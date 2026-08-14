La Fórmula 1 de Madrid 'calienta motores' con precios disparados en Valdebebas: pisos junto al circuito por 21.000 €

Las claves

Las claves Generado con IA El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid ha disparado los precios de alquiler temporal en Valdebebas, con pisos ofertados hasta por 21.000 euros al mes. Más de 120.000 entradas ya se han vendido para el evento, con una gran afluencia de visitantes nacionales e internacionales que buscan alojamiento cerca del circuito. La ocupación hotelera en la zona ronda el 84%, y los precios por habitación durante el evento oscilan entre 424 y 943 euros por noche. El estreno del circuito MADRING se prevé que genere un impacto económico de 467 millones de euros y cerca de 8.850 empleos, principalmente en hostelería, transporte y comercio.

"EXCLUSIVO APARTAMENTO DISPONIBLE ÚNICAMENTE PARA ALQUILER TEMPORAL DURANTE EL EVENTO DE LA FÓRMULA 1".

El mensaje, escrito en mayúsculas, es uno de los anuncios que se encuentran publicados en diferentes portales inmobiliarios en la zona de Valdebebas.

A menos de un mes de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre, hay otra carrera que ya ha comenzado en el barrio más próximo al circuito. No sobre el asfalto, sino en las inmobiliarias.

Pisos en Valdebebas Fernanda Villavicencio EE

Algunos propietarios han decidido poner sus viviendas en alquiler temporal coincidiendo con el Gran Premio y hacer su agosto en mitad de septiembre. Entre los anuncios localizados por Madrid Total aparecen pisos y casas entre 17.000 y 21.000 euros durante el mes de septiembre.

La llegada de un acontecimiento de estas dimensiones hace previsible un aumento de la demanda de alojamiento en las zonas próximas al circuito, tal como ocurrió con la visita del Papa o con los conciertos de Bad Bunny en la capital.

Según los datos difundidos por la organización, ya se han vendido más de 120.000 entradas.

Más de 80.000 personas acudirán desde fuera de Madrid y, de ellas, 45.000 llegarán desde fuera de España. Pero, ¿cuánto están dispuestos a pagar por alojarse a pocos kilómetros del circuito?

Hasta 21.000 euros

La vivienda que se anuncia expresamente para la Fórmula 1 tiene 90 metros cuadrados, dos dormitorios y dos baños. ¿Su precio? 17.000 euros. La renta equivale a casi 189 euros por metro cuadrado al mes, más de cinco veces el precio medio anunciado del alquiler temporal en Madrid para viviendas de la misma zona en otras fechas.

El anuncio detalla todas las comodidades disponibles durante la estancia: un dormitorio principal en suite con cama de 1,80 metros, colchones nuevos, aire acondicionado, ventiladores de techo, amplios armarios, sofá reclinable, televisión con iluminación ambiental y una cocina equipada con lavavajillas, lavadora, horno con función de air fryer y hasta una Thermomix.

Entre sus ventajas destaca una especialmente curiosa: la vivienda cuenta con ventanas dobles para aislarse del ruido exterior. Algo que, a priori, no está claro que pueda molestar demasiado a un aficionado a este tipo de eventos. Pero no es el único anuncio que aspira a aprovechar la llegada de la Fórmula 1.

Carlos Sainz recorre algunas de las calles del futuro circuito de Madring EFE

Tomás, un anunciante particular que ofrece su piso por 21.000 euros durante el mes de septiembre, explica a Madrid Total que ya ha recibido dos propuestas: una de un particular y otra de una empresa, aunque todavía "no ha llegado a un acuerdo". Fuera de la ‘temporada de la F1’, el mismo piso está anunciado por 3.000 euros.

Consultada una de las inmobiliarias de la zona, explican a este medio que "sí hay algunos clientes y son extranjeros", aunque sin ofrecer mayores detalles sobre cuántas propiedades se han alquilado con esta modalidad.

