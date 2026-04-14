Gabriel, el padre de David: "Julio lo tenía planeado, actuó como en una película. Tenía una lista para matar a más niños"

La familia de David y la comunidad autista insisten en que no debe estigmatizarse el autismo por este caso, ya que la violencia premeditada es extremadamente rara en personas con este trastorno.

El juzgado ha decretado prisión preventiva para Julio, pendiente de evaluación forense para determinar su imputabilidad y la posible aplicación de prisión permanente revisable.

Julio, de 23 años y con autismo, habría mentido sobre su edad y condición para acercarse a niños, llegando a entregar a David una carta de amor antes del crimen.

Gabriel, padre de David, asegura que Julio, el presunto asesino de su hijo, actuó de forma premeditada y que incluso tenía una lista de posibles víctimas.

Gabriel tiene claro que su hijo, David, murió por "ser bueno" y que la persona que lo mató, Julio, de 23 años, con un Trastorno del Espectro Autista, no actuó en el marco de un brote. "Él sabía lo que había hecho: si tú tiras el teléfono para que no te geolocalicen y tiras el arma del crimen, eso quiere decir que lo has estudiado antes de hacerlo".

El padre del pequeño David rompe su silencio, por segunda vez con EL ESPAÑOL, para agradecer la decisión judicial de enviar a Julio a prisión.

Pero no baja la guardia porque se inicia la instrucción judicial y lo previsible es que Julio sea evaluado por un forense, para valorar si es imputable porque en caso de ser juzgado podría enfrentarse a una petición de prisión permanente revisable por asesinar a un niño.

"Julio lo hizo todo como en una película". "Lo tenía planeado", asegura Gabriel. "Era un chico listo, no era un chico que no sabía lo que hacía".

Las afirmaciones de este padre se deben a que conoció personalmente a Julio: el joven peruano que llegó a la vida de la familia de Gabriel en 2024, en la Plaza de España de Villanueva de la Cañada, cuando se presentó como un menor de edad, de 15 años, para justificar que se ponía a jugar con niños porque sufría bullying a manos de otros adolescentes y no tenía amigos.

Julio solía estar en esa plaza esperando la llegada de niños, de 10 a 12 años, para jugar con ellos y pedirles su amistad. Aguardaba a los chiquillos haciendo dibujos, muchos de ellos tétricos, o escribiendo mensajes, algunos de los cuales denotan su supuesta obsesión por tener un círculo social: "Si no me concedes el amor, voy a desatar la ira" -según recogen los mensajes desvelados por El Periódico de España-.

Julio, junto a uno de sus dibujos góticos, El Batman que ríe, la versión de villano de Bruce Wayne.

Por desgracia, Gabriel puede dar fe de esa -presunta- conducta obsesiva de Julio porque a su hijo, David, de 11 años, lo ascendió de amigo a novio, incluso le entregó una carta de amor, y el rechazo lógico del menor a mantener una relación sentimental le costó la vida.

"Mi mujer tiró la carta de amor porque no le dio importancia, era un chico que decía que tenía 16 años, y que tenía un trastorno". "No se la llegó a leer entera". "Ella tenía la carta en su coche y cuando lo limpió, la tiró".

- ¿Le dijo su esposa qué es lo que ponía?

- No ponía nada de que le iba a hacer el mal a mi hijo. Julio le decía a David: 'Te quiero'. Le preguntaba: '¿Por qué no jugamos tanto como antes?' '¿Por qué no estás como antes conmigo?' '¿Cuándo nos podemos ver?'

La leímos por encima. No le dimos importancia. Eran palabras buenas, no ponía nada malo, como para sospechar que tenía algo en la cabeza.

El contenido de esa misiva, la tarde del jueves 9 de abril, cobró otro significado cuando Julio acudió con un arma blanca al Centro Cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada, para atacar salvajemente a David en el aseo, en una breve salida de su clase de Inglés.

De hecho, Gabriel detalla que en su declaración ante la Guardia Civil ha informado de esa "carta de amor" que Julio le entregó a David "hace unas semanas". El cabeza de familia también apuntó a los investigadores que el supuesto móvil del asesinato de su hijo es el que avanzó en la entrevista del sábado con este diario:

"Julio ha matado a mi hijo porque no quería seguir siendo su amigo". "Ese chico le decía a otros niños que David era su novio y cuando mi hijo se enteró, le dijo que estaba mintiendo y que dejarían de ser amigos". Tal advertencia pudo desencadenar el ataque del jueves.

