El Papa abarrotó Cibeles con su misa de más de un millón de peregrinos sin batir los récords de Benedicto XVI y Juan Pablo II

El actual Papa apela a una juventud activa e inconformista, promoviendo el compromiso con causas sociales y el cambio fuera de los templos.

León XIV destaca por su enfoque en los problemas sociales y la cercanía a los desfavorecidos, visitando barrios y centros de acogida.

Aunque la afluencia fue masiva, no se superaron los récords de asistencia de Juan Pablo II en 1982 ni de Benedicto XVI en 2011.

El Papa León XIV celebró una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles de Madrid, congregando a más de un millón de personas.

El centro de Madrid volvió a transformarse este domingo en un monumental altar urbano. La celebración de la Santa Misa multitudinaria del Papa León XIV por el Corpus Christi en la Plaza de Cibeles ha dejado una estampa de colapso absoluto que evoca las páginas más recordadas de la historia eclesiástica reciente de nuestro país.

España ha recibido la visita de tres Papas a lo largo de la historia moderna, sumando un total de 8 viajes apostólicos. El pionero y el que más veces pisó territorio español fue Juan Pablo II, aunque León XIV, que está estos días visitando Madrid, ha sido el primero en acudir, cumpliendo poco más de un año como pontífice.

En efecto, apenas superado su primer aniversario desde su elección, Robert Prevost afronta esta compleja travesía apostólica que rompe una sequía de quince años sin un obispo de Roma en suelo ibérico.

La puesta en escena de este domingo arroja cifras concluyentes para medir la respuesta social. El despliegue en Cibeles, Recoletos y el Paseo de la Castellana congregó a una masa calculada en unas 1.200.000 personas por los mandos policiales, un dato que la Delegación del Gobierno ajustó a 1.100.000 fieles.

Se trata de un éxito organizativo indudable por la densidad por metro cuadrado que exige el blindaje del nudo monumental madrileño al haber completado aforo y miles de fieles quedarse fuera del acto de la Santa Misa, pero la estadística fría demuestra que el actual Pontífice de Roma todavía se encuentra lejos de los techos históricos fijados en las Santas Misas de Benedicto XVI y Juan Pablo II, sus predecesores en la capital española.

Momento de la Santa Misa del Corpus Christi del Papa León XIV, esta mañana.

El listón más alto se colocó en noviembre de 1982. Aquella primera e histórica liturgia de Juan Pablo II (conocido como el 'Papa de las masas') en el Paseo de la Castellana y la Plaza de Lima reunió a una multitud estimada entre los 1,5 y los 2 millones de asistentes.

Aquello marcó un récord absoluto de asistencia en España, impulsado por el fervor de una nación que salía de la Transición y descubría la figura de Karol Wojtyla.

El segundo gran hito de este siglo lo ostenta Benedicto XVI, quien en agosto de 2011 congregó a cerca de 1.500.000 personas en el aeródromo de Cuatro Vientos durante la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, una cita marcada en la memoria colectiva por la resistencia de los fieles ante la mítica tormenta de verano de aquella jornada. En esta Santa Misa, el aforo era mucho más (el equivalente a decenas de campos de fútbol) que el permitido en el centro de la ciudad con León XIV.

Duración del Santo Viaje

León XIV ha marcado un fuerte contraste con el magisterio anterior en sus viajes papales. Por un lado, Juan Pablo II, con sus cinco expediciones distribuidas a lo largo de su dilatado pontificado de más de 26 años (1982, 1984, 1989, 1993 y 2003), centró sus esfuerzos en consolidar de forma eléctrica a la Iglesia dentro de una España joven en lo democrático, explotando su carisma ante masas compuestas por familias tradicionales o canonizando beatos locales ante un millón de personas en la Plaza de Colón.

Por su parte, Joseph Ratzinger, cuya renuncia quebró una tradición de seis siglos en la Iglesia, visitó el país en tres ocasiones (2006, 2010 y 2011) con un perfil de marcado academicismo. Ratzinger es un intelectual, un teólogo concienciado con defender la solidez doctrinal y las raíces de la cultura cristiana de Europa frente al laicismo imperante en la pasada década, consagrando joyas como la Sagrada Familia de Barcelona o impartiendo lecciones complejas a universitarios en El Escorial.

Mientras Francisco evitó pisar España en sus años de pontificado desoyendo constantes invitaciones institucionales, León XIV ha optado por asumir de forma directa la herencia de las encrucijadas de su antecesor.

La Iglesia católica actual camina acorralada por los veloces cambios de la sociedad global. Las corrientes del ecologismo radical, la fuerza del feminismo y las demandas del colectivo LGTBI han forzado a Roma a romper su silencio secular, de igual modo que lo hicieron la lacra interna de los abusos a menores o los escándalos financieros de la banca vaticana.

León XIV gobierna bajo este escenario complejo y bajo la sombra de viejas amenazas mundiales como el desajuste económico, el incremento de la presión migratoria, el avance de las opciones de extrema derecha en las urnas y la reaparición de la guerra en el continente europeo.

En el viaje del actual Papa a Madrid, se ha hecho evidente que, siguiendo el legado de Francisco, León XIV es el pontífice que ha reconfigurado los viajes apostólicos a España, cambiando los grandes fastos en los templos por las periferias: la crisis migratoria en Canarias, la población reclusa en Brians y la exclusión social.

Las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI se recuerdan por sus discursos sobre la acogida desde grandes altares. En cambio, León XIV (que ha citado a Francisco en varias de sus intervenciones) ha decidido bajar a la calle visitando los centros de acogida de Carabanchel y las costas de Canarias.

Esta transición es especialmente visible en la manera en que los pontífices se dirigen al relevo generacional de los creyentes. Juan Pablo II actuó como el gran arquitecto de la pastoral de masas fundando las Jornadas Mundiales de la Juventud en 1985.

Rompía protocolos, cantaba y bromeaba con los que denominaba sus centinelas del mañana, logrando concentraciones inéditas en enclaves como el Monte do Gozo de Santiago en 1989.

Benedicto XVI recogió ese testigo sin buscar el aplauso fácil, retando a las nuevas generaciones mediante diálogos intelectuales profundos y legando el Youcat como respuesta reflexiva al relativismo contemporáneo.

Un legado que también sigue León XIV de cerca. El actual Pontífice apela a una juventud activa e inconformista, a la que insta a abandonar la comodidad espiritual de los templos para implicarse en las crisis estructurales del presente, desde el activismo climático hasta el combate directo contra la desigualdad socioeconómica.

El tiempo dirá si León XIV pasará a ser recordado por la historia como el 'Papa de los migrantes', al igual que Juan Pablo II ha quedado consagrado como el 'de las masas' o Benedicto XVI como 'el intelectual'.

Lo que ha quedado claro en este Santo Viaje a Madrid es que la Iglesia actual prefiere cambiar la comodidad de los grandes escenarios por el eco incómodo de las realidades de la calle.