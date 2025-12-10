Accidente mortal en Daganzo de Arriba: un hombre de 51 años muere tras chocar frontalmente contra un camión en la M-100

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 51 años ha fallecido en un accidente de tráfico en la M-100, a la altura de Daganzo de Arriba. El siniestro ocurrió tras una colisión frontal entre el turismo en el que viajaba la víctima y un camión. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 10,9 de la M-100 a las 7:00 de la mañana. El conductor del camión resultó ileso y la Guardia Civil investiga las causas del accidente.

Un hombre de 51 años ha fallecido este miércoles en un accidente de tráfico en Daganzo de Arriba, según informa un portavoz del Summa 112 de la Comunidad de Madrid.

Las citadas fuentes detallan que el siniestro se produjo tras una colisión frontal entre el turismo en el que viajaba el fallecido y un camión en el Kilómetro 10,9 de la M-100.

Summa fue avisado en torno a las 7.00 horas de la mañana y acudieron al lugar del accidente con varias dotaciones de bomberos y de la Guardia Civil de Tráfico.

Accidente de tráfico entre un turismo y un camión, a primera hora de esta mañana, en la #M100 km. 10,9 en el municipio de #DaganzodeArriba. #SUMMA112 confirma el fallecimiento del conductor del turismo. #BomberosCM también acuden al lugar. @guardiacivil investiga.

A su llegada, encontraron el cuerpo del fallecido atrapado en el interior del coche. Tras recuperar el cuerpo ya sin vida, los sanitarios del Summa tan solo pudieron certificar la muerte del hombre sin posibilidad de reanimación.

En cuanto al conductor del camión, resultó ileso tras el accidente.

La Guardia Civil investiga los hechos para esclarecer las causas de este accidente mortal.