Detenido un enfermero de 28 años de un instituto de Leganés acusado de agredir sexualmente al menos a seis menores
La Policía Nacional procedió a su detención a finales de enero como presunto autor de agresión sexual y corrupción de menores.
Un enfermero de 28 años de un instituto de Leganés ha sido detenido acusado de agredir sexualmente al menos a seis menores.
La investigación comenzó tras la denuncia de la familia de un alumno por conversaciones de carácter sexual entre el enfermero y adolescentes.
Las pesquisas revelaron también tocamientos y agresiones sexuales, y al menos otras cinco familias han presentado denuncias similares.
El arresto se produjo el 27 de enero y las autoridades no descartan que puedan presentarse más denuncias en los próximos días.
La Policía Nacional ha detenido a un enfermero de un centro de Educación Secundaria del municipio madrileño de Leganés. Se le ha acusado de los presuntos delitos de agresión sexual y corrupción de menores.
La detención ha ocurrido a finales de enero, como han informado fuentes policiales a Europa Press. Las pesquisas se iniciaron después de que la familia de un menor que es alumno del centro denunciara al enfermero por mantener conversaciones de carácter sexual con los adolescentes.
Las investigaciones determinaron que también había tocamientos y agresiones sexuales. Además, a lo largo de los siguientes días, otras cinco familias de alumnos presentaron denuncias contra el enfermero.
El acusado es un varón de nacionalidad española de 28 años. Finalmente fue detenido el 27 de enero como presunto autor de agresión sexual y corrupción de menores.
Por el momento se han contabilizado un total de seis denuncias contra el enfermero, si bien fuentes policiales consultadas por Europa Press no descartan que puedan producirse nuevas denuncias a lo largo de los próximos días.