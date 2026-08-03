Desalojado de madrugada un edificio de Chamberí tras un violento incendio que hizo colapsar el tejado del ático

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio violento en la última planta de un edificio en Chamberí obligó al desalojo de 15 personas y un perro. El fuego, que colapsó el tejado del ático, fue sofocado por 18 dotaciones de Bomberos de Madrid. No se registraron heridos ni intoxicados entre los vecinos afectados. El edificio colindante también fue desalojado preventivamente, aunque sus residentes ya han regresado.

Los vecinos de un bloque de viviendas ubicado en el distrito madrileño de Chamberí han sido desalojados debido a un incendio declarado en la noche de este domingo en la última planta del inmueble, según informan fuentes de Emergencias Madrid.

Concretamente, han sido desalojadas 15 personas y un perro a causa del referido fuego que se ha originado en la última planta de un edificio de viviendas de siete alturas, sito en el número 52 de la calle García Paredes, según informa Emergencias Madrid, que precisa que no se han registrado personas heridas o intoxicadas.

Para sofocar las llamas se han desplazado al lugar de los hechos un total de 18 dotaciones de Bomberos de Madrid, en la medida en que el fuego "evoluciona rápidamente, con mucha virulencia", rompiendo por dos de las fachadas del edificio y alcanzando a la estructura de madera de la cubierta, que ha acabado colapsando sobre sí misma.

#Incendio en la última planta de un edificio de viviendas. C/García de Paredes #Chamberí

Evoluciona rápidamente y con mucha virulencia alcanzando la estructura de madera de la cubierta que ha terminado colapsando sobre sí misma



Acuden 18 dotaciones de @BomberosMad.

Sin heridos pic.twitter.com/9SikWwWtF6 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 3, 2026

Los vecinos del edificio afectado, donde la extinción de las llamas, dado su avance, ha sido "bastante complicada", no han podido dormir esta noche en sus casas, teniendo que ser realojadas por Samur Social 15 personas.

"Cuando han llegado las primeras dotaciones, se ha producido la proyección de las llamas por las ventanas, lo que ha originado que el fuego se desarrollara con mucha violencia y muy rápido", ha explicado el jefe de guardia de Bomberos de Madrid, Álvaro Macías, quien ha lamentado la propagación a la estructura de madera de la cubierta inclinada del edificio.

Debido a este fuego, también ha tenido que ser desalojado el edificio colindante al afectado, siendo este el número 54. No obstante, los vecinos ya han regresado a sus viviendas.