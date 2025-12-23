La subida salarial que tendrán los funcionarios madrileños a partir del 1 de enero de 2026: 887 millones de euros en total

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid ha aprobado una dotación de 887 millones de euros para la subida salarial de empleados públicos en 2025 y 2026. En 2025 el incremento salarial será del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y en 2026 se prevé un aumento adicional del 1,5%. Más de 250.000 trabajadores del sector público regional, incluyendo administración, universidades y centros concertados, serán beneficiados. El aumento responde al Real Decreto-ley 14/2025 estatal y podría sumarse un 0,5% adicional en 2026 según la evolución del IPC.

La Comunidad de Madrid ha autorizado este martes una dotación de 887 millones de euros para aplicar la subida salarial de los empleados públicos en los ejercicios 2025 y 2026.

En el presente año, el incremento es del 2,5%, a abonar con efectos retroactivos desde el 1 de enero, mientras que en 2026 se prevé un aumento adicional del 1,5%, ha informado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

Esta medida, impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y aprobada este martes por el Consejo de Gobierno, beneficiará a más de 250.000 trabajadores del sector público de la región.

La dotación está dirigida al personal de la Administración regional, empresas, fundaciones y organismos adscritos, universidades públicas y centros de enseñanza concertada. También a los altos cargos del Ejecutivo madrileño, salvo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Funcionarios del Estado, en su puesto de trabajo EFE

El Ejecutivo autonómico da cumplimiento con este aumento a lo contemplado en el Real Decreto-ley 14/2025 estatal, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Al porcentaje establecido para 2026 se le podría añadir en el futuro un 0,5% adicional en función de la evolución del IPC.

El incremento se materializará en la nómina del próximo mes de enero o en la primera que sea posible, abonándose como atrasos la subida correspondiente a los meses previos a su percepción.