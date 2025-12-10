La UCAM inaugura su campus de Madrid con el COE en un acto presidido por Isabel Díaz Ayuso en Torrejón de Ardoz

Las claves nuevo Generado con IA La UCAM ha inaugurado su nuevo campus en Madrid, en Torrejón de Ardoz, tras una inversión de 20 millones de euros y la generación de más de 200 empleos en su primera fase. El campus, fruto de la colaboración con el Comité Olímpico Español, impartirá cinco grados universitarios a partir de septiembre, con especialización en nutrición, deporte y salud. El acto de inauguración fue presidido por Isabel Díaz Ayuso y contó con la asistencia de autoridades, deportistas olímpicos y representantes institucionales. La UCAM refuerza así su proyección internacional y su compromiso con la excelencia académica, la empleabilidad y los valores deportivos y católicos.

La UCAM ha invertido aproximadamente unos 20 millones de euros en el nuevo Campus de Madrid, generando empleo a más de 200 personas en su primera fase y constituyendo un polo de atracción internacional a nivel docente e investigador. El próximo septiembre comenzará a impartir 5 grados universitarios.

José Luis Mendoza, fundador de la UCAM, falleció hace casi tres años sin ver materializado su deseo de abrir un campus universitario en Madrid, convencido de que era desde donde podía dar un mejor servicio a los estudiantes, a sus familias, a la sociedad y a la Iglesia; un crecimiento alentado por el Papa Francisco, que en el 25 aniversario de la institución manifestó: 'deseo que sigan adelante, comprometiéndose más y más en el servicio';

En la tarde del martes, se ha hecho realidad ese deseo, compartido en todo momento por su “hermano” Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, quien ha puesto todo su empeño en ello, en un proceso pilotado por María Dolores García, esposa de José Luis y actual presidenta de la Universidad.

Se trata de su adscrito Centro de Estudios Superiores Alma Mater, en colaboración con el Comité Olímpico Español (COE), que consta de dos edificios, en una parcela de 11.543 m² en la Avenida de la Constitución, 190, de Torrejón de Ardoz, tratándose de la primera de las sedes que la UCAM pretende abrir en Madrid.

El acto, presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, y el presidente del COE, Alejandro Blanco, además de diversas autoridades civiles, académicas, eclesiásticas y deportivas, ha tenido lugar en las propias instalaciones, ubicadas en Torrejón de Ardoz.

Isabel Díaz Ayuso inaugurando el Campus de Madrid de la UCAM UCAM

La UCAM, con campus en Murcia y Cartagena, cuenta además con quince oficinas internacionales en cuatro continentes —recientemente ampliadas con nuevas sedes en Estados Unidos, Nigeria y Filipinas—, dos Escuelas de Español, en Dubái y Alejandría, y proyectos estratégicos como la Academia Internacional de Fútbol en Filadelfia. Cuenta con más de 22.000 alumnos este año, de los cuales casi 6.000 proceden de 135 países distintos.

La UCAM llega a la capital de España con una trayectoria de más de dos décadas de crecimiento, presencia internacional y reconocido prestigio. Así lo avalan rankings como la consultora Quacquarelli Symonds (QS), que otorgó a la UCAM su máxima calificación, 5 estrellas en su Stars Rating; también el QS World University Ranking 2026, la clasificación universitaria más valorada del mundo, ha incluido por primera vez a la UCAM entre las 1.501 mejores universidades del planeta, resaltando su prestigio en internacionalización.

Estos datos se suman a los de otros rankings internacionales, como el Impact Ranking de Times Higher Education, que la sitúa como la 40ª universidad del mundo en calidad educativa, y la revista Forbes, que la posiciona entre las mejores 25 universidades de España. Habiendo obtenido la Acreditación de Transparencia según Fundación HAZ, la UCAM figura entre las privadas mejor valoradas, presentando su nuevo campus de Madrid como un polo de atracción internacional para estudiantes y como motor de generación de riqueza, empleo cualificado y actividad investigadora y social en el entorno de Torrejón y el área metropolitana de Madrid.

En su intervención, Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que 'este nuevo campus es el sueño de José Luis Mendoza, la persona que más ha apostado por vincular la universidad con el deporte; por eso hoy le honramos y le recordamos con este acto'. Por otra parte aseguró: 'compartimos unos objetivos como es apostar por la excelencia académica, la internacionalización, el deporte como forma de vida, los valores olímpicos y la innovación, en un proyecto que se sustenta en valores fundamentales para la vida, empezando por el trabajo, el equipo, la superación, el esfuerzo y también unos valores católicos sustentados en la libertad, la vida, la verdad y la razón'.

La presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, ha resaltado que 'este campus especializado en nutrición, deporte y salud es la materialización de un afán que José Luis persiguió insistentemente durante años, con el apoyo del presidente del Comité Olímpico, Alejandro Blanco'.

