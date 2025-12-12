Luis Román, de trabajar en la banca a heredar el imperio de su padre como CEO de Fabrik: "Quiero llevar esto a Las Vegas"

La discoteca Fabrik de Madrid, uno de los templos por excelencia de la noche madrileña, lugar en el que han pinchado los DJs más famosos del mundo y donde se han rodado películas como La fría luz del día, protagonizada por Henry Cavill, Bruce Willis y Sigourney Weaver, tiene desde septiembre un nuevo Ceo.

Su nombre es Luis Román, empresario de tan solo 29 años y que es el benjamín de la familia de empresarios nocturnos del famoso Grupo Kapital, dueños de la mítica sala que lleva el nombre de la empresa, ubicada en el corazón de Madrid y de la sala Lick en el Algarve, en Portugal.

Una saga familiar vinculada a la noche madrileña que afronta ahora un 'traspaso de poderes' con un nuevo Ceo con planes muy ambiciosos: hacerle un lavado de cara a la sala, llevarla a lo alto de los rankings de las mejores discotecas del mundo y, con un poco de suerte, lograr que la marca Fabrik cruce el Atlántico y se hagan sus fiestas en Miami o Las Vegas.

Luis Román, el nuevo Ceo de Fabrik. Sara Fernández

Luis Román da la bienvenida a Madrid Total en el Hotel Fabrik, a espaldas de la famosa discoteca, para hablar de sus planes de futuro, de qué quiere para su club y de cuáles son los desafíos a los que se enfrenta.

Este hotel es también un hall de la fama. Ya que a la entrada están las fotos en blanco y negro de todos los famosos DJs que han pasado por la sala. Un hotel que, por cierto, ofrece "el servicio de late check out hasta las 17.00 horas para los más fiesteros", cuenta Luis Román.

"Tras más de ocho años estudiando en finanzas en Reino Unido, comencé a hacer mis 'prácticas' en nuestra discoteca de Portugal. Estuve dirigiendo el club durante tres años y después de ese tiempo también llevé Kapital, pero siempre había querido llevar Fabrik", explica el nuevo Ceo de este templo madrileño.

Luis conoce Fabrik de toda la vida y recuerda entre risas que hizo allí la celebración de su primera comunión: "He jugado al fútbol en la pista donde bailan miles de personas".

Luis Román, el nuevo Ceo de Fabrik. Sara Fernández

Después de trabajar en banca en países como Francia o Suiza gracias a su formación en el Reino Unido, Luis Román decidió dar un giro de timón y dedicarse de nuevo "a la organización de eventos".

"Quiero demostrar que lo puedo hacer bien. La dirección de Fabrik es mía, pero lo consulto todo con mi padre y con mi tío, que han dirigido la discoteca durante muchos años. Pero ellos están dando mucho espacio a mis ideas, como por ejemplo las nuevas marcas que hemos creado", explica.

Uno de los grandes planes que Luis Román quería para Fabrik era renovar "las nuevas zonas VIP": "Queríamos venderlas mejor y demostrar que esta discoteca ofrece ese servicio. Mucha gente creía que Fabrik era un sitio para ir a la pista. Las cosas han cambiado y a los asistentes les gusta estar detrás del DJ, en sala VIP, para grabar su experiencia".

De hecho, Luis cuenta que estos cambios buscan ampliar el tipo de público que visita este templo de la noche madrileña. "Si pagas entre 200 y 300 euros por un reservado, no quieres estar agobiado, por eso queremos ofrecer una experiencia muy completa a los asistentes", detalla.

Varios artistas que han pinchado en Fabrik. Sara Fernández

"Hay un cliente muy purista de Fabrik que piensa que con estas novedades van a cambiar la discoteca y no es verdad. Pero tenemos que dar experiencias para todos. De hecho, hay muchísima oferta de ocio nocturno en Madrid y debemos ofrecer variedad de servicios para que los clientes vengan hasta Humanes", explica Luis Román.

Si renovar las salas VIP ha sido una de las grandes prioridades para el nuevo Ceo, la otra ha sido "reforzar la seguridad": "Hemos creado una nueva empresa de seguridad con personal de paisano y uniformados dentro de la sala y nuestros clientes siempre nos comunican muy rápido si ha habido algún robo".

De hecho, cuenta que, en las últimas fiestas "de las denuncias que ha habido por robos de móviles", al final los dueños han logrado "recuperar sus terminales". "Además, colaboramos constantemente con la Policía en materia de seguridad", recalca sobre este tema.

"De momento, con el nuevo enfoque, he tenido muy buen feedback de gente de otros países, como por ejemplo DJs o managers. Nos gustaría mucho tener un área para traer a artistas que llenan el Wizink Center o el Wanda", explica.

Uno de los letreros luminosos de Fabrik. Sara Fernández

Pero los planes de Luis Román para Fabrik van más allá: "Estamos en el puesto 14 en el Top 100 Clubs de DJ Mag, el ranking de discotecas más prestigioso del mundo y, por supuesto, queremos llegar al número 1 y llevar a Madrid a lo más alto del ocio".

Por eso, aún queda mucho Fabrik para los más fiesteros y puede que, en un futuro, incluso más allá de nuestras fronteras. "Como he vivido muchos años fuera de España, uno de mis sueños es llevar nuestra marca al extranjero. Sería increíble llevar nuestras fiestas a Miami, Las Vegas o Dubái", concluye Luis Román, el nuevo Ceo de Fabrik.