Habitaciones disponibles

La presión también se deja sentir en los hoteles. A medida que se acerca el Gran Premio, la ocupación ha ido creciendo y ya ronda el 84% en los establecimientos próximos al circuito, según Booking.com. Pese a ello, el portal oficial de alojamiento todavía muestra habitaciones disponibles para esas fechas.

Al momento de esta publicación, dormir cerca del circuito durante el fin de semana del Gran Premio costaba entre 424 y 943 euros por habitación y noche, según las tarifas publicadas en la web oficial de MADRING.

Estreno del circuito El Gran Premio del 11 al 13 de septiembre supondrá el estreno de MADRING en el Mundial de Fórmula 1 y el regreso de la competición a Madrid después de más de 45 años. El último Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Madrid fue el 21 de junio de 1981 en el Circuito del Jarama, ganado por Gilles Villeneuve. No se trata de un circuito urbano puro: el nuevo trazado, de 5,416 kilómetros, tiene carácter híbrido y combina vías públicas con terrenos privados en el entorno de IFEMA y Valdebebas. Será la primera vez que la Fórmula 1 compita en este nuevo circuito dentro de Madrid.

Los vecinos

Desde la Asociación de Vecinos de Valdebebas aseguran que, por el momento, no han recibido quejas por parte de los residentes ante la decisión de algunos propietarios de poner sus viviendas en alquiler durante el Gran Premio.

Mirta, presidenta de la asociación, reconoce que conocen la existencia de estos alquileres porque algunos vecinos se lo han comentado, aunque deja claro que la entidad no entra a valorar las decisiones particulares de los propietarios: "La asociación ni puede ni debe entrar a cuestionar lo que hagan los vecinos", explica.

La incógnita para los residentes está, de momento, en otro terreno: conocer cuál será el impacto real de la Fórmula 1 sobre la vida cotidiana del barrio, especialmente en cuestiones como el ruido, la movilidad o los cortes de tráfico.

Logos de la FIA y la Fórmula 1 EFE

Los días 24 y 25 de agosto el circuito acogerá las jornadas oficiales de pruebas de Fórmula 3, diseñadas precisamente para validar los procedimientos deportivos, operativos y de seguridad de MADRING en condiciones reales de competición antes del Gran Premio.

Para los vecinos será también una primera oportunidad de comprobar sobre el terreno algunas de las afecciones que hasta ahora solo pueden anticipar. Mirta ya señalaba que esas pruebas permitirían empezar a conocer el efecto del ruido: "Ahí ya veremos todos qué opinamos".

La presidenta explica además que todavía no disponen del plan de movilidad y que, por tanto, no pueden valorar por dónde circularán los autobuses o cuánto se verá afectado el barrio.

La asociación prefiere esperar a conocer el impacto real del primer Gran Premio antes de sacar conclusiones. Después de la carrera tiene previsto realizar una consulta entre los residentes para conocer su opinión: "A partir de ahí, sí, haremos una consulta a todos los vecinos", explica Mirta.

Impacto económico

El estudio elaborado por PwC estima que el estreno de MADRING generará un impacto económico de 467 millones de euros, cerca de 8.850 puestos de trabajo y una recaudación aproximada de 83 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales.

Buena parte de ese efecto recaerá sobre los sectores directamente relacionados con la llegada de visitantes. Según las conclusiones del estudio elaborado por PwC, la hostelería recibiría un impacto de 59 millones de euros, el transporte de 22 millones y el comercio de 18 millones.

El piloto español de F1 Carlos Sainz, en una exhibición en el futuro circuito de Madring en Madrid Oscar Barroso Europa Press

El análisis estima además que, por cada euro de actividad económica directamente vinculada a la celebración del Gran Premio, se generarán alrededor de 3,9 euros en el conjunto de la economía madrileña.

Se trata, en cualquier caso, de estimaciones preliminares. PwC realizará una nueva estimación una vez celebrado el Gran Premio para validar las previsiones y precisar el alcance real de su impacto económico.

Hasta el cierre de este artículo, en los alrededores de MADRING todavía había habitaciones de hotel disponibles. Y Tomás seguía en carrera: su anuncio por 21.000 euros para el mes de septiembre continuaba publicado.