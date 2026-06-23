Un robo de cable en Torrejón provoca retrasos en varías líneas de Cercanías de Madrid: estos son los trenes afectados

Estas son las líneas de Cercanías Madrid que más incidencias sufren en 2024

Las claves

Las claves Generado con IA Un robo de cable en las inmediaciones de Torrejón de Ardoz ha provocado retrasos y alteraciones en varias líneas de Cercanías de Madrid. La sustracción de cable ha afectado a los sistemas de señalización, comunicaciones y seguridad, obligando a reducir la velocidad de los trenes. Miles de viajeros entre Torrejón y Alcalá de Henares se han visto afectados, especialmente durante la hora punta de entrada al trabajo. Los equipos técnicos han trabajado desde primera hora para reparar los daños y restablecer la normalidad en el servicio.

Nueva mañana complicada para los usuarios de Cercanías Madrid.

Un robo de cable registrado en las inmediaciones de Torrejón de Ardoz ha provocado importantes retrasos en varias líneas ferroviarias, afectando a miles de viajeros que se dirigían a sus puestos de trabajo o centros de estudio.

La incidencia se detectó a primera hora de la mañana y obligó a los técnicos a intervenir sobre las instalaciones ferroviarias dañadas.

Como consecuencia, la circulación de trenes se vio alterada en distintos puntos de la red, generando demoras y modificaciones en el servicio.

El robo

Según ha informado Adif, el origen de los problemas se encuentra en la sustracción de cable ferroviario en el entorno de Torrejón de Ardoz, una práctica que en los últimos años se ha convertido en una de las principales causas de incidencias en la red ferroviaria española.

La desaparición de estos elementos afecta directamente a sistemas de señalización, comunicaciones y seguridad necesarios para la circulación normal de los trenes, obligando a reducir velocidades y aplicar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad.

Retrasos en varias líneas

La incidencia ha tenido impacto en varias líneas de Cercanías Madrid entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, uno de los ejes ferroviarios con mayor volumen de pasajeros de la región.

Numerosos usuarios han denunciado retrasos acumulados y trenes con mayor ocupación de lo habitual durante las primeras horas del día, coincidiendo con la hora punta de entrada al trabajo.

Desde Renfe se ha informado puntualmente a través de sus canales oficiales sobre la evolución de la incidencia y las posibles alteraciones del servicio.

Los equipos técnicos han trabajado desde primera hora para reparar los daños ocasionados por el robo y restablecer completamente la circulación ferroviaria.

A medida que avanzaba la mañana, el servicio comenzó a recuperar progresivamente la normalidad, aunque los retrasos acumulados continuaron afectando a numerosos trenes.