Bruselas cambia las normas de España: ya no sirven los aires acondicionados y frigoríficos que tenías hasta ahora

Las claves

Las claves Generado con IA La Unión Europea endurece la normativa sobre gases refrigerantes, obligando a eliminar progresivamente los hidrofluorocarbonos en aires acondicionados y frigoríficos. Desde 2026 no podrán venderse nuevos frigoríficos y congeladores domésticos que usen ciertos gases fluorados, y habrá restricciones para recargar equipos de aire acondicionado con gases contaminantes. A partir de 2029 dejarán de comercializarse muchos equipos pequeños con gases de alto potencial contaminante, como el gas R-32, forzando a los fabricantes a buscar alternativas más sostenibles. Los aparatos actuales no tendrán que ser reemplazados, pero las recargas serán más caras y difíciles de conseguir, lo que puede encarecer el mantenimiento respecto a la compra de equipos nuevos adaptados.

Los aires acondicionados y frigoríficos que se venden actualmente en España empiezan a enfrentarse a una cuenta atrás.

La Unión Europea ha endurecido la normativa sobre los gases refrigerantes y eso obligará a cambiar muchos de los sistemas que hoy utilizan estos aparatos en viviendas, oficinas y comercios.

Bruselas ha puesto en marcha un calendario para eliminar progresivamente hidrofluorocarbonos, unos gases muy usados desde hace años en sistemas de climatización y refrigeración por su elevado impacto contaminante.

El objetivo final es que desaparezcan por completo antes de 2050, aunque las primeras restricciones importantes llegarán mucho antes.

Uno de los cambios más inmediatos afecta a los frigoríficos y congeladores domésticos. Desde 2026 ya no podrán venderse nuevos modelos que funcionen con determinados gases fluorados.

Ese mismo año también empezarán las limitaciones para recargar algunos equipos de aire acondicionado y bombas de calor con gases considerados especialmente contaminantes.

La medida ya está provocando movimientos en el sector de la climatización y los electrodomésticos. Los fabricantes trabajan para adaptar sus aparatos a nuevos refrigerantes más sostenibles, como el propano, el amoníaco o el dióxido de carbono.

El problema es que estos gases obligan a rediseñar por completo muchos sistemas internos para garantizar que sean seguros dentro de las viviendas.

El cambio se notará especialmente en los aires acondicionados tipo split, los más habituales en pisos de ciudades como Madrid.

La Unión Europea ha fijado para 2029 una de las fechas clave: a partir de entonces dejarán de comercializarse muchos equipos pequeños que utilicen gases con un potencial contaminante elevado.

Esto pone el foco sobre el conocido gas R-32, muy presente actualmente en miles de aparatos de aire acondicionado y sistemas de aerotermia.

Aunque este refrigerante contaminaba menos que otros anteriores, sigue quedando muy por encima de los límites que marcará la futura normativa europea, por lo que las marcas ya trabajan en sustituirlo en los próximos años.

Cambio no obligatorio

Para quienes ya tienen aire acondicionado en casa, la normativa no obliga a retirar ni cambiar los aparatos actuales.

Los equipos se podrán seguir utilizando y reparando mientras funcionen correctamente. Sin embargo, el principal problema puede llegar con el precio de las recargas y el mantenimiento.

Los expertos del sector llevan tiempo advirtiendo de que, a medida que avance la reducción de estos gases, las recargas serán más caras y difíciles de conseguir.

Esto puede hacer que reparar un aparato antiguo deje de compensar económicamente frente a comprar uno nuevo adaptado a la nueva normativa.

La situación afecta especialmente a España por el elevado uso del aire acondicionado en muchas ciudades debido al aumento de las temperaturas y las olas de calor.

En muchos hogares madrileños, el aire acondicionado ya se ha convertido en un elemento imprescindible durante el verano, justo en un momento en el que el mercado empieza a cambiar de tecnología casi por completo.

En la práctica, quienes tengan que instalar un nuevo equipo en los próximos años se encontrarán cada vez más aparatos que funcionan con refrigerantes naturales y menos modelos con los gases tradicionales.

Un cambio que todavía pasa desapercibido para muchos consumidores, pero que empieza a transformar uno de los electrodomésticos más habituales de las casas españolas.