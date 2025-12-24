La cena de Navidad del padre Ángel para 100 sintecho en el Cervantes: "Queremos que se sientan importantes. Y lo son"

El padre Ángel durante la tradicional cena de Nochebuena Solidaria que organiza junto a Mensajeros de la Paz. EFE/Mariscal

Son las 19.00 horas del día 24 de diciembre de 2025 y el Instituto Cervantes abre sus puertas. En plena Nochebuena, esta institución situada en el corazón de Madrid no abre para celebrar un acto cultural, una conferencia o una clase de español, sino para dar la bienvenida a las 100 personas sin hogar que acuden a la cena que organiza el padre Ángel.

Y es que ya es toda una tradición navideña que este año celebra su décimo aniversario. La ONG Mensajeros de la Paz, liderada por el citado sacerdote, elige cada Nochebuena un lugar emblemático de Madrid para dar una cena de lujo a un centenar de personas sin hogar.

En años anteriores, esta cena tan especial se ha celebrado en el Museo del Prado, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Círculo de Bellas Artes, el Palacio de Cibeles, la ópera o el palco de honor del Bernabéu.

Una cena especial con un menú de lujo: tabla de embutidos de la tierra y queso, langostinos con mayonesa de ajo negro, crema de bogavante con zamburiñas y caviar, lechazo asado al estilo tradicional con patatas, tomates y cebollas, tronco de Navidad con crema de tiramisú, dulces navideños, refrescos y, como no puede ser de otro modo, champín para brindar.

Que no champán. Porque en esta cena, no hay bebidas alcohólicas, tal y como confirma a Madrid Total uno de los 30 voluntarios de Mensajeros de la Paz que participan en esta velada.

"Este es el décimo aniversario de nuestra cena solidaria y, además de la comida, que será deliciosa, lo más importante es la compañía y que los asistentes se sientan importantes, porque lo son", contó el padre Ángel a este periódico pocos minutos antes de empezar la cena.

Se trata de una cena en la que se reivindica "la dignidad" de este grupo de hombres y mujeres que acuden ilusionados a la mesa decorada con mantel blanco, cubertería fina, copas de cristal y refrescos en el centro.

Antes de comenzar el banquete, el padre Ángel, visiblemente emocionado, quiso dirigirse a los comensales: "Nunca en la historia hubo tanta solidaridad. Me llena de emoción que, con la ayuda de Luis y del Instituto Cervantes, un año más, hayamos podido celebrar esta cena tan especial. Lo único que tiene sentido es querer y dejarse querer, especialmente por los más vulnerables".

En el marco de esta emotiva celebración, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, también quiso sumarse con unas palabras que emocionaron a varios asistentes. "Cuando el yo y el tú se unen, constituyen una comunidad. Y vivir en comunidad es lo que le da sentido a la palabra amor", dijo en su intervención el director del Cervantes.

En el acto también estuvieron presentes el director general de Mensajeros de la Paz, Sergio Mella y la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero.

Escritores como Mario Vargas Llosa o Jorge Luis Borges, cineastas como Pedro Almodóvar, pintores como Antonio López García han recorrido los pasillos del Instituto Cervantes madrileño. El 24 de diciembre de 2025, lo hacen los más necesitados, con experiencias muy diferentes a los citados intelectuales, pero, como dice el padre Ángel, un grupo de personas que es "también parte de nuestra España".