Ramoncín, sobre su infancia en Madrid: "Mi madre me dio a luz en un taxi. Se fue cuando tenía dos años"

Las claves

Las claves Generado con IA Ramoncín nació en un taxi en Madrid porque su madre biológica ocultó su embarazo y decidió dar a luz durante el trayecto a la ciudad. Su madre lo dejó al cuidado de su familia cuando él tenía dos años, y fue criado principalmente por su abuelo, sus tíos y su hermana. Aunque su madre biológica reaparecía ocasionalmente y la relación fue difícil, con los años Ramoncín logró recuperar el contacto con ella. El cantante considera que crecer en Vallecas y junto a su familia fue determinante y positivo para su vida, influyendo en su identidad.

Ramoncín ha echado la vista atrás para recordar una de las etapas más desconocidas de su vida: su infancia en el Madrid de los años 50, marcada por la ausencia de su madre biológica y por la familia que se encargó de criarlo.

El artista, uno de los grandes nombres del rock madrileño, ha relatado cómo llegó al mundo de una manera poco habitual y cómo terminó creciendo junto a su abuelo, sus tíos y su hermana.

En una entrevista concedida a Y ahora Sonsoles, el cantante explicó que su nacimiento se produjo prácticamente en pleno centro de Madrid. Su madre, que había ocultado su embarazo a buena parte de la familia, comenzó a encontrarse mal durante el trayecto hacia la capital. "Decidió tenerme ahí porque nadie sabía en realidad que estaba embarazada", recordó.

La situación terminó con su nacimiento en un taxi a las puertas del Retiro. "Cogieron una camioneta que les dejó en Atocha, y allí cogieron un taxi y, cuando ya no podía más la pobre, pues nací en la entrada de la Puerta de Alcalá, en la entrada grande del Retiro, más madrileño imposible", relató.

Dos años

La infancia de Ramoncín estuvo marcada poco después por la marcha de su madre biológica. Cuando el artista tenía apenas dos años, ella se fue y dejó su crianza en manos del resto de la familia.

Sin embargo, el cantante asegura que durante su infancia no llegó a vivir aquella situación como un abandono. "Yo he crecido con mi abuelo, con mis tíos, con mi hermana… No he tenido nunca la sensación de la ausencia materna", explicó.

Fue su tía quien asumió buena parte de su crianza, aunque siempre tuvo claro que no quería ocupar el lugar de su madre. Por eso, Ramoncín recuerda que nunca le pidió que la llamara madre, sino que utilizara el término "tita".

Con el paso de los años, la relación con su madre biológica se fue recuperando. Volvieron a verse, hablaron y comenzaron a compartir aspectos de sus respectivas vidas. Para el artista, aquella situación terminó generando una sensación particular: "Cuando ya mi madre y yo empezamos a tener una relación de vernos, hablarnos y contarnos cosas, pues te encuentras con que tienes dos madres".

Su madre

Ramoncín recuerda que su madre biológica aparecía de vez en cuando durante su infancia, aunque su presencia no siempre era sencilla para él ni para su abuelo.

"Mi madre era guapísima y lloraba tanto que yo para mí era un puro agobio", reconoció el cantante. Según explicó, ella lloraba al reencontrarse con su hijo y ser consciente de que no estaba presente en su día a día.

Con los años, Ramoncín también pudo conocer mejor las circunstancias que rodearon aquella separación. "Es una historia que tiene una carga profunda potente", admitió al hablar de aquel episodio familiar.

El cantante explicó que su madre había iniciado además otra relación y que incluso estaba embarazada de su hermano Carlos cuando se produjo aquella separación. Una realidad que, según cuenta, pudo comprender mejor desde la perspectiva de adulto.

Su infancia

A pesar de las circunstancias familiares, Ramoncín no recuerda aquellos primeros años únicamente desde la ausencia de su madre. Al contrario, considera que haber crecido junto a su familia y en aquel entorno madrileño terminó siendo determinante en su vida.

De hecho, cuando mira hacia atrás, asegura que aquella situación acabó siendo, en cierto modo, positiva para él. El cantante considera que haber crecido en aquella casa, en aquella calle y rodeado de aquella gente fue "un regalo maravilloso de haber vivido en ese barrio, en esa calle, con esa gente".

Una infancia vinculada a Madrid y, especialmente, a Vallecas, que el artista ha mantenido presente a lo largo de toda su trayectoria. A sus 70 años, Ramoncín recuerda así unos primeros años alejados de los focos y de la fama que llegaría décadas después, pero que considera fundamentales para entender quién es hoy.