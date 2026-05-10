El gimnasio de lujo que ha abierto Maxi Iglesias en el barrio Salamanca: máquinas con IA y desde 105€ al mes

El gimnasio Real Healthness Club en el barrio Salamanca de Madrid y el actor Maxi Iglesias, uno de sus fundadores. Real Healthness Club / Francisco Guerra y Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Maxi Iglesias ha abierto Real Healthness Club, un gimnasio de lujo en el barrio Salamanca de Madrid, junto a tres socios. El centro destaca por su tecnología avanzada, como máquinas Biostrength y Technogym Checkup con inteligencia artificial para entrenamientos hiperpersonalizados. Ofrece grupos reducidos de hasta 12 personas, varias zonas de entrenamiento y servicios exclusivos como fisioterapia clínica, nutrición personalizada y estética regenerativa. El club cuenta con cinco tipos de clases y precios desde 105 hasta 300 euros mensuales, además de experiencias como el Método Equilibrio Mineral, combinando entrenamiento, mindfulness e hidratación.

Maxi Iglesias (Madrid, 1991) sobre todo es conocido por su trabajo como actor en muchísimas series y películas del panorama nacional. Últimamente, además, ha estado en el candelero debido a las recientes informaciones que le vinculan sentimentalmente con la también actriz Aitana Sánchez. Aunque, sin embargo, menos conocida es su faceta como empresario.

Y es que hace un año y medio fundó junto a sus otros tres propietarios —Quique Uceta, Javier Cobas y Javier Hurtado— un gimnasio en el centro de Madrid, su ciudad natal. Concretamente, en el barrio Salamanca.

Se llama Real Healthness Club y se trata de un lujoso espacio que se caracteriza por un "servicio y atención muy personalizados". Como explican desde el gimnasio, desde su inauguración ya han conseguido más de 300 socios "sin grandes campañas de promoción".

Y es que el centro, en el número 35 de la calle de Villanueva, presume de contar con la tecnología más avanzada y de cuidar "hasta el más mínimo detalle", pensando en que los entrenamientos se basen en la "calma, precisión y enfoque".

Por eso, su método se basa en la hiperpersonalización, trabajando con grupos reducidos de hasta 12 personas, lo que permite un acompañamiento continuo. Además, el club incorporta herramientas como Biostrength. Se trata de un sistema de inteligencia artificial, que adapta automáticamente cada ejercicio a las capacidades de quien usa dicha máquina.

En este contexto, también utiliza la Technogym Checkup cuyo funcionamiento también está impulsado por IA. Esta herramienta evalúa de forma objetiva el estado físico, la movilidad, la fuerza y otros indicadores clave. Son datos que posteriormente se convierten en la base para construir el plan de entrenamiento personalizado de cada socio.

Cuenta con tres zonas diferenciadas: la Open Space está orientada a sesiones libres, cardio o movilidad; Studio es la sala donde se imparten las clases en grupo y en el área de entrenamiento personal sobre todo se trabaja fuerza y técnica.

El gimnasio Real Healthness Club en el barrio Salamanca de Madrid. Real Healthness Club

A estas se suman los vestuarios, que a diferencia de los tradicionales, estos están equipados con secadores, planchas GHD, un servicio de toallas y productos Rituals, además de con las típicas duchas y taquillas.

La oferta se completa con cinco tipos de clases: Force (diseñada para aumentar masa muscular y rendimiento), Tone (trabaja la fuerza-resistencia con bandas elásticas, cargas ligeras y entrenamiento en suspensión), Reshape (que rediseña el cuerpo combinando fuerza funcional y resistencia metabólica en circuitos dinámicos distribuidos en dos espacios), Balance (que mejora la movilidad articular y refuerza tu postura con ejercicios técnicos y fluidos) e Hybrid (que integra fuerza, resistencia y trabajo funcional en un formato dinámico y estructurado, combinando cargas libres, estaciones técnicas y estímulos cardiovasculares).

Pero el centro no solo es un gimnasio donde ir a entrenar. Para ellos el bienestar se concibe como un "ecosistema integral" compuesto por tres pilares fundamentales: fisioterapia clínica avanzada, nutrición personalizada y fisioterapia estética con tecnología regenerativa. Los tres servicios encabezados por profesionales de cada sector.

El precio de la matrícula general es de 150 euros, más la cuota mensual dependiendo del plan elegido. Así, estas pueden ser desde los 105 euros, por el básico, hasta el más completo por 300 euros.

Método Equilibrio Mineral

Este sábado 9 de mayo, además, integrará una experiencia limitada que solo se repetirá también el próximo 23 de mayo. Se trata de Método Equilibrio Mineral, un programa de bienestar diseñado para "experimentar y potenciar los beneficios de una hidratación mineral de la máxima calidad y rendir al máximo". Combina entrenamiento, mindfulness e hidratación consciente.

Es una iniciativa liderada por el propio Maxi Iglesias, que como apuntan fuentes del gimnasio, hasta ahora no había querido participar activamente en su promoción para que su vinculación no afectara a que la gente pudiera conocerlo de primera mano. Es ahora con una base ya sólida de usuarios, que ha decidido lanzar esta acción en colaboración con Solán de Cabras.

Maxi Iglesias presenta el Método de Equilibro Mineral.

El programa se estructura en tres momentos: fuerza, hidratación consciente y calma. La primera propone un entrenamiento guiadopor el equipo del gimnasio en 40 minutos, enfocado en el trabajo muscular profundo, la conciencia corporal y el rendimiento físico. A través de diferentes intensidades —desde ejercicios de movilidad y core hasta picos de alta intensidad—, esta sesión contribuye al metabolismo energético y al cuidado de la salud cardiovascular. Además, incorpora ejercicios de coordinación dinámica que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso, junto a un trabajo de fuerza de impacto controlado que fortalece la salud ósea.

El momento central llega con la hidratación consciente, una pausa guiada por el experto en nutrición deportiva Javier Guerrero, cofundador y CEO de la plataforma de nutrición deportiva Indya, esta sesión invita a entender la importancia de hidratarse y que no todas las aguas son iguales. Su composición puede variar y, con ella, la forma en la que contribuyen al organismo.

La experiencia culmina con 40 minutos de calma, una experiencia sensorial de mindfulness que pone el broche final. Guiada por Marina Bueno, especialista en bienestar, combina movilidad consciente, relajación guiada y meditación con PNL para reconectar cuerpo y mente. Esta sesión ayuda a liberar la tensión acumulada y actúa como freno del sistema parasimpático, facilitando una recuperación más eficiente. A través de una vuelta a la calma progresiva y un trabajo articular enfocado en la liberación de las principales articulaciones, contribuye a la salud cardiovascular, protege la salud ósea y promueve un estado general de equilibrio.