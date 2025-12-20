Marcos, emprendedor y dueño de una administración de lotería en Madrid: "Puede llegar a costar 1,5 millones de euros"

Las claves nuevo Generado con IA Marcos y su mujer decidieron emprender y montar una administración de lotería en Madrid, tras dejar sus trabajos anteriores. Montar una administración de lotería requiere una inversión inicial elevada, que puede llegar hasta 1,5 millones de euros. El valor de una administración depende principalmente de las comisiones obtenidas y el coste del alquiler del local. Para adquirir una administración de lotería, se puede negociar directamente con los dueños o acudir a empresas especializadas en la venta de estos negocios.

Hay mercados que se han convertido en una auténtica batalla, ya que es imposible penetrar en ellos. Encontrar un trabajo es una de las tareas de mayor riesgo que se pueden hacer en la actualidad. Pero más aún en grandes ciudades como Madrid. Y es que en muchos frentes se trata de un imposible, ya que el desempleo no para de crecer.

Por ello, muchas personas deciden tomar medidas drásticas o desesperadas con el fin de encontrar ese golpe de suerte que se les resiste. Algunos deciden abandonar su entorno y, por ejemplo, escapar de Madrid. Otros van mucho más allá e incluso se marchan de España buscando esa oportunidad que se les resiste.

Sin embargo, quizás los más valientes son los que deciden montárselo por su cuenta. Es decir, emprender. Esta es una de las tareas más difíciles que se pueden hacer en la actualidad. Requiere de muchos recursos, tanto económicos como en tiempo, y también de identificar cuál es el sector en el que mejores resultados podemos obtener.

Así es como se encuentran historias como la de Marcos, un madrileño que decidió dejar su vida atrás para comenzar un nuevo camino como emprendedor. Sin embargo, en su caso, el trayecto fue muy diferente a lo habitual, ya que su apuesta giró en torno a un negocio seguro, pero que no suele estar entre los más elegidos.

Marcos se alineó con su mujer y ambos decidieron hacerse loteros. O dueños de una administración de lotería. Este es un negocio que suele dar bastante dinero, pero que también tiene costes iniciales muy elevados. Por ello, no está al alcance de todos los bolsillos. Y que pocos saben cómo arrancar ni cuánto esfuerzo cuesta.

¿Cómo es montar una Administración de Lotería?

Marcos sabe a la perfección que montar una administración de lotería no es una tarea sencilla. Y que además conlleva muchos gastos. Ellos ahora han sumado su primer año al frente del negocio y no se arrepienten de la decisión que tomaron. "Llevo escasamente un año. Mi mujer y yo decidimos emprender el viaje y la verdad estamos muy contentos muy contentos", cuenta a Telemadrid.

La satisfacción de ambos es total ahora, aunque el camino no ha sido fácil. "Yo trabajaba en una empresa y mi mujer estaba opositando. Y dijimos pues bueno, vamos a lanzarnos a la piscina". Y tanto que se lanzaron. Sin embargo, al principio no sabían por donde tirar, ya que lanzarse al camino del emprendimiento no es una tarea fácil.

"Empezamos a buscar por internet opciones de negocios y la administración de loterías nos atrajo". Y desde entonces se han convertido en las personas más importantes de muchos madrileños durante estas Navidades, ya que con sus ventas intentan llenarles no solo de premios, sino también de ilusión.

Sin embargo, más allá de las ventas, la historia de montar una administración de loterías tiene otras lecturas interesantes, ya que es un universo un tanto desconocido. Para arrojar luz, Manuel Velasco, administrador de la empresa Traslot, lo explica así a Telemadrid.

A la hora de adquirir un negocio de este tipo, nos tenemos que fijar en dos factores."Hay dos datos que rigen el valor de una administración de lotería fundamentalmente. Uno son las comisiones, es decir, los ingresos. Y el segundo punto lo marca el alquiler".

Y Velasco responde a la pregunta del millón, nunca mejor dicho, y que en su día resolvieron Marco y su pareja: "Haciendo una horquilla, iría entre los 200.000 - 250.000 euros hasta el millón o millón y medio de euros. Ahí estarían el 99,99% de las administraciones".

Sabiendo el precio, solo falta saber cómo podemos hacernos con un negocio de este tipo. Y ahí hay dos vías tal y como explica este experto: "Una es ir administración por administración llamando al dueño, diciendo 'oiga, usted me quisiera vender la suya'. Y la otra es ir a una empresa especializada como Traslot".

En su caso, esta compañía se dedica "exclusivamente a la venta de administraciones de lotería". "Tenemos en este momento una cartera de unas 60 o 65 administraciones de loterías en toda España. Es llamar a la puerta y ahí le ponemos nuestra cartera a su disposición. Tenemos una cartera de administraciones para nuevos loteros que continuarán repartiendo suerte".