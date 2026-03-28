Ya es oficial: la compra de casas se desploma casi un 16% mientras los precios siguen subiendo hasta un 9%

Las claves nuevo Generado con IA La compra de viviendas en Madrid ha caído cerca de un 16%, una de las bajadas más fuertes de España. A pesar del descenso en las compraventas, el precio de la vivienda sigue subiendo y alcanza un 9% más interanual. La falta de oferta y la alta demanda mantienen los precios al alza, dificultando el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias. La firma de hipotecas también ha descendido, reflejando mayores dificultades para acceder a financiación.

El mercado de la vivienda arranca el año con señales claras de enfriamiento en la compraventa, algo que no se ha visto reflejado de la misma manera en los precios con los que salen a la venta.

Según los últimos datos del Consejo General del Notariado, la compra de casas en Madrid ha caído cerca de un 16 % en la región, una de las bajadas más pronunciadas del país, solo superada por Cantabria (-18 %).

Sin embargo, lejos de abaratarse ante esta situación, el precio de la vivienda sigue subiendo con fuerza, con incrementos que rondan el 9 % interanual.

Esta situación dibuja un panorama complicado para quienes buscan comprar casa, especialmente en una ciudad como es la capital, donde la demanda sigue siendo muy alta.

A pesar de que hay menos operaciones, los precios continúan al alza debido, en gran parte, a la falta de vivienda disponible. Hay más personas queriendo comprar que casas en venta, y eso empuja los precios hacia arriba.

El inicio de año confirma un cambio de tendencia tras un 2025 muy activo, en el que se alcanzaron cifras récord tanto en precios como en número de compraventas.

Ahora, el mercado parece entrar en una fase más moderada en cuanto a operaciones, aunque sin dar tregua en los precios. Una combinación que, en Madrid, está dejando fuera a muchos compradores, sobre todo jóvenes y familias con menos capacidad económica.

Otro dato que refleja este freno es la caída en la firma de hipotecas, que también ha bajado después de 21 meses seguidos de crecimiento.

Esto indica que no solo se compran menos viviendas, sino que además hay más dificultades para acceder a financiación, algo clave en una ciudad con precios tan elevados.

En cuanto al tipo de vivienda, las caídas afectan tanto a pisos como a casas unifamiliares, aunque los primeros siguen siendo los más demandados en Madrid por su ubicación y accesibilidad.

Mientras tanto, el tamaño medio de las viviendas apenas ha variado, con un ligero aumento que no cambia demasiado el panorama general.