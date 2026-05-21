Muere un hombre tras quedar atrapado de madrugada entre su coche y una columna en un garaje del barrio de Salamanca

Un trabajador saliendo del garaje donde se ha producido el suceso. Telemadrid

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de mediana edad falleció tras quedar atrapado entre su coche y una columna en un garaje del barrio de Salamanca, en Madrid. Los servicios de emergencias realizaron maniobras de reanimación, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid liberaron al hombre, que ya estaba en parada cardiorrespiratoria al llegar los servicios de emergencia. En otro suceso, un trabajador de 50 años murió al caer de 30 metros mientras trabajaba en el techo del Movistar Arena.

Un hombre de mediana edad falleció tras quedar atrapado entre su vehículo y una columna en un garaje situado en la calle Alcántara número 3 de Madrid, informó esta madrugada el servicio de Emergencias de la capital.



Los efectivos de SAMUR-Protección Civil confirmaron el fallecimiento después de practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los servicios de emergencia, detalló la fuente en su cuenta de la red social X.



Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid procedieron a liberar al hombre, que había quedado atrapado entre el coche y una columna del aparcamiento.

.@SAMUR_PC confirma tras #RCP el fallecimiento de un varón de mediana edad que había quedado atrapado entre su coche y una columna de un garaje de la calle Alcántara.@BomberosMad liberó a la víctima, ya en parada cardiorrespiratoria a la llegada de los servicios de emergencias. pic.twitter.com/9ciGaspXfT — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 21, 2026

Este no ha sido el único suceso del que han informado los servicios de emergencia madrileños en las últimas horas. Un hombre de 50 años falleció durante la tarde de este miércoles mientras trabajaba en el Movistar Arena.

La víctima falleció tras caer de una altura de 30 metros sobre las 14:35 horas en el interior del recinto, situado en la plaza Felipe II de Madrid. Según informaron fuentes del 112, este hombre estaba trabajando en el techo del recinto.

Hasta el lugar se trasladó el personal sanitario del Summa 112, que encontró a la víctima en parada cardiorrespiratoria y tras 20 minutos de maniobras de reanimación confirmó el fallecimiento.

Un psicólogo del Summa 112 atendió a otros tres trabajadores que presentaban un cuadro de crisis de ansiedad.

Hasta el lugar también se han trasladado Bomberos de Madrid y Policía Municipal, que se ha hecho cargo de la investigación.