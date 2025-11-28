Ayuso llama a Simón, el último quiosquero de Conde de Casal: cierra este domingo por las obras de Metro

Las claves nuevo Generado con IA El último quiosco de Conde de Casal, gestionado por Simón y su hijo Jonathan, cerrará este domingo debido a las dificultades generadas por las obras de la Línea 6 y 11 de Metro y la construcción del intercambiador. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contactado con los quiosqueros y les ha citado para una reunión, tres días después del cierre definitivo del negocio. Durante años, los dueños del quiosco buscaron ayuda de instituciones como la Casa Real, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Madrid, sin éxito hasta ahora. El cierre del quiosco refleja la situación límite que viven otros comercios de la zona, afectados por las prolongadas obras y la falta de ayudas específicas.

Todos los comercios que rodean las obras de Conde de Casal se han visto afectados, pero Simón y su hijo Jonathan, los últimos quiosqueros del barrio desde hace casi una década, han sido de los primeros que no han podido resistir a pesar de haber hecho todo lo habido y por haber: este domingo 30 de noviembre, El Trébol de la Suerte cierra para siempre.

Hace 2 años que sobreviven como pueden a las obras de la Línea 11 y 6 de Metro y la construcción de un intercambiador, pero en los últimos meses la situación se volvió insostenible. Tras dar a conocer Madrid Total las complicaciones por las que estaba pasando el negocio sin ser escuchado por parte de las instituciones implicadas, empezaron a hacerse eco otros medios y los quiosqueros insistieron en pedir audiencia con todas las entidades públicas posibles para informar de su crítica posición.

Finalmente, a tres días del cierre del quiosco, Jonathan y su padre han recibido la 'llamada de auxilio' que llevaban meses, incluso años, esperando: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado este viernes a Jonathan para preocuparse por su situación y ha cerrado una reunión con ellos para el próximo miércoles 3 de diciembre.

Jonathan comenta a este diario que la situación es insalvable y a estas alturas el quiosco no lo pueden reabrir por las grandes pérdidas económicas que han sufrido. Aun así, Ayuso, que desconocía su situación, quiere ponerse al corriente de lo ocurrido y les ha citado tres días después de la clausura del pequeño negocio.

Los quiosqueros están satisfechos de poder contarle su historia a la presidenta, después de haber pedido ayuda, sin éxito, a la Casa Real, el Gobierno de España, la sede nacional del Partido Popular, el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares, la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, y la Junta Municipal del Distrito de Retiro.

Las obras de la L-6 en la avenida del Mediterráneo a la altura de Conde de Casal. Jesús Soler

A pesar del logro alcanzado, este domingo será el último día en el que el quiosco venda periódicos a los vecinos del barrio. "Yo voy a tener que salir a buscar trabajo y mi padre se va a tener que 'mal jubilar'", lamenta Jonathan.

Meses de lucha por ser escuchados

Enviaron decenas de correos y realizaron infinidad de llamadas en los últimos meses sin resultado. Las autoridades nombradas le derivaban el caso a otra competencia.

Simón y Jonathan consiguieron ser escuchados en el último mes, cuando ya el daño era irreparable. Tras insistir en numerosas ocasiones, consiguieron que en el pleno del 11 de noviembre de la Junta Municipal del Distrito de Retiro, el PSOE presentara una propuesta avalada por Vox y Más Madrid en la que solicitaban al PP ayudas para los locales afectados por las obras y, en especial, para el quiosco. La petición fue rechazada.

A su vez, tras insistir hasta por LinkedIn, los quiosqueros consiguieron el pasado 14 de noviembre que les recibiera por primera vez el Director General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez, para encontrar una posible solución.

Los quiosqueros han tratado incansablemente ser escuchados, una lucha que ha llegado a oídos de la presidenta Ayuso.