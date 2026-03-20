Delegación pide que el Estadio Shakira no esté en el Iberdrola Music: "No reúne condiciones y la seguridad es lo primero"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento para trasladar los conciertos recientemente anunciados por Shakira en el recinto Iberdrola Music a otros recintos, pues este espacio, ubicado en Villaverde, "sigue sin tener las condiciones necesarias" para celebrar grandes eventos.

La cantante colombiana Shakira ha confirmado este viernes que celebrará tres conciertos en este recinto de cara al mes de septiembre.

Martín, por su parte, ha salido rápidamente al paso y en declaraciones remitidas a los medios de comunicación ha insistido en que el Iberdrola Music no cumple las condiciones.

Así las cosas, el delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento tanto a promotores como a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para que trasladen este tipo de eventos a otros recintos que sí cumplen las condiciones y, en caso de querer "consolidar" el Iberdrola Music, acometer las mejoras necesarias.

"Llevo años reclamando tanto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que realicen las actuaciones necesarias para adecuar el entorno del espacio Iberdrola Music, para que tenga las condiciones de movilidad y accesibilidad necesarias para poder albergar eventos de naturaleza masiva", ha manifestado el delegado.

En este sentido, Martín ha abundado en que "la seguridad debería ser lo primero para todos", si bien ha acusado al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid de actuar con "desidia" y no hacer "absolutamente nada" para mejorar las condiciones de un espacio que ha provocado críticas de parte de Getafe, municipio colindante.

De hecho, el delegado ha incidido en la necesidad de que los trabajos de mejora del espacio Iberdrola Music se lleven a cabo de forma "coordinada" con el Ayuntamiento de Getafe, un municipio que "siempre paga las consecuencias" y del que "siempre se olvidan" y "menosprecian".

Esta misma semana, la cantante confirmó que su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' pasaría por España. Y, además, anunció que para los conciertos se construiría un estadio.

"Va a ser algo de otro mundo", declaró la artista ante "una producción que no se ha visto antes en España". Así apareció en el pequeño aperitivo que RTVE ha publicado de la entrevista que le ha realizado Henar Álvarez para el programa Al cielo con ella.

Shakira atendió al citado espacio de entrevistas en español en México, donde acaba de batir el récord de asistencia a un concierto en la célebre plaza del Zócalo, con más de 400.000 personas congregadas en un evento gratuito con el que cerró su gira por América.

Son escasas las entrevistas que Shakira concede, pero ya a finales de 2024 confirmó a GQ sus deseos de actuar en España, lo que representaría su vuelta al país tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y sus problemas con Hacienda.