La multa de 2.500 € que le cambió la vida a Eduardo Delgado: ahora defiende a los usuarios de las estafas

Una gran parte de la población ha sufrido esas llamadas incómodas de spam o ha presenciado cómo muchas empresas intentan ganar dinero a partir de contratos abusivos y del engaño a sus clientes. La historia de Eduardo Delgado está muy relacionada con ello porque tuvo que pagar una cantidad de 2.500 euros a partir de una tarifa que desconocía y que no se le autorizó.

Esta problemática le llevó a fundar su empresa, Roams, una asesoría que busca luchar contra las cláusulas abusivas que muchos negocios intentan vender a sus clientes: "A ninguna de las empresas les importa la persona, todas están obsesionadas con vender".

El negocio nació con el pretexto de cambiar esa problemática, de darle un mayor protagonismo a sus clientes: "Lo que queremos hacer es ayudar a cada persona de manera personalizada para recomendarle el servicio más adecuado para sus necesidades, su tipo de uso y su consumo".

Una multa le cambió la vida

Nos remontamos hasta 2008, año en el que Eduardo Delgado trabajaba en una compañía telefónica, aunque se encontraba becado en Boston. Durante su estancia en la ciudad estadounidense, se le activó en el contrato telefónico que había contratado previamente una tarifa abusiva que no le comunicaron y que le cobraba 100 euros cada día al activarse en el momento que realizaba una llamada o mandaba un SMS.

Esta situación le generó muchos problemas, ya que un agente de la compañía telefónica le comunicó que debía pagar un dinero extra si quería seguir utilizando ese servicio. La cantidad ascendía hasta los 2.500 euros, una cifra que se acumuló durante su estancia allí y que, en el caso de no pagarla, la empresa le cortaría la línea telefónica.

En ese momento no le dio importancia al creer que sería un error. Sin embargo, un tiempo después, decidió acudir al banco para conseguir una tarjeta de crédito, la cual le fue denegada al figurar como moroso e insolvente patrimonialmente. A partir de entonces, decidió informarse mejor, conociendo a muchas personas que habían sufrido situaciones similares con varias empresas.

No obstante, y pese a haber estudiado Derecho, Eduardo estaba encontrándose verdaderos problemas a la hora de recurrir su caso: "Era supercomplicado reclamar, ibas a la Oficina de Ayuda del Consumidor y te decían, tienes razón, pero no podemos hacer nada".

Pese a ello, al tiempo, encontró un hilo del que tirar: "Descubrí que en el Ministerio de Industria había un Gabinete de Telecomunicaciones, presenté una reclamación y me dieron la razón".

Esta reclamación derivó en el fin de su historia: "Gracias a ello conseguí que anularan la factura y que se demostrara que yo no había hecho ese consumo que me alegaban".

Sin embargo, esta situación había cambiado a Eduardo. En ese momento comprendió que el servicio que daban muchas empresas se olvidaban del cliente en su totalidad: "Es nefasto, a nadie le importa la persona, todo el mundo está obsesionado con las ventas y conseguir más dinero".

El crecimiento de Roams

En este contexto nació Roams: "Queremos demostrar que se puede ganar dinero de una forma ética sin necesidad de arruinar a las personas. No me gusta sentir que engaño a personas con tal de llevarme un bonus final, me parece mal".

Eduardo tuvo que dejar su anterior empleo en un gabinete de abogados al no sentirse identificado con la profesión. Quería que, de su experiencia personal, ninguna persona pudiera pasar por lo que él sufrió, creando su propia empresa en 2013: "Queremos tratar de empoderar al usuario a partir de la transparencia de la información y en la ayuda de principio a fin con sus gestiones".

Sus inicios fueron duros. Eduardo recuerda los problemas por los que tuvo que pasar su empresa: "Comenzamos creando una aplicación móvil. A las compañías no les hizo gracia y nos bloquearon, entonces tuvimos que adaptarnos".

Para 2019, Roams ya era una empresa consolidada: "Tomamos decisiones como presentarnos a telefonías e internacionalizarnos por México, Colombia y Reino Unido". Sin embargo, la pandemia del COVID les afectó enormemente: "Nos pegó un bofetón porque se suspendieron las portabilidades. Nos quedamos a cero por la suspensión del mercado".

Gracias a ello, pensó que lo mejor para la empresa radicaba en abrirse a otros mercados: "Decidimos posicionarnos en otros sectores para cubrir todas las necesidades del hogar como seguros, alarmas, energía, hipotecas, préstamos...".

En 2023, Roams ya estaba completamente diversificada e incorporada a todos los servicios. "Conseguimos tener más de 12 millones de personas entrando en nuestra web, convirtiéndonos en una de las páginas más consultadas a nivel global".

Desde entonces, Eduardo y sus empleados ofrecen un servicio personalizado a sus clientes, siendo este el factor diferencial de su empresa: "Queremos ganarnos la confianza del cliente y darles un servicio de valor que les eviten los dolores de cabeza que generan estos trámites".

El negocio de Eduardo ha conseguido generar un gran impacto en sus clientes: "Atendemos entre 12.000 y 15.000 consultas al mes, atendemos a unas 113.000 clientes al año, entre los que hemos conseguido fidelizar a más de 15.000".