Isabel Díaz Ayuso en el acto inaugural del nuevo Campus de la UCAM en Madrid junto a la presidenta de la UCAMMaría Dolores García Mascarell UCAM

Asimismo, ha insistido en que 'seguiremos promoviendo la investigación de excelencia, la formación de profesionales competentes y sobre todo de personas libres, con criterio y solidarias'. Por su parte, el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha recordado el arduo camino que ha llevado a este histórico día, arrancando de los asistentes un emotivo aplauso espontáneo hacia José Luis Mendoza, al que se refirió en varias ocasiones como “mi hermano”.

Durante su intervención ha asegurado que 'quizá no somos capaces de dimensionar lo que estamos haciendo. Este es el primer comité olímpico que tiene una universidad'. Además, ha trasladado las felicitaciones que, para la UCAM y el COE ha hecho llegar a través de una misiva la presidenta del Comité Olímpico Internacional y doble campeona mundial de natación, Kirsty Coventry por la creación de este campus: 'Gracias por poner a los deportistas en primer lugar y por inspirar a otros con su visión'.

Al evento han acudido más de 400 personas entre autoridades, representantes institucionales, comunidad universitaria y deportistas, destacando 8 olímpicos vinculados a la UCAM que acumulan un total de 21 medallas: Saúl Craviotto, Carolina Marín, David Cal, Lidia Valentín, Adriana Cerezo, Damián Quintero, Marcus Cooper y Teresa Portela. La UCAM, conocida internacionalmente como ‘La Universidad del Deporte’, marca así un hito en su expansión nacional y en la proyección académica del olimpismo español desde la capital.​

A este respecto, el alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, ha destacado 'el favorable impacto que va a suponer para la economía local y del que van a beneficiarse directamente muchísimos torrejoneros con la llegada de numerosos estudiantes nacionales y extranjeros”. Por su parte, monseñor Antonio Prieto, obispo de la Diócesis de Alcalá de Henares, en la que se ubica el nuevo campus, ha puesto de relieve que “el objetivo es ayudar y servir a los alumnos, ofreciéndoles una formación de indudable calidad, enriquecida con los valores éticos y morales de Evangelio'.

En septiembre de 2026, el nuevo campus iniciará su actividad con una oferta académica centrada en titulaciones de alta demanda y en las que la UCAM cuenta con una especialización contrastada. Se trata de los grados en Fisioterapia, Psicología, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. El plazo de inscripción para estos estudios se abrirá próximamente; estos programas se impartirán con el modelo docente propio de la UCAM, basado en grupos reducidos, tutorías personalizadas, formación práctica intensiva y una clara orientación a la empleabilidad, en un ecosistema único que integra deporte, salud y nutrición. No obstante, está previsto que en febrero ya desarrolle actividad académica, como sede de la UCAM para los exámenes de los títulos online.

Visita a las instalaciones

Al filo de las 18.00 horas de la tarde, comenzó la visita de las autoridades, miembros del Consejo de Gobierno y Fundación Universitaria San Antonio, y directivos del Comité Olímpico Español. Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien inauguró oficialmente las modernas instalaciones del campus, en las que la UCAM lleva invirtiendo dos años, cortando la cinta preparada para la ocasión.

Junto con los respectivos presidentes de la UCAM y el COE, asistieron en primer lugar a la bendición de las instalaciones por parte del obispo de Alcalá de Henares, monseñor Antonio Prieto, con la presencia de la rectora de la universidad, Josefina García Lozano, y el obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes.

A continuación, iniciaron una breve visita a algunas de las dependencias del nuevo centro universitario, conociendo la capilla y la sala de profesores, laboratorios equipados con equipamiento tecnológico de última generación, así como diversas aulas dedicadas a la docencia y salas de simulación para prácticas de estudiantes del área de las ciencias de la salud.

Un hito para la educación superior y el deporte

Una carpa preparada en el recinto para la ocasión acogió a los más de 400 asistentes al acto, en el que se presentó la misión y líneas de estudio e investigación del nuevo campus de la UCAM en Madrid mediante un vídeo.

Previamente a la clausura del acto, la presidenta de la UCAM ha hecho entrega a Díaz Ayuso de un obsequio tradicional murciano: un belén del artesano Griñán. Por su parte, los deportistas olímpicos presentes le regalaron una equipación completa de la UCAM. El acto, marcado por un clima celebración tras años de intenso trabajo, culminó con un vino español.

Aportación a la Comunidad de Madrid

El Centro de Estudios Superiores Alma Mater, adscrito a la UCAM, suma más de 11.500m², con dos edificios modernos, accesibles y rodeados de zonas verdes. El campus dispone de aulas especializadas, laboratorios científicos con equipamiento de última generación, salas de estudio, salón de actos, capilla, cafetería y zonas de descanso y convivencia, configurando un entorno diseñado para la formación universitaria, la investigación y la vida académica diaria.​

En una primera fase, la Fundación Universitaria San Antonio, institución sin ánimo de lucro a la que pertenece la UCAM y el nuevo centro adscrito de Torrejón, ha invertido 20 millones de euros, generando empleo para 200 personas en una zona emergente ubicada a apenas media hora del centro de Madrid. A ello se suma la labor social que ya viene desarrollando en la Región de Murcia y un espíritu de evangelización que, junto al decidido impulso de la docencia y la investigación, conforman los pilares de la misión de la UCAM.