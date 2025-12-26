Detenido tras atrincherarse con cuchillos y retener a su madre en su casa de Carabanchel: la Policía le disparó para reducirle

Agentes de la Policía Nacional actuantes en el suceso Fotografía: Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 44 años por amenazar y retener a su madre dentro de su domicilio, según informa un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Las citadas fuentes informan de que los agentes tuvieron que disparar contra este hombre, ya que presentaba una actitud muy violenta y estaba armado con dos cuchillos.

Los hechos han sucedido sobre las 09:20 horas del día de hoy en el domicilio de la madre del detenido, ubicada en el madrileño distrito de Carabanchel.

Fue la mujer la que llamó a teleasistencia y, posteriormente, ellos se comunicaron con la Policía alertando de la situación.

Cuando los policías pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) accedieron a la vivienda, este varón, que portaba dos cuchillos, se abalanzó contra ellos con intención de agredirles.

Por este motivo, uno de los agentes tuvo que realizar dos disparos para repeler la agresión, llegando a impactarle en zonas no vitales, en concreto, en la pierna y en el glúteo.

Inmediatamente, los actuantes le realizaron un torniquete y solicitaron asistencia sanitaria urgente.

Según informa un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid, después de atenderle por las dos heridas causadas por arma de fuego, este hombre fue trasladado estable al hospital 12 de Octubre.

Por este motivo, la Policía procedió a la detención de este hombre como presunto responsable de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar y atentado contra agente de la autoridad.

Según fuentes policiales, el detenido es un hombre de origen español con problemas con las sustancias estupefacientes.