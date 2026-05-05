Bruselas cambia las normas de España: la ITV será más dura y se revisarán los sistemas ADAS y las baterías de los vehículos

Las claves

Las claves Generado con IA La Unión Europea revisará la ITV, endureciendo controles sobre emisiones, baterías y sistemas ADAS de los vehículos. Se incorporarán métodos más precisos para medir emisiones de NOx y partículas, además de inspección por teledetección en la vía pública. Se podrá solicitar un certificado temporal de inspección técnica en cualquier país de la UE, válido durante seis meses. Se crearán bases de datos nacionales para registrar lecturas de cuentakilómetros y se avanzará en la digitalización de certificados.

El Consejo de la Unión Europea vota esta semana una propuesta para revisar "el paquete sobre la inspección técnica de vehículos" —la ITV, para entendernos—. Esto busca adaptarse a la realidad de los actuales coches, pues las últimas normas datan de 2014. Y se revisarán tanto las baterías como los sistemas ADAS.

Entre las actualizaciones, Bruselas incorporará métodos más sensibles para medir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y el número de partículas (PN). Con esto la ITV tratará de identificar los fallos en los sistemas de limpieza de los vehículos modernos.

El reglamento también contempla la teledetección como medida voluntaria. Esto permite medir las emisiones gaseosas o sonoras en la vía pública sin detener el vehículo, facilitando la detección de aquellos con niveles de contaminación fuera de lo permitido.

También pretende que cualquier ciudadano de la Unión Europea pueda pedir un certificado de inspección técnica temporal en un Estado miembro distinto al de la matriculación. Este permiso durará seis meses y en ese tiempo el conductor tendrá que pasar la inspección en su país de origen.

Se dirá adiós también a la manipulación e cuentakilómetros, obligando a crear bases de datos nacionales para registrar lecturas en talleres autorizados y fabricantes —y no sólo en las inspecciones técnicas—.

Y, por último, se avanzará en la digitalización de certificados almacenados en carteras de identidad digital europea.

No obstante, se mantiene la frecuencia actual de las inspecciones y se conserva la posibilidad de excluir a las motocicletas si se aplican medidas alternativas de seguridad vial.

A su vez, las furgonetas se integrarán dentro del sistema de inspecciones en carretera, con un objetivo de control del 10% respecto a los vehículos pesados.

Los Estados de la Unión Europea dispondrán de un plazo de tres años para trasponer esta directiva.