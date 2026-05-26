El negocio de la visita del Papa a Madrid: un dulce oficial de León XIV, 100 millones de beneficio y 20.000 souvenirs

Más de 20.000 voluntarios colaborarán en la logística del evento, mientras la ciudad se engalana con banderas, flores y eventos culturales gratuitos para peregrinos.

Se ha creado un pastel oficial para la visita, disponible en pastelerías de Madrid, esperando ventas masivas entre los 250.000 fieles inscritos.

La ocupación hotelera alcanzará picos del 87%, con un 58% de visitantes internacionales, y la venta de merchandising oficial superará los 20.000 souvenirs.

La visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio generará un retorno económico directo de al menos 100 millones de euros para la ciudad.

La inminente visita apostólica del Papa León XIV a Madrid, programada entre el 6 y el 9 de junio, no solo va a transformar la fisonomía urbana de la capital en un lienzo blanco y amarillo; va a provocar una auténtica inyección de oxígeno financiero en el tejido empresarial madrileño.

En los despachos de la Real Casa de Correos ya han echado mano de la calculadora: la inversión realizada a la hora de ceder espacios y engalanar la ciudad es "intangible", pero el retorno económico directo para la Comunidad de Madrid no bajará de los 100 millones de euros.

La expectación es tal que la capital va a colgar el cartel de 'completo' en su planta hotelera. Según las últimas estimaciones de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), la ocupación media en la región se situará en un 81,82% entre el 5 y el 9 de junio.

Un fin de semana de oro en el que confluyen la llegada de Su Santidad y los macroconciertos del artista Bad Bunny —el sector hostelero ha calculado un impacto económico superior a los 14 millones de euros solo por los diez conciertos que dará en puertorriqueño en la capital, según datos de Hostelería Madrid—.

A su vez, el pico más alto de ocupación hotelera se registrará el sábado 6 de junio, alcanzando un 87,18% de habitaciones ocupadas, con zonas del centro rozando el 100%.

El perfil del visitante que llenará las arcas de la hotelería es mayoritariamente internacional con un 58,48% del total. Los principales mercados emisores son Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Para mitigar los costes del viaje, y porque muchos peregrinos querrán un recuerdo material de la visita del Papa a la ciudad, la Archidiócesis de Madrid ha activado una potente línea de negocio de merchandising oficial bajo el lema del viaje santo, 'Alzad la mirada', que se puede adquirir en 20 puntos físicos de El Corte Inglés y la tienda virtual 'Con el Papa'.

Render de los anuncios que llevarán los autobuses de la Comunidad de Madrid los días de la visita del Papa. Comunidad de Madrid

En total, se trata de unos 20.000 souvenirs como los polos oficiales (19,95 euros), las camisetas (14,95 euros), las gorras (9,95 euros), los imanes (4,95 euros) o las pulseras (1,95 euros). A este catálogo comercial se suman los decenarios artesanales confeccionados por conventos de vida contemplativa madrileños, una vía de ingresos directa para las órdenes religiosas locales.

Un pastel de León XIV

La visita del Papa llegará incluso a las vitrinas de las pastelerías. Como novedad, la visita contará con su propio "pastel oficial".

La receta es propiedad de la Asociación de Pasteleros y Panaderos Artesanos de Madrid (ASEMPAS) y ha sido desarrollada en estrecha colaboración con la Comunidad de Madrid.

Para calentar motores y endulzar la campaña de imagen, regalarán estos dulces los días 6 y 7 de junio en el Centro de Turismo de la Puerta del Sol. Sin embargo, las pastelerías pertenecientes a Asempas venderán las piezas en sus establecimientos al precio que consideren, previendo un volumen de ventas masivo entre los 250.000 fieles inscritos para la misa del domingo.

El otro gran pilar de la rentabilidad del evento es el ahorro de costes gracias a la solidaridad "pro bono" de voluntarios e instituciones. Por un lado, la potente campaña publicitaria de la Archidiócesis, que incluye dos spots de alto voltaje social enfocados contra la polarización, ha sido financiada, en parte, gracias al trabajo gratuito de prestigiosas agencias de publicidad y decenas de colaboradores.

Además, más de 20.000 voluntarios se encargarán de la gestión de accesos, información y movilidad sin coste alguno durante los días que se encuentre el Papa en Madrid.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid entienden esta visita como una inversión de marca que le va a traer beneficios millonarios. Sin ir más lejos, el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida ha desplegado 1.600 banderolas en el centro, lonas en 14 puentes de la M-30 y repartirá 15.000 banderines de mano, sombreros y abanicos.

Incluso, desde el área de Medio Ambiente, han plantando 100.000 ejemplares de flores en blanco y amarillo (petunias, tagetes, girasoles) para dibujar las letras de León XIV en los Jardines de Sabatini y el Retiro.

Por su parte, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pondrá en circulación 500.000 tarjetas de transporte Multi con diseño exclusivo del Papa y ha cedido de forma gratuita cerca de 80 colegios e institutos públicos para el alojamiento de peregrinos, además del Movistar Arena para el encuentro del domingo, complejos deportivos como el Antonio Magariños o las instalaciones del Canal de Isabel II, que instalará 162 puntos de agua gratuitos.

Incluso la cultura se suma a este gran fin de semana: los Teatros del Canal ofrecerán espectáculos gratuitos de madrugada para peregrinos y con un 20% de descuento en su actividad ordinaria, y los museos municipales participarán en la 'Noche en Blanco (y Amarillo)', abriendo gratis hasta las 2:00 de la madrugada.

Madrid se convierte, por cuatro días, en el gran epicentro del turismo religioso mundial y la economía local lo sabe.