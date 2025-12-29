Cazados en Madrid tres sicarios que intentaron asesinar a tiros a un hombre en Bélgica: querían huir a Marruecos

Uno de los detenidos por el intento de homicidio de Genk en Madrid Policía Nacional

Tres varones han sido detenidos por la Policía Nacional por su presunta implicación en una tentativa de homicidio ocurrida en Bélgica, según informa el cuerpo a través de una nota de prensa difundida a los medios.

Los arrestos se han producido en Madrid, apenas 72 horas después de la sucesión de los hechos y tras emitirse una orden urgente de detención emitida por las autoridades belgas contra uno de los fugitivos implicados.

El suceso tuvo lugar el pasado día 15 de diciembre en la ciudad belga de Genk. Los detenidos dispararon con un arma de fuego a la víctima con la intención de causarle la muerte. La víctima ha permanecido en estado crítico por las heridas causadas.

Tras el ataque, los tres implicados huyeron en un vehículo que era propiedad de la madre de dos de ellos con la intención de llegar a Algeciras, para, posteriormente, embarcar con destino a Marruecos.

Una vez sucedieron los hechos, las autoridades belgas pusieron en conocimiento de la Policía Nacional la posible presencia en España de los autores del intento de homicidio por lo que se iniciaron las labores de investigación para su localización, teniendo en cuenta su potencial riesgo al ser extremadamente violentos y poder ir armados.

Fruto de las gestiones, los agentes localizaron a los tres implicados en el distrito madrileño de Salamanca, lugar donde fueron detenidos.