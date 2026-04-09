El BOE lo confirma: más de un millón de autónomos tendrán que pagar hasta 130 € más tras subir la base de cotización

Las claves nuevo Generado con IA El BOE ha oficializado una subida de hasta el 42% en la base mínima de cotización para autónomos societarios y familiares colaboradores desde 2026. Más de un millón de autónomos societarios y colaboradores verán aumentadas sus cuotas a la Seguridad Social en hasta 135 euros mensuales, es decir, 1.620 euros anuales. Existe una cláusula provisional que permite cotizar por la base de 2025 durante 2026, pero la diferencia deberá abonarse en el proceso de regularización entre 2027 y 2028. La medida ha generado críticas de las principales asociaciones de autónomos, que piden al Gobierno la congelación de las cuotas mediante un decreto ley.

Las bases mínimas de cotización para autónomos societarios y familiares colaboradores se han incrementado hasta un 42% más durante este 2026. Esta subida provoca que muchas personas pasen de pagar los 1.000 euros al mes que estaban estipulados en 2025 a tener que abonar 1.424,4 euros mensuales.

Este aumento se ha visto oficializado tras la publicación de la orden de cotización en el Boletín Oficial del Estado. El incremento será de 135 euros más al mes, en torno a 1.620 euros anuales, que se sumarán a las cuotas que deberán pagar los autónomos societarios en su Seguridad Social durante este año.

No obstante, esta subida únicamente pertenece a este tipo de autónomos. El resto de autónomos tiene sus cuotas congeladas. Pese a ello, la diferencia de cotización será menor para aquellos que cotizan por encima de los 1.000 euros. Con este antecedente, por ejemplo, un autónomo societario que tenga una base de 1.212 euros deberá pagar 70 euros adicionales al mes, unos 840 euros al año.

Sin embargo, existe una cláusula que, de forma provisional, consigue que los autónomos societarios y los familiares colaboradores puedan seguir cotizando por la misma cuota de 2025, la base mínima de 1.000 euros.

Para ello, durante el proceso de regularización de 2026 previsto entre finales de 2027 y principios de 2028, se deberá abonar la diferencia entre la cotización y su cuantía real correspondida durante este año, es decir, 2026.

El grupo de autónomos societarios y familiares colaboradores representan a mas de un millón de personas, afectando a todos ellos esta subida de las bases de cotización. Por lo tanto, tras numerosos intentos por parte de la Seguridad Social de incrementar las cuotas de autónomos, se decidió prorrogar para 2026 las pagadas en el ejercicio anterior.

Por su parte, la Seguridad Social alega que esta medida sigue las bases propuestas en la reforma del sistema de cotización de 2022, el cual introdujo un nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

Siguiendo con dicha normativa, a partir de 2026 todos los autónomos societarios, familiares colaboradores y aquellos que no declaran sus rendimientos, no podrán cotizar por debajo de la base mínima del Régimen General.

Por otra parte, Elma Saiz, Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alega que esta medida está aprobada por un amplio conseso parlamentario y fue pactado con asociaciones de autónomos, patronales y sindicatos. Además, otra de las justificaciones propuestas por el Ministerio radica en que cotizar a bases más altas se traducirá en unas mayores prestaciones y derechos para los trabajadores.

Las reacciones a esta normativa no han tardado en llegar. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ha aprovechado su altavoz en la red social 'X' para criticar esta medida.

El presidente ha alegado que la subida de la base mínima de cotización para trabajadores autónomos societarios y familiares colaboradores es "una incompetencia del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado".

A su vez, ha instado al Gobierno de aprobar un decreto ley que congele las cuotas de los afectados. Además, califica esta medida como una "salvajada" que necesita una "solución inmediata".

Por otro lado, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha comunicado que alertaron a la Seguridad Social por este problema. También se ha alineado con la ATA en su defensa de la publicación del decreto ley que prorrogue esta base mínima.