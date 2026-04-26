A Iván Barrasa le dijeron que acabaría mendigando y a Jorge Branger lo expulsaron del instituto: ahora rozan el éxito

Entre los expertos confirmados en Roompass figuran personajes como Mark Randolph (fundador de Netflix), Mike Fajardo y Ana Romero, y planean expandirse también a Estados Unidos.

La plataforma ya cuenta con 500 expertos preinscritos y una lista de espera de más de 5.000 interesados en formar parte del servicio.

Roompass es una aplicación que conecta a usuarios con expertos de diversos sectores a través de notas de voz, videollamadas o encuentros presenciales, previo pago según el experto y formato.

Iván Barrasa y Jorge Branger, tras ser expulsados de sus institutos, han sido incluidos en la lista Forbes menores de 30 años gracias a su proyecto Roompass.

A Iván Barrasa lo expulsaron de dos institutos y del módulo de FP en el que estudiaba. "Un profesor me dijo que iba a acabar mendigando", cuenta a EL ESPAÑOL. Sin embargo, pasados los años, él se ha cobrado su particular venganza contra todos aquellos que nunca creyeron en su forma de hacer las cosas: ha sido incluido en la lista Forbes de menores de 30 años junto a su socio Jorge Branger. Con una particularidad: su proyecto todavía no ha visto la luz.

Se trata de Roompass, una aplicación que une a expertos con usuarios ávidos de conocimiento. O, dicho de otra forma. Imagine que usted quiere contactar con el fundador de Netflix, con el hacker Chema Alonso o con los dueños de Scaplers o Hawkers, por ejemplo. En ese caso, la App hace de puente para que cualquier persona pueda hablar con ellos a través de notas de voz, videollamadas o, incluso, quedadas. Te aseguran que te van a contestar, pero, eso sí, a cambio de un módico precio que depende de quién es el experto consultado y el formato.

"Lo hemos dejado todo para poner en marcha este proyecto", cuenta Iván Barrasa. "Sólo necesitamos la aprobación de la App Store. Pero todo pinta bien. Ya contamos con 500 expertos preinscritos y tenemos una lista de espera de más de 5.000 que quieren estar en la plataforma", añade Jorge Branger.

Iván, programador a los 13 años

La historia de Iván es digna de película de Hollywood. A los 13 años ya creó un servidor en español del videojuego Arma 3 porque no sabía hablar en inglés. "Y a las pocas horas de lanzarlo ya tenía horas de espera de gente para entrar en ese servidor", cuenta. Fue su ‘primera empresa’ a una edad a la que otros ni siquiera saben lo que quieren ser de mayores.

A los 17, volvió a la carga creando una red social de videojuegos. "Y conseguí más de medio millón de usuarios en dos años", explica. Y más tarde, entró a formar parte del equipo de ciberseguridad de Brooklyn Fit Boxing. "Pero lo dejé para crear Roompass".

Iván Barrasa.

Mientras tanto —y a sus 22 años— ha estado estudiando, pero, en muchos casos, sin ganarse el favor de las 'autoridades educativas'. "Nunca me llevé bien con los profesores", confiesa. De hecho, fue expulsado dos veces durante la ESO y una en el grado de FP medio que estudiaba. "Ahí fue cuando un profesor me dijo que acabaría mendigando. Era Rodríguez de apellido. No le guardo rencor. Pero, claro, que te digan eso marca mucho. Y en Secundaria me echaron porque estaba más interesado en programar que en cualquier otra cosa. No atendía", explica.

Jorge Branger, referencia en LinkedIn

La historia de Jorge Branger no tiene nada que envidiar a la de su socio. A los 12 años, cambió Venezuela por España. "Siempre fui un poco oveja negra, inconformista, mal estudiante, pensaba que no encajaba en el sistema... Entonces no me daba cuenta de que eso era un superpoder a la hora de emprender", cuenta.

Lo cierto es que, a pesar de haber sido expulsado por revender apuntes cuando estaba en el instituto, Jorge consiguió acabar el Bachillerato y llegar a estudiar Comunicación y Marketing en la Universidad Americana de Madrid.

Pero, eso sí, con la vista siempre en emprender. "Para mí los empresarios siempre han sido unos héroes. Son los que mueven la economía de un país". Por eso, en 2019, montó su primera empresa. Una "marketplace de influencers". "Llegamos a gestionar a más de 3.000 influencers. Nos dedicábamos a conectarlos con experiencias de cualquier tipo a cambio de que le dieran visibilidad en sus redes sociales: restaurantes, cines, parques de atracciones, hoteles, discotecas...", explica.

Aquella empresa la vendió a una agencia de marketing y, desde entonces, ha ido encadenando proyectos. "Después monté una agencia de marketing digital corporativo especializada en LinkedIn. Nos dedicábamos a hacer campañas de empresas dentro de la red social", cuenta. Y lo hacía, además, con el beneplácito de ser la segunda persona más seguida de la red social. "Pero quemé todos los barcos para juntarme con Iván y montar esto", avanza.

Roompass

Jorge estaba buscando a gente para emprender cuando le contaron la historia de Iván. Y ambos hicieron 'match' desde el primer día, lo dejaron todo y empezaron a crear Roompass en un bar (La Ermita de Dáser). "En Estados Unidos lo hacen todo en garajes y nosotros creíamos que tenía que ser en un bar", bromean.

Y allí llevaron a todos los implicados hasta ahora, cuando ya cuentan con sus propias oficinas. "Tenemos a gente muy top en Roompass. Por ejemplo, puedes pagar 15 euros y mandarle un mensaje a Mark Randolph, fundador de Netflix, y que él te conteste", cuenta Iván. Y eso les ha valido para estar en la lista Forbes por debajo de 30 años.

Jorge Branger e Iván Barrasa. Cedida.

¿Y cuánto tiempo tienen para que funcione? "De aquí a final de año tendremos suficientes datos para saberlo. Pero debería ir bien. Ya hicimos una prueba con un perfil y logramos facturar 5.000 euros. Entonces fue cuando vimos que había demanda suficiente como para crear la aplicación", cuenta.

Y ese es su plan de aquí a final de año, con expertos confirmados en su aplicación como Mike Fajardo, Jaime Farto (fundador de Tasty Poke), Ana Romero (la mujer más seguida en LinkedIn) o la psicóloga Pola Jankowska (que tiene más de 1 millón de seguidores). Con la idea no sólo de lanzar la aplicación en España, sino también en Estados Unidos.