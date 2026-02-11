Más de 2.500 agricultores toman Madrid contra Mercosur: "Nos colonizan; el trigo se vende como hace 30 años"

Las claves nuevo Generado con IA Más de 2.500 agricultores y ganaderos se manifestaron en Madrid contra el acuerdo entre la UE y Mercosur y los recortes de la PAC. Los manifestantes denuncian competencia desleal y precios de venta de productos agrícolas estancados desde hace décadas. Los agricultores critican que en España se exigen normas de calidad más estrictas que en los países del Mercosur, lo que dificulta la competencia. Las organizaciones convocantes exigen una mesa de negociación con el Gobierno y el PP para abordar el impacto del acuerdo y la situación del sector.

Entre unos 500 tractores, vuvuzelas, petardos y pancartas, unas 2.500 personas pertenecientes al sector de la agricultura y la ganadería de España se han congregado este miércoles por la mañana en la madrileña plaza de Colón con un mensaje común: el rechazo al acuerdo entre la UE y Mercosur y los recortes de la Política Agrícola Común (PAC).

La tractorada había sido convocada por la Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi).

Una llamada que ha movilizado a ganaderos y agricultores de toda España, que recorrieron a pie y montados en sus tractores el eje Recoletos-Prado hasta llegar a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Atocha.

José Gallego Sánchez fue uno de los asistentes a la manifestación. Este agricultor de la zona de Fuentidueña del Tajo, en la Comunidad de Madrid, contó a Madrid Total que el acuerdo entre la UE y Mercosur les perjudica y pone de manifiesto "una competencia desleal".

"No tenemos las mismas condiciones que los países de América del Sur. ¿Por qué a los ganaderos y agricultores españoles se nos exige el cumplimiento de una serie de normas de calidad y control que no tienen esos otros países de los que vamos a recibir materias primas?", se preguntaba.

José Gallego Sánchez, en el medio, junto a otros agricultores en la protesta de Colón. Jesús Soler

Apuntó que la situación es cada vez "más compleja": "Nos gusta dedicarnos al campo al que le dedicamos muchas horas de esfuerzo, pero lo cierto es que el coste de la vida es cada vez mayor y nosotros vendemos el cereal, que es lo que yo cultivo, al mismo precio que hace 20 años".

Por otro lado, este agricultor destaca que llevan unos años "con buenas cosechas" gracias "a las abundantes lluvias", pero matiza: "¿De qué nos vale sacar una gran producción si nos la pagan a un precio?"

Sergio Rodríguez, Gonzalo Carpizo, Adolfo Esteban, Jesús Crespo y Javier Carpizo son un grupo de jóvenes de la zona de Ávila que acudieron a la madrileña plaza de Colón. Ellos trabajan cultivos de secano y de regadío.

"El acuerdo entre la UE y Mercosur provoca que nosotros no podamos competir con ese mercado; sus normas no tienen nada que ver con las nuestras", coinciden este grupo de jóvenes.

Sergio Rodríguez, Gonzalo Carpizo, Adolfo Esteban, Jesús Crespo y Javier Carpizo en la manifestación de Colón. Jesús Soler

Además, lamentan que "nadie" les "apoya": "Nuestra herramienta de trabajo es un tractor, como los que hay ahora en la plaza. Pueden llegar a costar entre 200.000 y 300.000 euros. Y además hay que tener las fincas, pagar arrendamiento... No nos salen las cuentas".

Por eso, este grupo de jóvenes critica que suben los precios de "los productos sanitarios, de la vida, de la cesta de la compra", pero "si miras una tabla de a cuánto se vendía el trigo hace 30 años, es el mismo precio que ahora".

Uno de los ganaderos que más miradas acaparó en la plaza de Colón fue José, ataviado con un disfraz de indio; decía que les están "colonizando" y "quitando el campo" que es su "medio de vida".

"Yo tengo vacas en extensivo en la zona de Mieres, en Asturias. Cada vez hay más problemas y es más difícil trabajar. Por ejemplo, con la fauna silvestre y con el lobo, que está protegido. No podemos tener suelto al ganado, ya que los lobos han terminado con nuestras ovejas", lamenta.

José, el 'vaquero' de Asturias, en la plaza de Colón. Jesús Soler

Sobre el acuerdo de UE y Mercosur, José apunta a que el mayor perjudicado va a ser "el consumidor": "Va a llegar un producto de menos calidad y con muchísimos menos controles".

Javier Aparicio, Jesús Arroyo, Juan Carlos García y Carlos García Alonso acudieron a la protesta en Colón de la zona del valle de Valdelucio, en la provincia de Burgos.

Javier Aparicio, Jesús Arroyo, Juan Carlos García y Carlos García Alonso en la plaza de Colón. Jesús Soler

"Siempre paga el sector primario. El cereal y el maíz van a pasar a no valer nada después del acuerdo entre la UE y Mercosur. Si pasa algo en el futuro, debemos tener un sector primario propio que no esté debilitado", comentó este grupo de agricultores y ganaderos burgaleses.

Por eso, este grupo de trabajadores del sector primario lamentó un acuerdo que les "perjudicará" y concluyó afirmando que, al final, siempre "paga el sector primario".

"Éxito" de la tractorada

Por su parte, las organizaciones agrarias Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) creen que la tractorada celebrada en Madrid ha sido un "éxito", y han pedido una mesa de negociación con el Gobierno y con el PP para abordar sus problemas.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de los discursos finales del evento, el coordinador de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha asegurado que este "éxito" es "señal" de que "nuestros políticos nos están engañando" sobre el citado acuerdo de libre comercio.

Tractores en el pase de la Castellana de Madrid. Jesús Soler

Cortés ha anunciado que "en los próximos días" se pondrá en contacto con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pedirles una "mesa de negociación" en la que aborden aspectos como dicho acuerdo de libre comercio porque las cláusulas de salvaguarda "no nos valen".

Quieren que estén representados los que "estamos hoy aquí manifestándonos", rechazando así la presencia en la misma de Asaja, COAG y UPA, que no se han unido a esta protesta estatal.

También trasladarán sus peticiones al resto de partidos políticos con representación en el Parlamento Europeo y, "si no se reforma -el acuerdo-, nos tendréis en breve manifestándonos en Madrid", ha avisado.

"No vamos a permitir que nos hipotequen los próximos 15 o 20 años" por lo que se manifestarán "cada día que haga falta".