Las comisarías de Arganzuela y Retiro 'bajo cero' en plena ola de frío y sin calefacción: "Hemos traído radiadores de casa"

Los trabajadores de las comisarías de policía de los distritos madrileños de Retiro y Arganzuela denuncian que en ninguno de los dos edificios funciona la calefacción y, en plena ola de frío, cientos de funcionarios se han visto obligados a llevar calefactores de su casa para hacer frente a las bajas temperaturas que han llegado a Madrid con fuerza.

El sindicato madrileño Jupol también ha denunciado esta situación a través de sus redes sociales y la califica de "bochornosa".

"Desde la Secretaría de Riesgos Laborales del Comité Regional de Jupol Madrid denunciamos que más de 200 funcionarios de la comisaría de Retiro desarrollan su labor diaria sin calefacción en pleno invierno, una condición totalmente inaceptable desde el punto de vista de la seguridad y la salud laboral", publican desde el citado sindicato en redes sociales.

Aunque en su publicación en redes hacen referencia a la comisaría de Retiro, fuentes sindicales informan de que la comisaría de Arganzuela tiene la misma situación.

Al parecer, en la comisaría de Retiro, "la caldera lleva meses averiada" y "pese a las múltiples peticiones" en plena ola de frío y con la llegada del invierno cada vez más cerca "continúa sin ser reparada".

⚠️🔥 Desde la Secretaría de Riesgos Laborales de JUPOL Madrid denunciamos la situación en la Comisaría de Retiro, donde más de 200 funcionarios trabajan sin calefacción desde hace meses. Exigimos la reparación urgente de la caldera para garantizar un entorno laboral digno. ❄️📢 pic.twitter.com/U1fxAtX7P2 — Jupol Madrid (@Jupol_Madrid) November 24, 2025

"Esta dejación expone al personal a temperaturas incompatibles con el entorno de trabajo digno, poniendo en riesgo su salud y dificultando gravemente el desempeño de sus funciones", exponen desde Jupol.

Por tanto, desde el citado sindicato policial piden "la reparación inmediata de la caldera" y también "medidas urgentes" para garantizar "que los trabajadores puedan ejercer sus funciones" en "condiciones adecuadas antes de que las temperaturas continúen descendiendo".

Los trabajadores de la comisaría de Arganzuela informan de que este edificio es especialmente grande, ya que las dependencias policiales de este distrito ocupan nada menos que 9 plantas.

Las citadas fuentes apuntan a que este problema se lleva arrastrando "varios meses en la comisaría de Arganzuela" y "un año" en la de Retiro.

De hecho, los trabajadores denuncian que el pasado verano tampoco tuvieron "aire acondicionado" en el edificio de Arganzuela, la misma situación que denunciaron los policías de Usera y Parla durante los meses de verano.