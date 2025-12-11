Fernando, empresario de 28 años, sobre las 30 personas que quiere contratar: "Pueden ganar 80.000 euros aquí"

Las claves nuevo Generado con IA Fernando Hernández, CEO de Aszendit, busca contratar unas 30 personas con sueldos que pueden alcanzar los 80.000 euros para perfiles sénior. Aszendit, fundada hace 4 años con entre 6.000 y 7.000 euros, ya cuenta con más de 160 empleados y oficinas en Madrid y Barcelona. La consultora destaca por su bajo índice de rotación de personal (8%) y trabaja con grandes empresas del IBEX 35 y a nivel internacional. Fernando recalca que reinvierte sus ganancias en la empresa y busca personas ambiciosas para formar un equipo de ventas destacado.

Fernando Hernández, CEO de Aszendit, de 28 años, puso un capital inicial de entre 6.000 y 7.000 euros para poner en marcha su consultora. “Quiero que sea la número uno del sector tecnológico”, reconoce, en un vídeo de TikTok.

El empresario, de 28 años, empezó estudiando Ingeniería en Madrid. “Pero no me gustó nada y dejé la carrera”, confiesa. “Así que me pasé a hacer Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Alicante”. Después, hizo un Máster de Managment y con entre 6.000 y 7.000 euros montó su propia empresa.

Y, de momento, ha acertado. Le va tan bien que está buscando contratar. “Te diría que más o menos unas 30 personas”. ¿Por cuánto dinero? “Depende. Si, por ejemplo, eres júnior y tienes poca experiencia, cobrando unos 20.000 y pico. Pero si es alguien sénior, que nos pueda ayudar en la parte de ciberseguridad o en un proyecto internacional, en ese caso el sueldo puede ascender hasta los 80.000 euros”, cuenta.

#CEO #consultoratecnológica #consultoraespaña #salarios #consultores #madrid #barcelona #aboutlifeofficial ♬ original sound - About_Life @about_life_official Entrevistando a CEO... ¿Cómo llegó a ser CEO con 25 años? ¿A dónde quiere llegar? Fernando Hernández García, CEO de @Aszendit , originario de Alicante y amante de los coches, decidió dejarlo todo con 25 años y crear su propia empresa de consultoría tecnológica, para solucionar la problemática y cambiar las reglas del sector. Todo esto, lo ha conseguido involucrándose de manera integral con su equipo y cuidando el capital humano, punto clave de este proyecto. Consiguiendo, de esta forma, que se trabaje de manera conjunta para conseguir los resultados deseados en cada proyecto. #aszendit

Él, no obstante, no tiene la opinión de que España no es un país para emprendedores. “Sí que lo es”, remarca en el vídeo. “En España de toda la vida hemos montado empresas de todo tipo, el espíritu de los españoles es el de hacer cosas”. Y confiesa, para sorpresa de todos. “Yo gano muy poco, lo justo para vivir, porque reinvierto el 100% en la empresa”.

“Yo no me he metido a esto por la pasta, a mí la pasta me da igual. Yo hago esto porque quiero cambiar el mundo y soy una persona con unas aspiraciones y unas metas brutales. A mí lo que me motiva es seguir todos los días y decir: tengo un sueño, quiero ayudar a la gente y quiero cambiar el sector”, remarca en el vídeo de TikTok donde presenta su empresa.

En otro vídeo, este en su cuenta de Instagram, Fernando Hernández ofrece trabajo en estos términos: “Quiero formar un equipo de ventas que sean unos auténticos animales y que quieran ganar pasta infinita”. Y deja un mail para que la gente que esté interesada le haga llegar su candidatura.

Desde su salón

El propio Fernando Hernández, en la página web de Aszendit, cuenta la historia de una empresa que pasó de empezar en el salón de su casa a abrir oficinas en Madrid y Barcelona, y a tener más de 160 personas en su equipo. Ha tenido, además, un crecimiento récord en los últimos 4 años, tiene la tasa de rotación más baja de todo el sector (8%) y trabaja con las principales empresas del IBEX 35 y a nivel mundial.

Es, según dice en su propia página web, “una consultora creada por emprendedores, con un equipo que hace mucho ruido y sueña con cambiar el mundo. Cambiar el mundo es transformar nuestro entorno y la gente que nos rodea. Nuestra meta es crecer lo máximo posible para seguir cambiando la vida de las personas”, cuentan.

¿Y qué hacen? Ofrecen “servicios IT para grandes empresas”. “Si no sabes qué es un cluster de Kubernetes, no nos llames: eres demasiado pequeño para nosotros. ¿Te interesa? Haznos cool calling”.