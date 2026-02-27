La condición del Gobierno para que los mayores de 23 años puedan cobrar el Ingreso Mínimo Vital, según la Ley

Las claves nuevo Generado con IA El Ingreso Mínimo Vital puede ser solicitado por mayores de 23 años que hayan agotado el subsidio por desempleo. El proceso para acceder al IMV tras agotar el subsidio de desempleo es automático y sin necesidad de aportar documentación extra. Los solicitantes deben acreditar residencia legal en España durante el año anterior y estar en situación de vulnerabilidad económica. El IMV puede ser percibido por mayores de 23 años que vivan con otras personas, siempre que no estén integrados en su unidad de convivencia.

A pesar de que según el Gobierno de España la economía nacional crece a buen ritmo en términos 'macro', lo cierto es que esa bonanza no se está notando en las casas y en el bolsillo de los españoles. La situación para muchos de ellos es extremadamente complicada, ya que pasan verdaderos apuros para llegar a fin de mes. Una situación que se hace aún más agresiva en ciudades con un alto nivel de vida como Madrid.

La capital de España es el ejemplo perfecto de que cada vez se necesitan salarios más altos para poder afrontar precios cada vez más elevados. Sin embargo, estos se estancan y esas subidas no terminan de llegar. Eso, cuando hay salario y por lo tanto trabajo. Ya que muchas personas pasan dificultades aún más grandes al no disponer de un empleo fijo y estable que les reporte ingresos todos los meses.

Son precisamente estas personas las que se encuentran entre los principales beneficiarios de una de las ayudas sociales más demandadas: el Ingreso Mínimo Vital. Esta prestación se ha convertido en clave para muchos ciudadanos, especialmente de Madrid, ya que según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, unos 200.000 madrileños perciben esta ayuda.

Se trata de una prestación que ha sido sometida a muchos cambios en los últimos años y meses para intentar adecuarse a las necesidades de la sociedad. Y que tiene excepciones para los trabajadores mayores de 23 años.

Y es que, a pesar de esa supuesta positividad que ofrece la economía nacional, cada vez más personas necesitan esta renta garantizada con la que el Gobierno otorga una cobertura económica a los ciudadanos que no tienen ingresos o que tienen un nivel muy bajo para lo que necesita su unidad familiar. Sin embargo, esta ayuda se ofrece con requisitos y excepciones.

¿Cuál es la nueva condición del Gobierno?

Los trabajadores mayores de 23 años pueden percibir el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, para ello tienen que haberse quedado sin el subsidio por desempleo debido a su agotamiento. Este es el condicionante que indica la ley y que se ha encargado de transmitir el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"Los perceptores de desempleo asistencial que dejan de recibirlo pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital, si cumplen los requisitos, sin trámites". Para estos casos, "no hay que solicitar el IMV ni aportar documentación alguna".

Esta situación es la que desde la Seguridad Social se denomina 'pasarela al Ingreso Mínimo Vital' y mediante la cual se pretenden eliminar barreras administrativas y burocráticas. Este es un proceso que consta de cuatro fases.

En el trimestre previo al agotamiento del subsidio por desempleo, el SEPE informa al beneficiario acerca de la posibilidad de trasladar sus datos y los de su unidad familiar a la Seguridad Social con el objetivo de tramitar el Ingreso Mínimo Vital.



El beneficiario tiene que otorgar su consentimiento, para lo cual ha de suscribir una declaración responsable de que cuenta con el consentimiento de los integrantes de su unidad familiar.



En el caso de autorizar el consentimiento, el SEPE trasladará los datos a la Seguridad Social o la entidad competente durante los diez días siguientes al agotamiento del subsidio.



Y si se reconoce el derecho al Ingreso Mínimo Vital, la fecha del hecho causante se considerará la del agotamiento del subsidio para que los efectos sean a partir del primer día desde esa fecha y así no exista un periodo de pérdida de ingresos.

Las últimas actualizaciones sobre el Ingreso Mínimo Vital han confirmado que este puede ser percibido por personas mayores de 23 años que vivan con sus padres o con otras personas, siempre y cuando no estén integradas en su unidad de convivencia.

Para ello solo tendrán que acreditar una residencia legal y efectiva en España durante el año anterior a la solicitud del IMV, algo que no se exige a menores de edad y las víctimas de trata de seres humanos, de explotación o violencia.

Y además, estar en una situación de vulnerabilidad económica. Este estado se ha definido como que cada unidad de convivencia debe tener ingresos inferiores en al menos 10 euros al límite que se establece para cada composición de unidad familiar y que se calcula elaborando un promedio de los ingresos y rentas anuales.