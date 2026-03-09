Hospitalizado Jorge, el policía de Parla con 9 hijos que llevaba 14 días en huelga de hambre porque no le dejaban conciliar

Jorge Bravo, el agente de la Policía Local de Parla en huelga de hambre. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Jorge Bravo, policía local de Parla y padre de nueve hijos, ha sido hospitalizado tras 14 días en huelga de hambre. El agente reclamaba un cambio de turno para poder conciliar su vida familiar, petición que el Ayuntamiento le negó. Bravo sufrió un síncope provocado por una arritmia cardíaca mientras protestaba frente al Consistorio. Denuncia la falta de diálogo con los responsables municipales y agradece el apoyo recibido de ciudadanos y compañeros.

Jorge Bravo, agente de la Policía Local de Parla ha sido trasladado a media mañana este lunes al Hospital Infanta Cristina del municipio, tras sufrir un "síncope" debido a la huelga de hambre que lleva haciendo 14 días a las puertas del Consistorio.

Su reivindicación venía dada por la solicitud de un cambio de turno que le permitiese conciliar. El agente ha informado de que, sobre las 11.00 horas, ha sufrido un "síncope aparentemente provocado por una arritmia cardíaca" mientras permanecía en las puertas del Ayuntamiento de Parla, con su silla y su cartel de protesta.

Bravo inició hace 14 días una huelga de hambre para reclamar al Ayuntamiento "una medida de conciliación" que le permita atender "las necesidades básicas" de sus nueve hijos, medida que el Ayuntamiento le ha negado sistemáticamente advirtiendo de que hay otros policías que han reclamado cuestiones similares.

"Afectación orgánica"

"He sido trasladado de urgencia al Hospital de Parla, donde las primeras pruebas indican notables alteraciones analíticas y una evidente afectación orgánica", ha explicado el agente en declaraciones recogidas por Europa Press, tras agregar que "se está aún valorando el alcance y la gravedad del daño apreciado en los distintos órganos perjudicados".

La hospitalización, según ha explicado, "pone fin a dos semanas de huelga de hambre, durante las cuales ni el alcalde de Parla, Ramón Jurado, ni ningún otro responsable del gobierno municipal", se han dignado "siquiera" a dirigirle la palabra.

Han sido, según ha relatado, 14 días en los que el Ayuntamiento "solo ha sido capaz" de enviarle a un comisario "con amenazas". "Y publicar un torpe comunicado de prensa lleno de falsedades", sintetiza.

"El inmovilismo y la falta de humanidad de un Consistorio que se dice socialista y obrero han quedado patentes. Su pasividad frente a la desesperación de un empleado, que únicamente reclama un turno en el que poder conciliar su vida familiar con sus obligaciones profesionales, demuestra que su compromiso con los derechos de los trabajadores, la igualdad de la mujer y el bienestar de la infancia no es más que una fachada hueca", ha señalado el funcionario.

"Quizá en las próximas horas, desde el Ayuntamiento de Parla se haga público un nuevo comunicado de prensa. Quizá incluso se atrevan a desearme una pronta recuperación. Que se lo ahorren. Me consta que en los pisos altos del Consistorio hoy han sido todo risas y gestos de victoria. El policía que molestaba ha acabado en el hospital", ha subrayado el policía local.

Jorge Bravo ha agradecido a los trabajadores y funcionarios "las sinceras muestras de afecto" durante estos días. "Al igual que los cientos de ciudadanos que me han abrazado y obsequiado con hermosas palabras de apoyo. Gracias a familiares, amigos y compañeros que llamasteis a diario, que pasasteis a dar ánimos y que rezasteis por mi familia", ha zanjado.