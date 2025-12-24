El nuevo abono de 60 € con el que los madrileños podrán viajar a casi toda España y usar el Cercanías: fechas de compra

Noticia importante para la movilidad de los madrileños. En 2026 tendrán nuevos descuentos en el transporte público y, además, podrán beneficiarse a partir de enero del nuevo Abono Único estatal, una tarifa plana que permitirá viajar de forma ilimitada en Cercanías, Media Distancia y autobuses interregionales.

Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, en una decisión que afecta de lleno a la movilidad diaria en la Comunidad de Madrid, uno de los territorios con mayor uso del transporte público del país.

De este modo, el Gobierno prorrogará durante todo 2026 las bonificaciones al transporte público vigentes, una medida que en Madrid impacta directamente en millones de usuarios del Consorcio Regional de Transportes, de los servicios de Cercanías de Renfe y de las líneas de autobuses estatales que conectan la región con otras comunidades.

A esta prórroga se suma la puesta en marcha, desde la segunda quincena de enero, del denominado Abono Único, con un precio de 60 euros al mes y de 30 euros para menores de 26 años.

Según ha explicado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ambas iniciativas supondrán una inversión superior a los 1.371 millones de euros, dentro de una política que busca consolidar el uso del transporte público en grandes áreas metropolitanas como Madrid.

Entre enero y septiembre de este año, el uso del transporte público ha superado los niveles previos a la pandemia, con un incremento del 23% respecto a 2022, una tendencia que también se refleja en la red madrileña de Cercanías y Metro.

A partir del 1 de enero de 2026, se mantendrán en Madrid las bonificaciones actuales. En los servicios estatales de autobús que operan en la región, continuará la gratuidad para menores de 14 años, el bono de 10 viajes con un 40% de descuento y el abono mensual con un 50% de rebaja, que alcanza el 70% en el caso de los jóvenes de hasta 26 años.

En el transporte dependiente de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos, se prorroga la gratuidad infantil, el descuento del 50% para jóvenes y una bonificación del 20% para el resto de abonos.

En este caso, el Ministerio asumirá la financiación de ese 20%, con independencia de que la administración madrileña decida ampliar el descuento.

Renfe y Cercanías

En lo que respecta a Renfe, los usuarios de Cercanías Madrid seguirán contando con abonos mensuales de viajes ilimitados por 20 euros y por 10 euros para jóvenes, además del bono de 10 viajes y la gratuidad total para menores de 14 años.

En Media Distancia, muy utilizada en conexiones desde Madrid con Castilla-La Mancha o Castilla y León, se mantendrán los descuentos del 40% y la gratuidad infantil.

El ministro ha recordado que desde la implantación de estas medidas se han vendido más de 14 millones de abonos gratuitos o bonificados, lo que ha supuesto un ahorro de unos 1.500 millones de euros para los usuarios, muchos de ellos madrileños.

La gran novedad llegará con el Abono Único, que permitirá a los madrileños desplazarse de forma ilimitada durante 30 días en trenes de Cercanías y Media Distancia y en autobuses interregionales de titularidad estatal. Este título, que no sustituye a los abonos actuales, tendrá un coste de 60 euros para adultos y 30 euros para menores de 26 años, previa inscripción en la web del Ministerio.

El abono podrá adquirirse en los canales habituales —webs, aplicaciones, taquillas y máquinas— y funcionará mediante un localizador único que permitirá obtener los billetes sin coste adicional. Desde el Ministerio subrayan que se trata de una medida especialmente pensada para áreas como Madrid, donde la intermodalidad y los desplazamientos frecuentes son la norma.

"Más simplicidad, más ahorro y más facilidad para moverse", ha resumido Óscar Puente, en una iniciativa que refuerza el papel de Madrid como uno de los principales nodos de transporte público del país.