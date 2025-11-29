Javi y Juanjo, los locos de la Navidad que iluminan su casa con más de 10.000 luces: "¡Bienvenidos a Juanjilandia!"

La familia Acebedo y la decoración navideña de su casa. Alejandro Ernesto

Es posible que la reina de la Navidad sea Mariah Carey, pero los reyes están en Getafe. En concreto, en un chalet ubicado en la calle Pilar Miró del barrio del Bercial y sus nombres son Juanjo y Javi, padre e hijo que, cada año, se superan con la decoración navideña en la fachada de su casa.

Más de 10.000 bombillas y una cuidada y calculada instalación que comienza a finales de agosto han hecho que esta familia se haya hecho famosa en Getafe.

De hecho, su encendido de luces atrajo en 2024 a cientos de vecinos, por eso, Juanjo y Javi esperan que este 2025 la afluencia de gente sea aún mayor gracias a la difusión que han tenido desde el consistorio getafeño.

Además, este año Juanjo y Javi han hecho una campaña junto a la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil del Hospital La Paz y todo lo que recauden a través de las donaciones de los asistentes lo donarán a esta causa.

A la llegada de Madrid Total a la calle Pilar Miró, la familia está ultimando los detalles para su encendido de luces, que tendrá lugar este sábado.

¿Te acuerdas de aquella casa de El Bercial llena de luces la pasada navidad? pic.twitter.com/umCCtkMfsa — Ayuntamiento Getafe (@aytogetafe) November 24, 2025

"Todo comenzó hace años, con un adorno de un tren con una figura de Papá Noel. Poco a poco, mi padre comenzó a añadir detalles, bombillas y figuras. Como vio que me encantaba, comenzamos a rellenar la fachada y fijaos como ha quedado", cuenta Javi.

Explica que las más de "10.000 bombillas" que iluminan la fachada son tipo "pixel Led": "Son luces que se programan mediante un programa para que vayan acorde a la música, hagan una figura o cambien de color".

Javi y Juanjo trabajando en uno de los adornos navideños. Alejandro Ernesto

Y para los haters que critican "el gasto", esta familia de Getafe les da un dato: "Gastamos al día 60 céntimos y el consumo es mínimo".

Para esta familia, decorar su fachada con luces se ha convertido "en una verdadera tradición". "Hemos ensayado mucho y hemos visto muchos vídeos en Internet para dar con la fórmula perfecta", apunta Javi.

"Importamos todo el material de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido o China. Por desgracia, en España no hay tradición de decorar las casas, como sí hay en muchas casas de Estados Unidos", relata Javi a Madrid Total.

Este despliegue navideño propio de una casa de un suburbio americano tiene una preparación milimétrica que comienza nada menos que "a finales de agosto".

La casa de la familia Acebedo con la decoración navideña. Alejandro Ernesto

"Hay elementos decorativos que requieren mucha preparación. Por ejemplo, la bola del tejado está hecha de fibra de vidrio y resina y para hacerla capa a capa tenemos que equiparnos con EPIS", cuenta este vecino de Getafe.

Desde que comienzan los preparativos desde finales de agosto, Juanjo y Javi, con ayuda de sus hermanos, le dedican a la decoración unas "dos horas de lunes a viernes" y sábados y domingos "todo el día".

"Mi padre es ingeniero eléctrico, pero aun así, hemos tenido que repetir algunas cosas varias veces hasta dar exactamente con lo que queríamos", relata Javi.

Para los vecinos de la calle Pilar Miró, el encendido de luces de esta familia se ha convertido en todo un evento: "Ellos incluso nos retan para ver hasta dónde vamos a llegar al año siguiente".

La familia Acebedo con parte de la decoración navideña. Alejandro Ernesto

"En 2024 vino muchísima gente. Incluso Sara Hernández, la alcaldesa de Getafe. Por eso, esperamos que este 2025 haya todavía más afluencia de vecinos", cuenta Javi.

Además, este joven vecino de Getafe explica que ya tiene ideas para 2026: "Cuando hacemos un pedido, aprovechamos para 'aprovisionarnos' y tenemos cosas claras que queremos hacer para el año que viene".

Pero la peor parte llega el 7 de enero, el día de quitar todas las luces: "Nos da mucha pena, pero no pasa nada, la Navidad siempre vuelve".