Comprar casa en los 'reductos asequibles' de Madrid cuesta más del doble que hace 10 años: así ha subido el metro cuadrado

Las claves

Las claves Generado con IA El precio medio de la vivienda en Madrid se ha duplicado en diez años, pasando de 2.500 a casi 5.700 euros por metro cuadrado. Barrios antes asequibles como Villaverde y Puente de Vallecas han experimentado subidas superiores al 150%, superando ya los 3.000 euros por metro cuadrado. Las zonas más exclusivas, como Salamanca, Chamberí, Retiro y Chamartín, ya superan los 8.000 y hasta 10.000 euros por metro cuadrado. La dificultad para acceder a la vivienda ha aumentado y más de la mitad de los ciudadanos considera imprescindible contar con ayuda familiar o herencias para comprar una casa.

Comprar una vivienda en Madrid ya no tiene nada que ver con hacerlo hace diez años. En una década, el precio de los pisos se ha más que duplicado en prácticamente toda la capital y lo que antes podía ser un barrio asequible ha dejado de serlo para buena parte de los madrileños.

El precio medio de la vivienda ha pasado de unos 2.500 euros por metro cuadrado a casi 5.700, según datos de Idealista. Pero la subida no ha sido igual en toda la ciudad. De hecho, algunos de los barrios que partían de precios más bajos son los que más se han encarecido.

Es el caso de Villaverde, donde el precio de la vivienda ha aumentado más de un 150% en diez años; también en Puente de Vallecas la subida ronda ese porcentaje. Dos distritos que hace una década estaban entre las zonas más asequibles de Madrid y que hoy ya superan con claridad los 3.000 euros por metro cuadrado.

El cambio se aprecia también en otros barrios tradicionalmente más económicos. Comprar una vivienda en Usera, Carabanchel o Latina cuesta hoy más de lo que suponía adquirir un piso en buena parte de los distritos de la capital hace diez años.

Mientras tanto, las zonas más caras han seguido alejándose del resto. Salamanca continúa a la cabeza, con el metro cuadrado por encima de los 10.000 euros, y otros distritos como Chamberí, Retiro o Chamartín ya han superado también la barrera de los 8.000 euros.

El resultado es una ciudad en la que cada vez cuesta más encontrar una vivienda que encaje en los salarios de quienes viven en ella. La entrada de una hipoteca, el ahorro previo y el precio de los pisos se han convertido en obstáculos especialmente difíciles para quienes intentan comprar por primera vez.

Y en este escenario, la ayuda familiar gana peso. Más de la mitad de los ciudadanos, un 56%, considera que contar con una herencia o con el patrimonio familiar se ha convertido en un factor determinante para poder acceder a una vivienda en propiedad.

La dificultad para acceder a una vivienda no se limita además, al mercado de la compra. El alquiler también muestra señales de agotamiento después de años de subidas.

En julio, el precio de las rentas cayó un 1,6% interanual, la primera bajada desde marzo de 2022, y puso fin a una racha de 52 meses consecutivos de incrementos. El cambio no significa, sin embargo, que el mercado se haya equilibrado.

La oferta continúa siendo insuficiente y la demanda sigue siendo elevada. Lo que empieza a cambiar es la capacidad de los hogares para asumir nuevas subida: según Fotocasa, el precio del alquiler ha alcanzado el límite de lo que pueden pagar los inquilinos.

Diez años después, el mapa de la vivienda de Madrid ha cambiado por completo. Los barrios más baratos ya no son tan baratos y comprar un piso depende cada vez menos únicamente del salario y más de cuánto respaldo haya detrás.