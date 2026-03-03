Alemania cambia de destino en España: el municipio de Madrid donde las casas cuestan un 7% más y aumenta su inmigración

Las claves nuevo Generado con IA Torrelodones, en la Comunidad de Madrid, se ha convertido en uno de los destinos favoritos para la inmigración alemana y la compra de viviendas de alto nivel. El municipio destaca por su entorno natural, buena gastronomía, privacidad y excelentes conexiones de transporte como la A-6 y Cercanías. La presencia de centros educativos internacionales y la tranquilidad del entorno son factores clave para atraer a inversores y residentes extranjeros. El precio de la vivienda en Torrelodones ha subido un 7% en el último año, impulsado por la demanda internacional, especialmente alemana.

España se ha convertido durante décadas en un país que ofrece el foco de ser un destino ideal. Por ello, pocos lugares en el mundo pueden ofrecer una oferta turística tan amplia y variada. Sin embargo, la llegada de visitantes a nuestro territorio no solo se limita al turismo, sino que también hay muchos extranjeros que llegan para quedarse, haciendo que aumente la población.

Además, España no solo ofrece destinos interesantes en la costa, como sucede con regiones como Baleares, Canarias o la zona este del Mediterráneo. Los extranjeros también ven en la Comunidad de Madrid una buena oportunidad para instalarse y disfrutar del buen clima y de la tranquilidad que reina en muchos de sus municipios.

Este cambio de tendencia, y esta apuesta por el interior, hace que se experimenten fenómenos tan particulares como el que se está produciendo en el madrileño municipio de Torrelodones, uno de los rincones que más de moda se está poniendo. Y es que hay un país de Europa que ha fijado los ojos sobre sus amplias posibilidades.

Se trata de Alemania, un país que no solo tiene ojos para Mallorca, Marbella y Tenerife y que ha echado sus redes sobre esta localidad de la Comunidad de Madrid que ofrece nuevas posibilidades, sobre todo inmobiliarias, a todos estos visitantes extranjeros que llegan para quedarse. Un cambio de paradigma que se puede evidenciar con datos tal y como recoge Telemadrid.

Pero también con sensaciones, ya que las autoridades políticas del municipio parecen celebrar la buena consideración que ha alcanzado la localidad a ojos de los ciudadanos de Europa. Así pues, Alemania parece haber cambiado en cierto modo sus pretensiones y deseos, y ahora Torrelodones se ha convertido en uno de sus nuevos escaparates.

Por qué Alemania elige Torrelodones

Estamos acostumbrados a ver alemanes por muchos puntos de España. El nuestro es un país que les encanta, ya sea como destino de vacaciones, como lugar de retiro o incluso como rincón en el que hacer negocios al lado de una 'cervecita' y una tapa. Sin embargo, lo que muchos no esperaban es que pudiera diversificar su cartera de movimientos también por el eje peninsular.

Pero ahí brillan con luz propia municipios como Torrelodones, el cual ha registrado en los últimos años una masiva llegada de germanos. De hecho, se podría decir que es el municipio de moda. Esta localidad de unos 25.500 habitantes es uno de los destinos favoritos para comprar una vivienda de los inversores con mayor poder adquisitivo. Y, lógicamente, ahí entra este sector.

Para los que se preguntan qué buscan los alemanes en este rincón de la región, su alcaldesa, Almudena Negro, presume así de su tierra en declaraciones recogidas por Telemadrid: "Tenemos entorno natural, cultura, gastronomía... lo tenemos todo y además estamos de moda".

La lista principal de beneficios y ventajas giran en torno a dos pilares. Por un lado, la oferta de privacidad y por el otro las buenas conexiones para moverse con rapidez y facilidad. Torrelodones es un municipio muy bien entrelazado con la A-6, pero también con servicios como Cercanías.

Además, alrededor del pueblo se sitúan algunos de los centros educativos internacionales más importantes de España. Aunque el motivo principal sin duda es aprovechar la tranquilidad y la calma de un entorno más o menos escondido en mitad del buen tiempo: "Curiosamente, la inmigración mayoritaria en este municipio es de Alemania".

Esta tendencia no es casual, ya que el perfil del comprador de vivienda ha cambiado en la región en los últimos años, pasando del madrileño medio a los nuevos intereses. Madrid atrae cada vez más a inversores internacionales. Estos están adquiriendo dos de cada diez propiedades de alto valor adquisitivo.

Sin ir más lejos, dentro de Torrelodones destacan zonas como Los Ángeles Jarandilla o Las Marías, urbanizaciones donde podemos encontrar viviendas de alto nivel. Aunque en líneas generales, el mercado inmobiliario indica que estas se han revalorizado un 7% en el último año, confirmando esta tendencia.