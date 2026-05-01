Jorge abre su pequeño imperio de huevos frescos en Madrid sólo un día por semana: las colas llegan a la esquina

Las claves

Las claves Generado con IA La Jaeña, el negocio de Jorge en Madrid, vende huevos frescos y productos artesanales abriendo solo un día por semana en cada barrio. Su sistema de rotación permite que el equipo se desplace por distintos barrios, generando colas y fidelidad entre los clientes. El negocio ha sorteado la subida de precios y la crisis de la gripe aviar, manteniendo la calidad y frescura de los huevos, procedentes de una granja de Segovia. La oferta se completa con productos regionales exclusivos, sin presencia en supermercados, y una atención cercana propia de las tiendas tradicionales.

Salir a hacer la compra del día o para la semana es uno de los actos más rutinarios de los madrileños. Lo que sale de lo común es volver a encontrar la tienda de 'toda la vida', que te reciban por tu nombre, y encontrar productos que recuerdan al pueblo: rosquillas, mermeladas, conservas y huevos.

Este es el modelo de La Jaeña, un negocio de productos de campo en el que Jorge, su propietario, lleva dos décadas y abre, según el barrio, un solo día por semana.

Los jueves es el turno para el local de la calle Juan Duque, 25, en Arganzuela.

Un bajo discreto, encajado entre bloques de viviendas, que recupera algo de la tienda de barrio que parecía haber desaparecido. "Si abriera todos los días necesitaría quince nóminas", comenta Jorge. "Con este sistema somos cinco o seis personas y rotamos, es como una familia".

Jorge, dueño de La Jaeña Fernanda Villavicencio

El día único

Cada tienda tiene asignado su día. El equipo se desplaza de un barrio a otro siguiendo una rotación fija que los clientes conocen: “La gente se adapta y más cuando llevas tiempo en un barrio, saben cuándo te toca y vienen”.

EL ESPAÑOL ha podido comprobarlo en el tiempo que dura la visita, los clientes se conocen por su nombre, llevan ‘lo de siempre’ y comentan que los demás productos están “buenísimos”. Las colas, dependiendo del horario, alcanzan varios metros fuera de la tienda.

Los huevos que no se venden en un local pasan a ser los primeros en salir en el siguiente. Así, cada punto de venta funciona como un eslabón dentro de una cadena que ajusta al máximo la mercancía.

El sistema recuerda al de los mercados de abasto o al comercio ambulante, con una diferencia: aquí hay local fijo y una organización cerrada.

El centro del negocio es la venta de huevo fresco. Llega cada día de apertura desde una granja de Segovia y, en cuestión de horas, pasa a manos del cliente. Los precios en los que se venden por docenas rondan entre 3,30 euros en el caso de gallinas en jaula y a 4,40 euros si son camperas.

Gripe aviar

Durante los últimos años, la subida de precios de las materias primas ha sido un factor que muchas veces La Jaeña tuvo que sortear. Gracias al modelo de venta, lo han conseguido. Según comenta Jorge, los precios comenzaron a subir antes de la Guerra de Ucrania, con la gripe aviar.

Productos regionales de La Jaeña Fernanda Villavicencio

Desde el 2025 el precio del huevo ha estado marcado por una tensión sostenida en la oferta que se remonta a la crisis sanitaria de la gripe aviar.

En ese año, España registró al menos 14 focos de alta patogenicidad del virus H5N1, lo que obligó al sacrificio de entre 2,5 y 2,7 millones de aves de corral, en su mayoría gallinas ponedoras.

El impacto fue directo sobre la producción: menos animales disponibles, restricciones en las granjas y un mercado más estrecho que empujó los precios al alza.

En ese contexto, los pequeños productores —con menor capacidad para absorber pérdidas o reorganizar la logística— quedaron especialmente expuestos, reforzando una dinámica de encarecimiento que todavía se deja notar en el sector.

Otro de los efectos colaterales que tuvo la gripe, además de los precios, fue la tarea de explicar a los clientes la situación y tratar de aplacar el pánico que se había generado alrededor del consumo de productos provenientes de las aves.

Costes y proveedores

A pesar de ello, en diciembre de 2024, abrieron la última de sus tiendas en la calle Rodríguez San Pedro y, según cuenta Jorge, la anterior a ésta, 6 años antes. "Con los precios de los alquileres actuales es imposible".

Con todo, logró adquirir dos locales en propiedad de los nueve en que funcionan las hueverías. "No se pueden pagar los precios actuales", reconoce.

Fachada de La Jaeña, en el barrio de Arganzuela Fernanda Villavicencio

En lo referente a los productos que complementan la oferta de las hueverías, Jorge los ha buscado por Castilla y León, Toledo, Ciudad Real, Jaén o Cantabria.

La condición es que el producto no sea el mismo que el cliente encuentra en un supermercado. Miel, embutidos, conservas, legumbres o bollería artesanal, con y sin azúcar, completan la oferta.

Así, sin teléfono, página web ni redes sociales disponibles, La Jaeña ha encontrado su hueco en los barrios madrileños, con su modelo de venta de día único y atención cercana.

La imagen de la tienda de pueblo en la que se llenaba la cesta de huevos o se compraba la leche en botella de cristal era, según su propietario, la idea que querían recuperar cuando un cliente entra en sus tiendas. En el Madrid del 2026, un día a la semana por barrio, lo han conseguido.