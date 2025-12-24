Este es el día que más va a nevar en Madrid estas Navidades: temperaturas de -6 grados y una nueva masa de aire frío

Las claves nuevo Generado con IA Madrid experimentará temperaturas mínimas de hasta -6 grados durante la Navidad debido a la llegada de una nueva masa de aire frío. Se esperan nevadas importantes, especialmente en la sierra, con la cota de nieve situada entre 500 y 800 metros en los días más fríos. El viernes será uno de los días más fríos de la semana, con máximas de apenas 6 grados y frecuentes heladas en la Comunidad de Madrid. Un leve ascenso térmico podría registrarse en Nochebuena, pero rápidamente volverán a bajar las temperaturas, consolidando un ambiente muy invernal.

Ahora sí, las Navidades han empezado de manera oficial. Una vez superado el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha dejado una parte del 'Gordo' en Madrid, llegan el resto de jornadas importantes. La Nochebuena y el 25 de diciembre se aproximan y en cuestión de días vendrán también otras jornadas de interés especial como Nochevieja y Año Nuevo.

Y una de las cuestiones que más importa a los madrileños en estas fechas es el tiempo que vendrá. Por ello, se vienen horas de mirar al cielo para comprobar si se aproximan lluvias, nieve o frío, y es que en función de las condiciones climatológicas muchos planificarán sus viajes y sus escapadas navideñas, tanto para hacer turismo como para visitar a la familia. Muchos temen que se repitan los días malos que ha habido en la tercera semana de diciembre.

Y la realidad es que los expertos indican que la situación no va a mejorar mucho. De hecho, podría incluso empeorar, ya que lo más probable es que se aproxime una nueva masa de aire frío que deje temperaturas gélidas y que convierta las precipitaciones en nevadas. Una noticia que gustará a los amantes del esquí y de los deportes de invierno, pero que generará complicaciones en la capital de España.

Aunque todavía es difícil predecir qué tiempo va a dejar la aproximación de la Navidad, ya se han podido trazar algunas líneas que permiten hacer un pequeño boceto en el cual no faltan, sobre todo, el frío y la nieve. Una situación que será generalizada en toda España. Y que afectará de manera considerable a Madrid.

Ni la capital de España ni la Comunidad en general van a tener un panorama muy positivo, aunque sí bastante navideño, donde las temperaturas gélidas van a ser la tónica habitual. Habrá que prepararse para que los termómetros registren mínimas por debajo de los cero grados de manera sostenida.

¿Qué tiempo va a hacer en Navidad?

Todavía es pronto para descifrar qué clima van a dejar los días de las fiestas de Navidad. Pero lo cierto es que ya se pueden sacar algunas conclusiones. Lo que los expertos como la Agencia Estatal de Meteorología confirman es la persistencia del frío, el cual va a conquistar toda la Comunidad de Madrid.

A España y al centro peninsular le esperan unos días de gran inestabilidad. Primero, por la llegada de una borrasca fría polar que ya dejó sus efectos sobre todo durante este martes y que ya provocó una caída súbita de las temperaturas durante el domingo y el lunes, con nevadas en puntos elevados de la sierra madrileña. De hecho, este ha sido el día con más nieve de toda la semana.

Esta situación va a continuar, ya que el ambiente va a seguir siendo muy frío durante toda la semana de Navidad. De hecho, se esperan registros de entre -5 y -6 grados en los puntos más fríos, con caídas de temperaturas máximas y mínimas de hasta 8 grados menos de lo habitual. Así que habrá que celebrar las fiestas bajo mantas y abrigos.

La expectativa es que los valores no se recuperen con el paso de las horas y de los días, con un descenso térmico que afectará a toda la península, pero especialmente en el centro de España. Por ello, se espera que en toda la Comunidad las máximas se queden por debajo de los 10 grados.

No se descarta, eso sí, un pequeño ascenso térmico, el día de Nochebuena, con máximas que alcanzarían los 11 grados, ya que será un breve momento de receso entre dos fenómenos climatológicos adversos. A esa borrasca fría polar le sucederá una nueva masa de aire frío que llega a España y que traerá un segundo descenso térmico pronunciado. Por lo tanto, las temperaturas volverán a caer, pudiendo dejar de nuevo precipitaciones en forma de nieve de cara al fin de semana.

Todo hace indicar que la cota de nieve podría situarse entre los 500 y 700 metros, subiendo a medida que avancen las horas hasta los 1.000 metros de altitud. De hecho, para el viernes, la cota de nieve se situará en torno a los 700-800 metros y será uno de los días más fríos de toda la semana, con máximas de 6ºC. Las heladas también serán frecuentes a partir de este martes y el miércoles, otros de los días en los que también podría haber grandes acumulados de espesor.