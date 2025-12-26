La otra cara de la Navidad en Madrid: accidentes de tráfico, intoxicaciones etílicas, agresiones y tres asesinatos

Las claves nuevo Generado con IA Durante las noches del 24 y 25 de diciembre en Madrid se registraron 23 accidentes de tráfico, 40 intoxicaciones etílicas y 31 agresiones. Tres personas perdieron la vida por heridas de arma blanca: un joven de 17 años en Puente de Vallecas, un hombre de 54 en Leganés y otro de 64 en Chamberí. El Samur realizó 595 intervenciones, la Policía Municipal gestionó 3.266 incidencias y los bomberos hicieron 143 actuaciones, incluyendo trece incendios en viviendas. Entre los crímenes destaca el asesinato de un joven en Vallecas tras defender a su novia y la detención de un hombre por matar a su hermano en Leganés tras una fuerte discusión.

Según informa el Ayuntamiento y Emergencias Madrid, durante las jornadas del 24 y 25 de diciembre se produjeron 23 accidentes de tráfico, 40 intoxicaciones etílicas y 31 agresiones.

Además, tuvieron lugar tres violentos asesinatos en la región: un joven de 17 años en Puente de Vallecas, un varón de 63 en Chamberí y un hombre de 54 años en Leganés fallecieron en Nochebuena y Navidad por heridas de arma blanca.

Por su parte, el Cuerpo de Policía Municipal tuvo que gestionar 3.266 incidencias. Los agentes realizaron 44 inspecciones de locales y recibieron 377 quejas por ruido en domicilios, además de 41 en locales.

#Balance #Nochebuena ciudad de #Madrid.



Ha sido una noche con menos intervenciones que otros años, equiparable a un día normal.



➡️ @SAMUR_PC ha realizado 373 intervenciones.



➡️@BomberosMad 83 intervenciones



➡️@policiademadrid ha gestionado 2.070 incidencias. pic.twitter.com/icvkqa34CU — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 25, 2025

En total, sumaron otras 204 actuaciones relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública.

El Samur, por su parte, llevó a cabo 595 intervenciones, entre ellas 23 accidentes de tráfico, 40 intoxicaciones etílicas y 31 agresiones.

Los bomberos estuvieron detrás de 143 intervenciones, con trece incendios en viviendas, la actuación ante 16 contenedores ardiendo y 19 rescates en ascensores.

Según los servicios de emergencias de Madrid, se trata de un número de intervenciones "similares a un día normal" a pesar de los tres homicidios.

Asesinato en Vallecas

En la madrugada del jueves, un joven de 17 años falleció a causa de un apuñalamiento. Los hechos ocurrieron sobre las 02.00 de la mañana en la Calle de la Lagartera 23 del distrito de Puente de Vallecas.

Izan, el joven fallecido, tan solo tenía 17 años. Se encontraba apoyado en la calle junto a su pareja cuando, de pronto, dos chicos aparecieron increpando a su novia.

Los servicios de #seguridad y #emergencias de la ciudad de #Madrid han tenido tres sucesos graves esta noche.



Dos fallecidos por agresiones con #armablanca en Puente de Vallecas y Chamberí; y un accidente de tráfico en el que el conductor quedó atrapado y resultó herido grave. pic.twitter.com/qf9YApngDw — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 25, 2025

Estas palabras finalizaron en una pelea mortal en la que Izan perdería la vida. Varios testigos afirman que "fue una reyerta con mucha violencia".

Minutos después del suceso, Izan se desplomó y entró en parada cardiorrespiratoria por una herida de arma blanca en el hemitórax izquierdo.

A su llegada, los sanitarios del Samur le tuvieron que practicar una toracotomía, pero no pudieron hacer nada por mantener la vida del joven.

Por su parte, los agresores huirían corriendo del lugar de los hechos. La policía, en cuanto tuvo constancia del suceso, desplegó un dispositivo especial de búsqueda y localizó a uno de los agresores en la calle Ronda del Sur, próxima al lugar en el que se produjo el asesinato.

Cuando le encontraron, este primer agresor presentaba heridas de arma blanca en la cara y el glúteo. Por su parte, el segundo agresor se entregaría en la Comisaría de Puente de Vallecas.

Ambos detenidos son dos varones; uno es un joven español de 19 años y el otro un joven venezolano de 21 años.

Después del crimen, agentes del DEVI de la Policía Científica, la Brigada Provincial de Información y el Grupo VI de Homicidios se hacen cargo de la investigación. Todas las líneas se encuentran abiertas, aunque una de las hipótesis que se maneja pertenece a una posible reyerta entre bandas juveniles.

Crimen en Leganés

Al joven Izan hay que sumarle un segundo homicidio: un hombre de 54 años falleció apuñalado a manos de su hermano.

El asesinato ocurrió en el interior del domicilio de uno de los hermanos en el número 4 de la Calle Alpujarras del municipio madrileño de Leganés.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento de un hombre en un domicilio de #Leganés situado en la calle Alpujarras, con varias heridas de arma blanca. @policia se encarga de las investigaciones en torno a lo ocurrido. pic.twitter.com/gh47yI5Ode — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 25, 2025

Los hechos sucedieron en torno a las 15.00 horas de la tarde, cuando distintos vecinos alertaron sobre una fuerte discusión en el domicilio.

A su llegada, los agentes de Seguridad Ciudadana se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre de 54 años con varias heridas por arma blanca en su cuerpo, constatando su fallecimiento.

En el mismo domicilio localizaron al hermano de la víctima, un hombre de 49 años que sería detenido como el presunto culpable del homicidio.

Fuentes policiales informan de que el presunto autor del crimen es un paciente psiquiátrico. Los dos implicados en el suceso son españoles.

Desde el momento de la detención, distintos agentes del DEVI de la Policía Científica, el Grupo VI de Homicidios y el Grupo de Atención al Ciudadano se hacen cargo de la investigación de los hechos.

Fallecido en Chamberí

El tercer suceso grave de la Navidad de este 2025 en Madrid tuvo lugar en la calle Alonso Cano del barrio madrileño de Chamberí. Allí falleció sobre las 05.40 de la mañana un hombre de 64 años. El cuerpo de la víctima tenía varias heridas por arma blanca por su cuerpo.

A la llegada de Samur, la víctima, de origen boliviano, se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los profesionales, tras intentar reanimarle durante 40 minutos, no pudieron hacer nada más que certificar su muerte.

Por último, @SAMUR_PC ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 63 años que estaba en parada cardiorrespiratoria tras sufrir una #agresión por #armablanca.



Ha ocurrido en la calle Alonso Cano, en Chamberí.@policia investiga. pic.twitter.com/4AUumWV4N9 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 25, 2025

Según informan fuentes policiales, al lado del cuerpo del fallecido se encontró un cuchillo, por lo que la hipótesis que manejan es que se trata de un suicidio, aunque será el informe final del forense el que determine la naturaleza del suceso.