- ¿Su esposa ha prestado declaración también?

- Gabriel: Ella está en shock. No tiene fuerzas aún para declarar.

- ¿Los padres de Julio se han puesto en contacto con usted?

- Nos cruzamos en el cuartel de la Guardia Civil porque yo fui a declarar y ellos también fueron a declarar. Me pidieron disculpas y les dije que me dejaran en paz porque no era el momento. Las disculpas no valen ahora. Un tío mío se cruzó con ellos y les preguntó: '¿Cómo habéis dejado a un chico con ese trastorno por la calle? ¿Cómo no habéis sido responsables de él?'

Julio tenía una lista para matar. Algunos padres han dicho que tenía una lista para matar a más niños, que han encontrado un papel por la plaza. Pero a mí, la Guardia Civil no me ha comentado nada de una lista.

La familia de Julio ha declarado que el doctor le quitó la medicación hace unas semanas, no sé qué quieren hacer con eso. Los únicos culpables son ellos. No creo que un doctor le quite la medicación a un chico que tiene una discapacidad del 70%.

Gabriel, el padre del niño asesinado, David, el pasado viernes. durante el minuto de silencio celebrado en memoria de su hijo en Villanueva de la Cañada. EFE

De momento, la Guardia Civil no tiene conocimiento de ninguna lista negra de niños, solo de los extraños mensajes manuscritos que Julio dejaba por la Plaza de España y por otros puntos de este pueblo madrileño.

Lo que la Policía Judicial sí ha confirmado es que María y Julio, los padres de Julito, como llamaban con cariño a este joven peruano, ya habían recibido alguna queja sobre la tendencia de su hijo a ir a plazas, parques y jardines, buscando a niños para jugar, a pesar de tener 23 años.

"La madre tenía conocimiento de la situación". "Hubo padres que se le acercaron a pedirle que el detenido se alejara de sus hijos". "Hay varios padres que aseguran que la madre tenía conocimiento de las incidencias de su hijo". "Podría haber puesto medidas coercitivas", tal y como reflexionan fuentes cercanas a la investigación.

Un portavoz del Instituto Armado confirma que la Policía Judicial ya ha "intervenido" el móvil de Julito, crucial para geolocalizarle y reconstruir el recorrido que hizo aquella tarde del jueves 9 de abril, para plantarse en el Centro Cultural La Despernada, y apuñalar con saña a David dentro del aseo. El análisis del teléfono también les permitiría reconstruir la ruta que siguió para salir de las instalaciones y llegar a casa de su tía.

El móvil se someterá a un volcado, para analizar si Julio mantuvo conversaciones con la víctima o con otros niños. Ese análisis permitirá conocer al milímetro el recorrido que hizo el jueves y ayudará a la Policía Judicial a encontrar el arma blanca usada por Julio.

"No sabemos si utilizó un cuchillo o cualquier otro objeto", apunta Gabriel, el padre de David.

Los investigadores barajan varias opciones, desde un punzón a un cristal, tras haber descartado que fuese un cuchillo de caza o una navaja porque el veinteañero sufrió cortes en las manos, lo que evidencia que no tenía guardamontes: una pieza de seguridad situada entre la hoja y el mango. "Pudo ser un cuchillo convencional de cocina que se le resbaló por la sangre de la víctima, de todos los cortes y puñaladas".

De hecho, un helicóptero trasladó a David -en estado crítico- al Hospital 12 de Octubre donde falleció aquel jueves. La Guardia Civil considera que Julio no actuó en el marco de un brote, a causa del 70% de discapacidad intelectual al que aluden sus padres para contextualizar lo sucedido: "Parece todo planificado".

El helicóptero del 112 en el que fue evacuado David, el pasado jueves, al Hospital 12 de Octubre donde falleció. @112cmadrid

El juzgado de guardia de Móstoles decretó este domingo el ingreso en prisión preventiva para Julio, una medida que durante la instrucción podría ser revisada para reubicarle en un centro penitenciario psiquiátrico, a la vista de que padece un Trastorno del Espectro Autista.

Así lo apunta Sylvia Córdoba, abogada y doctora en Derecho Penal: "Al investigado le harán pruebas periciales a nivel psicológico, para valorar su grado de autismo, si tiene alguna patología más y si eso ha podido influir en los hechos que ha cometido".

"De momento, ha ingresado en la prisión de Navalcarnero, en el módulo de enfermería, pero en España hay dos hospitales penitenciarios psiquiátricos: uno en Sevilla y otro en Alicante".

