y zonas comunes, elementos que completan la oferta de una vivienda que busca combinar una ubicación céntrica con las comodidades de una urbanización moderna.

Barrio Imperial

El ático está situado en Imperial, dentro del distrito de Arganzuela, una zona que ha experimentado una importante transformación durante los últimos años.

Uno de sus principales atractivos es precisamente su proximidad al centro histórico de Madrid. El Palacio Real y los Jardines de Sabatini se encuentran a poca distancia de la vivienda, mientras que Madrid Río también queda muy cerca.

La zona combina edificios residenciales con una amplia oferta de bares, restaurantes y comercios.

En cuanto al transporte público, las estaciones de Pirámides y Puerta de Toledo, ambas de la línea 5 de Metro, se encuentran en las proximidades. También existen conexiones de Cercanías y varias líneas de autobús.

El precio anunciado para este ático es de 1.175.000 euros, lo que supone aproximadamente 7.939 euros por metro cuadrado.

La plaza de garaje está incluida en el precio y existe además la posibilidad de adquirir una segunda plaza.

La vivienda dispone también de un trastero, otro espacio especialmente valorado en las propiedades situadas en el centro de la capital.

El ático-dúplex de Aravaca

La segunda vivienda madrileña del ranking lleva el lujo a un entorno completamente diferente. Se trata de un ático-dúplex situado en Aravaca, anunciado por 1.125.000 euros.

Cuenta con 171 metros cuadrados, tres dormitorios y tres baños y está situado en una cuarta planta exterior con ascensor.

La propiedad está distribuida en dos plantas. En la superior se encuentra el salón, conectado con una terraza, además de una cocina equipada con mobiliario de la firma Santos y otra terraza.

Salón del duplex en Calle de Peñalara de Aravaca Idealista

En la planta inferior están los tres dormitorios. El principal dispone de baño privado y vestidor, mientras que los otros dos comparten otro cuarto de baño.

Pero hay un detalle que eleva todavía más el atractivo del inmueble: el comprador se lleva dos plazas de garaje y un trastero.

La urbanización también está equipada como si fuera un pequeño complejo residencial privado: gimnasio, pista de squash, pista de pádel, piscina, salón de juegos y pista multideporte. Cuenta además con portero físico de 7.00 a 23.00 horas.

La vivienda está orientada al sureste y ofrece vistas de Madrid desde su solárium. Su ubicación permite además llegar andando en unos minutos a El Corte Inglés de Pozuelo y tiene cerca la estación de Cercanías de Aravaca.

Un piso en Chamberí

La tercera vivienda madrileña cambia las terrazas de los áticos por el estilo de un piso señorial en uno de los barrios más cotizados de la capital.

Está situado en la calle Vallehermoso, en Arapiles, dentro del distrito de Chamberí, y actualmente se anuncia por 1.150.000 euros, después de haber rebajado su precio desde 1.190.000 euros.

Salón del pisto en venta en Calle de Vallehermoso Idealista

Tiene 150 metros cuadrados, cuatro dormitorios y dos baños, además de garaje incluido en la finca.

Construido en 1988, uno de sus principales atractivos son sus espacios exteriores: dispone de un espectacular mirador y tres balcones con vistas despejadas.

El inmueble cuenta también con parquet, aire acondicionado, puerta blindada y dos ascensores en el edificio. Las zonas comunes incluyen un jardín y servicio de portería física.

Su ubicación permite estar a pocos minutos de la plaza del Conde del Valle de Suchil, San Bernardo, Quevedo y el entorno de Princesa. La vivienda se encuentra, además, en una zona con una amplia oferta de restaurantes, comercios y ocio.