El nuevo abono de 30 euros para los madrileños con viajes a toda España y el Cercanías incluido: días de compra

Las claves nuevo Generado con IA El Consejo de Ministros ha aprobado el Abono Único estatal, que permitirá a los menores de 26 años viajar ilimitadamente durante 30 días por toda España en trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses interregionales por 30 euros. La medida estará vigente durante todo 2026 y beneficiará a los usuarios del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Renfe y autobuses estatales que conectan la región con otras comunidades. El abono se podrá adquirir en la web del Ministerio, taquillas, aplicaciones y máquinas expendedoras, utilizando un localizador único para simplificar el acceso a los billetes. El abono para mayores de 26 años tendrá un precio de 60 euros y estará disponible bajo las mismas condiciones de adquisición que el abono joven.

Buenas noticias para la movilidad de los jóvenes madrileños durante el año 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del nuevo Abono Único estatal, una tarifa plana que permitirá viajar de forma ilimitada durante 30 días en trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses interregionales, con un precio especial de 30 euros para menores de 26 años.

La medida forma parte de un paquete de descuentos y bonificaciones que se mantendrán durante todo 2026, beneficiando a millones de usuarios del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, así como a quienes utilizan los servicios de Renfe y los autobuses estatales que conectan la región con otras comunidades.

Según el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, estas iniciativas supondrán una inversión de más de 1.371 millones de euros, con el objetivo de consolidar el uso del transporte público en grandes áreas metropolitanas como Madrid, que representa la ciudad con más desplazamientos de España.

Los jóvenes madrileños, en particular, verán reforzada su movilidad gracias a los descuentos actuales: el abono mensual de transporte público con un 50% de descuento, que alcanza hasta el 70% para menores de 26 años, y la gratuidad para menores de 14 años.

Además, los usuarios de Cercanías Madrid seguirán disfrutando de abonos ilimitados por 10 euros, mientras que los billetes de Media Distancia mantendrán descuentos del 40% para este grupo de edad.

La gran novedad para la movilidad de los jóvenes madrileños es, sin duda, el Abono Único. Este título permitirá a los jóvenes desplazarse sin límites durante todo un mes por la región y más allá, combinando tren y autobús interregional, todo por el precio de 30 euros.

El abono se podrá adquirir a través de la web del Ministerio, en taquillas, aplicaciones y máquinas expendedoras, funcionando con un localizador único que simplifica el acceso a los billetes.

"Más simplicidad, más ahorro y más facilidad para moverse", ha destacado Óscar Puente, subrayando que esta medida está diseñada especialmente para áreas como Madrid, donde los desplazamientos frecuentes y la intermodalidad son habituales.

Por otro lado, los mayores de 26 años también contarán con su abono único, que tendrá un precio de 60 euros y se podrá adquirir de la misma manera.