- ¿Este caso entraría dentro de los supuestos de la prisión permanente revisable?

- Sylvia Córdoba: Sí, estamos hablando del asesinato de un niño, es una de las modalidades establecidas para reclamar de forma automática una 'cadena perpetua'.

- Por su dilatada experiencia en procesos penales, ¿cómo puede influir el grado de discapacidad de Julio?

- Las personas autistas pueden llegar a tener altas capacidades y eso podría valorarse no como una condición para ser declarado inimputable, sino como una eximente para atenuar su condena.

De lo que ha trascendido hasta ahora del caso, parece que el investigado tenía la capacidad de mentir y de manipular la realidad para acercarse a los niños y a sus padres.

De hecho, Ancuta, la madre del difunto David, en una carta publicada en su perfil de Facebook, subraya que Julio logró la amistad de su hijo y se hizo un hueco en esta familia de inmigrantes rumanos, trabajadores y creyentes ortodoxos, tras haberles mentido, al decirles que era un adolescente menor de edad que sufría acoso por su autismo.

"Como madre, siempre le inculqué el respeto hacia todas las personas, sin importar sus circunstancias. Le enseñé que nadie debe ser apartado por una enfermedad, y que hay que tratar a todos con humanidad y empatía”. "También quiero expresar, desde el dolor, pero con verdad, que la persona responsable nos hizo creer que tenía 15 años, cuando en realidad tenía 23, y que además tenía autismo. Yo confié en la buena fe y en los valores que siempre inculqué a mi hijo". Gabriel, en una imagen junto a su difunto hijo, David, su esposa, y sus otros dos hijos. Cedida

Es evidente que el autismo de Julio será valorado por un forense durante la instrucción, pero no es menos cierto que este caso no puede contribuir a estigmatizar a todo un colectivo. Así lo recalca una miembro de CEPAMA: la asociación formada por mujeres con Trastorno del Espectro Autista.

"Desde la comunidad autista pedimos que deje de asociarse el asesinato a la condición autista. Es extremadamente raro que una persona autista realice una agresión con el grado de premeditación y organización que se describe. Repetir que la agresión se debe al hecho de ser autista estigmatiza y pone en peligro a una comunidad extremadamente vulnerable”.

Tal opinión es compartida por Gabriel, jardinero autónomo, de 40 años, y padre de una familia numerosa que ha sido sesgada por Julio: un chico al que lo mismo lo invitaban a cenar pizza, que lo llevaban a su casa en coche, cuando caía la noche y no quedaban niños en la Plaza de España. El punto de partida de esta terrible historia .

"Yo no puedo desearle ningún mal a nadie ni a los padres de Julio". Este martes, a las 12 horas, se celebrará el sepelio de David, el crack de las Matemáticas, de corazón merengue como el Real Madrid, el portero de las paradas imposibles con el dorsal número 13 del CD Villanueva de la Cañada, el hijo siempre risueño y amigo que siempre estaba dispuesto a ayudar.

“David vino al mundo un Jueves Santo… y, con todo el dolor de mi alma, también nos dejó en un Jueves Santo. Un día que siempre tendrá para mí un significado aún más profundo“. “El 17 de abril tendría que haber sido su cumpleaños… y en lugar de celebrarlo, lo recordaremos con el corazón lleno de amor y tristeza”, tal y como recuerda en su carta su madre, Ancuta, aludiendo al calendario de la Semana Santa ortodoxa.

“Nada puede llenar el vacío que deja. Solo pido respeto, JUSTICIA y que su recuerdo se mantenga vivo con amor”.

Un mensaje que circula entre la comunidad rumana de cara al funeral de David.

- Gabriel, ¿la familia contratará a un abogado para pedir prisión permanente revisable para Julio?

- Solo quiero olvidar y que este niño no mate a otros niños. Lo único que quiero es que no mate a más niños porque sería una pena que saliera a la calle y volviese a hacerlo.

Ahí sí que no podría perdonar a nadie en el mundo porque si vuelve a la calle, sus padres no son responsables de cuidar a Julio. Ya lo han demostrado porque veíamos a Julio hasta la una de la madrugada en la Plaza de España y nadie venía a preguntar por él.

Haga lo que haga, nadie me trae de vuelta a David. Lo único que deseo es que esto no vuelva a ocurrir y que nadie pase por lo que estoy pasando. Este dolor es muy grande. Creo que Dios me da la fuerza para poder aguantar. No hay dolor más grande en el mundo que perder a un hijo.